Бувало таке, що хочеться скуштувати закарпатські бринзу чи пікницю, локального вина, а в супермаркеті немає? Та й поїхати до виробника немає змоги.

Це вже не проблема, адже є проєкт “Катран”. Тепер ви можете замовити пакунок із закарпатськими крафтовими виробами та отримати його додому.

Проєкт унікальний для Закарпаття та не має аналогів в Україні. Його мета – підтримка малих виробників та популяризація Закарпаття через його смаки.

Ідею “Катрану” під час карантину втілив мандрівник Віктор Стинич:

«Я давно хотів продавати продукцію закарпатських крафтовиків, але жодна з існуючих моделей не подобалась. Не хотілося мати фізичний чи інтернет-магазин. Минулого коронавірусного року я багато підтримував місцевих виробників, писав про них, штовхав уперед #свійдосвогопосвоє тощо. У той же час я зрозумів, що єдине, чим насправді можна підтримати маленького виробника – це купити його товар. Кілька разів влаштовував розпродаж для “Чизаю” та маленьких виноробів, рибалок із Вилкова, поки не з’явилася цілісна ідея, як це робити в більших масштабах. Тоді і був створений сайт для замовлень “Катран”».

Назву обрали теж місцеву, адже катран – це, по-закарпастки фартух, невід’ємна частина кухонного гардеробу кожної ґаздині.

«Базові компоненти всіх наборів – м’ясні вироби, сири й вино, але кожного сезону намагаємося додавати щось нове. Вже у жовтні будемо додавати унікальний сливовий соус до м’яса, який виробляють на Міжгірщині та Воловеччині. Це – закарпаський аналог грузинського ткемалі. З листопада буде повидло зі слив, горіха та ревеню. А взагалі поступово планую додавати й інші дрібні смаколики: мед, гриби, консервацію, пиво і т.д. Під Новий Рік, Різдво, Великдень будуть тематичні пакунки. Багато людей просять вегетаріанський набір, але я поки не готовий до нього. Хоча – все можливо», – розповідає мандрівник.

Цікаво, що набір продуктів щомісяця змінюється. Що отримаєте наступного разу – залишається таємницею, аж поки не відкриєте свій пакунок. Також можливі безалкогольні сети, тож кожен зможе знайти продукти до смаку.

У кожній коробочці є супровідній лист із поясненням про тонкощі кожного смаколику.

«Намагаюся показати маленьку історію продукту, розказати більше про бренд та його засновника. Також додаю контакти виробників, щоби завжди можна було відразу звернутись до нього», – пояснює Віктор.

Родзинка кожної щомісячної відправки – книжка закарпатського автора в одному з пакунків. Хто її отримає – теж загадка.

«Книги також тільки наших краян: минулого разу був Дочинець, зараз Любка. У майбутньому, думаю, будуть Кешеля, Мідянка».

Алгоритм замовлення дуже простий: потрібно обрати на сайті пакунок, оплатити замовлення і щомісяця смакувати новим сетом.

Замовлення – на різні смаки й потреби. Найменший набір S, вартістю 350 грн, включає три продукти, М – 600 грн, L – 9 продуктів за 900 грн.

«Принциповий момент для мене – ціна набору відповідає роздрібній ціні виробника. Якщо споживач захоче купити самостійно, то все буде коштувати так само. Тільки за відправку з різних точок доведеться заплатити кілька разів».

Скуштуйте шматочок доброго Закарпаття на вашому столі разом із “Катран”.

Дізнатися більше про проєкт можна на його стоірнці на Facebook,

Замовити підписку на щомісячну доставку можна за лінком

Галина Гичка, Varosh