Кафе Ужгорода: 7 ідей, як смачно провести найближчі вихідні

Попри “карантин вихідного дня” заклади в Ужгороді все одно працюватимуть. Відтак публікуємо наш традиційний гастроматеріал, аби ви мали смачні ідеї для вікенду та всього тижня. Тим паче, завжди можна замовити їжу, каву, солодке додому або ж взяти з собою. В Ужгороді розвивається і формат вуличної кухні – просто вдягніться тепліше і куштуйте нові страви просто неба.

Тут ще кілька наших списків, які надихають знаходити нові смаколики.

Нижче – нові сім ідей від Varosh. Важливо, що всі добірки про кафе та страви – це наш суб’єктивний погляд. Ми залюбки відвідуємо місцеві заклади, а якщо нам щось посмакувало – ділимося інформацією у наших публікаціях.

Такос

Запальна Мексика в ужгородському листопаді. Будьте готові, що буде гаряче, адже Такос – пікантна страва. Тушковане м’ясо у симбіозі зі свіжими овочами, а також гуакамоле на основі авокадо. І все разом – у тонкому, немов прозорому тісті.

Заклад: Smagolino, Ужгород, Слов’янська набережна, 13.

До теми: Чотири нестандартні кафе, які нещодавно відкрилися в Мукачеві та Ужгороді

Панцанелла

Ця страва огортає у ковдру домашньої Тоскани, неначе гостюєте в істинних італійців у селі на півдні Італії. Салат Панцанелла називають одним із улюбленців італійських господинь. Томати, артишоки, оливки, базилік і трохи “вчорашнього” хліба, який ідеально розкривається в овочах.

Заклад: Folks, Ужгород, вул. Ракоці, 12.

Салат з кіноа, гуакамоле та яйцем пашот

І ще трохи Мексики. Насправді, оптимальний для вечері і приємний для фігури салат. Назва страви розкриває її зміст: багато зелені, гуакамоле на основі авокадо та лимонного соку і “пофарбоване” яйце-пашот. Текстурно, соковито, неординарно.

Заклад: Гастрономія BAZAR, Ужгород, вул. Фединця, 19.

До теми: Два нові кафе, які відкрилися в Ужгороді наприкінці жовтня.

Рамен

Ця стаття зібрала кухні з усього світу. Ось – Японія, суп Рамен. Він немов і перша, і друга страва водночас. Основа – вегетаріанський бульйон на грибах Шіїтаке та кокосовому молоці. У рецепті поєдналися локшина, тофу, салат Чука із водоростей Вакаме, яйце, кукурудза, імбир, арахіс і навіть закарпатська родзинка – лопатки.

Заклад: Indigo Shanti-Cafe, Ужгород, площа Петефі, 34.

До теми: Ранкове чаювання у кавовому Ужгороді.

Нестереотипний лаваш

Продовжуємо тему східної кухні. Лаваш, кебаб, шаурма асоціюються з вуличною кухнею, веселими компаніями і ситістю. Навіть за такої погоди ця їжа зігріє і неабияк наситить. До речі, лаваш міксує цікаві складники: яловичину з джемом та чилі, або авокадо з медовим соусом, чи курку з соусом теріякі, маринованою морквою, ананасом.

Заклад: KEBAB ‘N’ GO, Ужгород, вул. Корзо, 5.

Лимонний сінабон

Сінабон – легендарна булочка з корицею, відома на весь світ. Коли думаєш про хюґе, то сінабон – у топ-списку настроєвих ласощів осені і зими. А тепер уявіть лимонний сінабон! Він розриває всі шаблони. Несолодкий, помірно-пікантний, інший. Куштувати всім, хто шукає нові варіації сінабону.

Заклад: Byron Espresso Bar, Ужгород, вул. Волошина, 14.

Макарон із пармезаном та малиною

Уже в третій публікації поспіль співаємо пісню для макаронс (десерту). Адже кортить скуштувати всі і, звісно, розповісти про них. Один щедрий макарон + еспресо – і стільки щастя. Макарон із малиною та пармезаном – вишукано, екстравагантно. І його не забути!

Заклад: Punto G caffe, Ужгород, вул Швабська, 44.

Евеліна Гурницька, Varosh