Holypizza пропонує ланчі з доставкою на кожен день

Все більшої популярності серед прихильників смачно поїсти в Ужгороді набирають ланчі від Holypizza. З настанням холодів, коли виходити на вулицю з теплого офісу чи квартири не дуже хочеться, але час обіду дає про себе знати, виручає доставка ланчів. Професійний шеф-кухар закладу Олександр Корнийчук чаклує над інгредієнтами та розробляє смачне меню на будні. У телеграм-каналі Holy lunch щовечора з’являється опис завтрашніх страв. А вже вранці на фото ви бачите, як вони виглядають. Здійснити замовлення дуже просто: один клік – і зовсім скоро кур’єр із гарячим пакунком стоятиме під вашими дверима.

Ланчі від Holypizza – це справжній порятунок, коли не встигаєш приготувати їжу вдома, не маєш можливості вирватися на обід з офісу, треба нагодувати дитину у перерві між гуртками. До того ж, це весь час щось новеньке. Уявіть: протягом чотирьох тижнів, відколи діє послуга, меню жодного разу не повторювалося.

До кожного ланчу входить основна страва, гарнір і салат.

Олександр Корнийчук дбає, аби обіди були поживні й корисні. В рецептурі використовує свіжі локальні сезонні продукти. З м’яса – телятина, свинина, курка, індичка, риба. На гарнір – кускус, батат, кіноа, булгур, зелена гречка, дикий рис, сочевиця, картопля, гарбуз. Все варене, парене, печене. Вегетаріанці мають можливість замінити білок тваринного походження на рослинного: хумус, котлети з сочевиці тощо. При потребі може бути здійснена заміна соусів.

Об’єм порції – щоб насититися, але не переїсти. Ціна набору та грамаж фіксовані – 180 грн. за 450 г.

Нещодавно, згідно із запитами гостей, в меню з’явилося кілька нових позицій: паста, лазанья, курячі стейки, безглютенові сирники карбонара. Разом з ланчем можна замовити страви із основного меню Holypizza. Команда радо виконає ваше побажання.

Правильно приготоване, корисне і збалансоване меню вже гідно оцінили спортивні тренери та рекомендують його своїм клієнтам.

Аби не бути голослівними покажемо, як виглядає нещодавнє тижневе меню:

🔥 1-й день:

▪️ Пюре із сочевиці

▪️ Рагу з індички та овочів

▪️ Салат з коренеплодів запечених

🔥2-й день:

▪️ Запечена картопля з ароматом трюфеля

▪️ Куряче стегно, запечене в азіатському соусі

▪️ Салат з айсберга та овочів з горіховим соусом

🔥 3-й день:

▪️ Овочі запечені

▪️ Запечена свинина з грибами

▪️ Салат з буряка та йогуртовим соусом

🔥 4-й день:

▪️ Дикий рис відварений

▪️ Куряче філе зі шпинатом у вершковому соусі

▪️ Салат з нутом та запеченим баклажаном

🔥 5-й день:

▪️ Кускус з овочами

▪️ Медальйон з курячого філе і грибним соусом

▪️ Грецький салат

Ну що, переконали? 😉 Не відмовляйте собі з задоволенні. Спробуйте та напишіть, чи сподобалось!

Умови доставки:

пішим кур’єром в радіусі 500 м від Holy Pizza – безкоштовно

замовлення від 600 грн. – безкоштовно в межах міста

доставка здійснюється у термосумці та алюмінієвих боксах, щоб ви поласували гарячим обідом.

Варіанти замовлення:

на сайті holypizza choiceqr

за телефоном у менеджера +38073 520 9505

у групі телеграм-каналу Holy lunch

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**На правах реклами