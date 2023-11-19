Holypizza пропонує ланчі з доставкою на кожен день

Все більшої популярності серед прихильників смачно поїсти в Ужгороді набирають ланчі від Holypizza. З настанням холодів, коли виходити на вулицю з теплого офісу чи квартири не дуже хочеться, але час обіду дає про себе знати, виручає доставка ланчів. Професійний шеф-кухар закладу Олександр Корнийчук чаклує над інгредієнтами та розробляє смачне меню на будні. У телеграм-каналі Holy lunch щовечора з’являється опис завтрашніх страв. А вже вранці на фото ви бачите, як вони виглядають. Здійснити замовлення дуже просто: один клік – і зовсім скоро кур’єр із гарячим пакунком стоятиме під вашими дверима.
Ланчі від Holypizza – це справжній порятунок, коли не встигаєш приготувати їжу вдома, не маєш можливості вирватися на обід з офісу, треба нагодувати дитину у перерві між гуртками. До того ж, це весь час щось новеньке. Уявіть: протягом чотирьох тижнів, відколи діє послуга, меню жодного разу не повторювалося.
До кожного ланчу входить основна страва, гарнір і салат.
Олександр Корнийчук дбає, аби обіди були поживні й корисні. В рецептурі використовує свіжі локальні сезонні продукти. З м’яса – телятина, свинина, курка, індичка, риба. На гарнір – кускус, батат, кіноа, булгур, зелена гречка, дикий рис, сочевиця, картопля, гарбуз. Все варене, парене, печене. Вегетаріанці мають можливість замінити білок тваринного походження на рослинного: хумус, котлети з сочевиці тощо. При потребі може бути здійснена заміна соусів.
Об’єм порції – щоб насититися, але не переїсти. Ціна набору та грамаж фіксовані – 180 грн. за 450 г.
Нещодавно, згідно із запитами гостей, в меню з’явилося кілька нових позицій: паста, лазанья, курячі стейки, безглютенові сирники карбонара. Разом з ланчем можна замовити страви із основного меню Holypizza. Команда радо виконає ваше побажання.
Правильно приготоване, корисне і збалансоване меню вже гідно оцінили спортивні тренери та рекомендують його своїм клієнтам.
Аби не бути голослівними покажемо, як виглядає нещодавнє тижневе меню:
🔥 1-й день:
▪️ Пюре із сочевиці
▪️ Рагу з індички та овочів
▪️ Салат з коренеплодів запечених
🔥2-й день:
▪️ Запечена картопля з ароматом трюфеля
▪️ Куряче стегно, запечене в азіатському соусі
▪️ Салат з айсберга та овочів з горіховим соусом
🔥 3-й день:
▪️ Овочі запечені
▪️ Запечена свинина з грибами
▪️ Салат з буряка та йогуртовим соусом
🔥 4-й день:
▪️ Дикий рис відварений
▪️ Куряче філе зі шпинатом у вершковому соусі
▪️ Салат з нутом та запеченим баклажаном
🔥 5-й день:
▪️ Кускус з овочами
▪️ Медальйон з курячого філе і грибним соусом
▪️ Грецький салат
Ну що, переконали? 😉 Не відмовляйте собі з задоволенні. Спробуйте та напишіть, чи сподобалось!
Умови доставки:
Варіанти замовлення:
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**На правах реклами