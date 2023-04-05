Дзвони Перемоги, освячення кошиків та музичний вечір. Великодній вікенд у Деренівській Купелі

16-17 квітня для відвідувачів і гостей санаторного комплексу «Деренівська Купіль» підготували насичену й особливу програму. Тут можна буде освятити великодні кошики, долучитися до відкриття «Дзвонів перемоги», пройнятися атмосферою поетично-музичного заходу та музичного вечора у ресторані «Ірис», скуштувати закарпатські страви у пасажі АРТ-ДК.

16 квітня (неділя)

На Великдень, о 8:30 біля каплиці, що на території курорту відбудеться традиційне освячення великодніх кошиків священнослужителем.

Вже о 14:00 у мистецькому пасажі АРТ-ДК розпочнеться урочисте відкриття «Дзвонів перемоги» та головного символу Великодня – Писанки.

Особливість цієї події полягає у тому, що «Дзвони перемоги» викувані з гільз 152 калібру, якими наші ЗСУ мужньо дають відсіч ворогу на Бахмутському напрямку. Верхня частина цих дзвонів виконана із заліза та латуні і з’єднана стародавнім ковальським способом – взаклеп. У цілому у «Дзвонах перемоги» збережено впізнавану форму боєприпасу, стилізовану під дзвін. Автором дзвонів є коваль з Івано-Франківська Іван Боднар.

У ході відкриття «Дзвонів перемоги» бути спільна молитва зі священнослужителями за мир, за традицією – дзвонам дадуть імена.

У Деренівській Купелі кажуть, що «Дзвони перемоги» мають глибокий символізм миру й перемоги добра над злом.

З 12:00 до 19:00 у пасажі АРТ-ДК проходитиме тематична великодня подія з поезією та живою музикою. Учасники цього поетично-філософського заходу декламуватимуть ліричні вірші, а також лунатимуть мелодії фортепіано наживо і пісні у виконанні Беати Банго.

Увечері, з 19:00 усіх охочих запрошують прийти на вечерю у ресторан «Ірис»: скуштувати вишукані страви і напої та провести вечір під музичний супровід саксофону.

17 квітня (понеділок)

З 12:00 до 19:00 у пасажі АРТ-ДК Деренівської Купелі відбудеться захід «Закарпатська гостина у Пасажі»

Відвідувачі й гості комплексу зможуть скуштувати тут різноманітні закарпатські страви і гарно провести час з друзями та рідними.

А з 14:00 до 16:00 атмосферу українського Великодня тут створюватиме колектив «Ужгород». Учасники якого через українські народні пісні доноситимуть автентичність, цінність та силу нашої культурної спадщини.

Доповнить великодній вікенд прогулянка дендропарком «Деренівської Купелі», де весна уже починає вступати в права й квітнуть перші дерева – сакури та магнолії. Спокій, відчуття затишку й емоційне відновлення – гарантовані.

*На правах реклами

Марія Расчупкіна, Varosh