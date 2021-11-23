Дитяче містечко «Забава»: скандинавський підхід до розваг малюків

Партнерська публікація

Кілька місяців тому в Ужгороді відкрився дитячий розважальний простір «Забава». Він суттєво відрізняється від тих, що до цього існували у місті. Дві подруги, Татевік Нікогосян і Надія Бутрій, задумали створити простір, у якому б діти на свіжому повітрі самостійно вигадували для себе ігри, креативили, рухалися, комунікували, а в цей час мами мали можливість відпочити і розслабитися за чашкою кави.

Ідею комплексу запозичили у скандинавців, де навчальні і розважальні програми побудовані на свободі, розвитку фантазії і самовиявленні дитини. Навіть до безпеки у цих країнах особливе ставлення. Вважається, що у малюка швидше виробляться навики самоконтролю і концентрації, якщо він не відчуватиме постійної опіки з боку дорослих.

Власниці дуже задоволені першими місяцями роботи простору. Відгуки відвідувачів надихають розвивати справу. До прикладу, під час зимових свят «Забава» перетвориться на справжнє різдвяне містечко, у якому на маленьких відвідувачів чекатиме багато передсвяткових сюрпризів.

* * *

Простором щасливих дітей називають «Забаву» її авторки – Татевік Нікогосян і Надія Бутрій. Ідея створити щось особливе для малюків виникла логічно, оскільки батьки Ужгорода та й загалом Закарпатської області постійно стикаються з проблемою відсутності місць для цікавого проведення часу з дітками.

За словами засновниць «Забави», сьогодні їхній проєкт сміливо можна назвати не тільки родзинкою Закарпаття, а й простором, аналогів якому немає в Україні.

«Забава» – наполовину європейка, оскільки співвласниця комплексу Надія вже декілька років проживає у Нідерландах. Саме там вона зауважила, що дитячі майданчики і розважальні центри суттєво відрізняються від українських.

«Нідерландські майданчики виглядають просто, але діти там не нудьгують і мами не трясуться над ними. Скандинавські країни дають більше простору дітям і можливості для креативу, там все спонукає думати і самому вигадувати ігри. Саме це ми хотіли інтегрувати в наше суспільство – створити простір, де дітки зможуть самостійно освоювати навики комунікації граючись один з одним та в ігровій формі проживати безліч різноманітних ситуацій. Це все впливає на формування особистості, але при цьому у них не виникає відчуття, що хтось їх повчає», – розповідає Надія Бутрій.

Подруги занурилися в тему і відкрили для себе багато нового. Вразили система освіти у скандинавських країнах, підходи до виховання та навчальні програми. Там все засновано на повазі до особистості дитини, увазі до її бажань, можливостях проявляти себе. Дошкільна освіта підкреслює важливість гри для розвитку малюка. Цей процес не обмежується стінами школи чи садочка, а поширюється на дозвілля і розваги.

«Ми серйозно підійшли до вивчення теми, займалися нею рік. Перечитали купу літератури, спілкувалися із дитячими психологами. Багато дала книга Йохана Хьозінґа «Людина, яка грається». Це фундаментальне дослідження видатного нідерландського історика і культуролога, який доводить, що гра є головною рушійною силою розвитку особистості», – пригадує Надія.

Після цього почалася клопітка робота команди співзасновників, яка тривала близько року. Ділянку площею 4000 кв.м. розбили на зони. Майбутнє містечко потрібно було наповнити будинками, дорогами, місцями для активностей з урахуванням різних вікових категорій відвідувачів.

Особливу увагу приділили екологічності матеріалів. До прикладу, для покриття використали кору дерева, яка зараз дуже популярна в Європі. Спресованою корою устеляють ігрові зони, місця під гойдалками, стінками для лазіння. З’ясувалося, що гумове покриття шкідливе для здоров’я, оскільки під впливом сонячного нагрівання виділяє канцерогенні речовини, тому у Європі його почали замінювати на екологічне.

«Ми привезли близько двох тисяч мішків української кори, втрамбували, встелили територію. Цей матеріал дуже безпечний, тому що немає дерев’яних скалок і не травмує тіло. При цьому по ньому зручно і приємно бігати, безпечно падати. Всі наші будиночки, іграшки та ігрові комплекси так само виготовлені із натуральних матеріалів, навіть більшість іграшок завезені з Європи», – ділиться Татевік.

12 серпня 2021 року «Забава» відкрилася. Вийшло справжнє містечко з тематичними ігровими будиночками: кав’ярнею, продуктовим магазином, салоном краси, тренажерним залом. Є поліцейський відділок, будинок художника, лікарня і навіть власний фургончик «Їж-двіж». 90% іграшок – скандинавські. Цей стиль характеризує екологічність, вони виготовлені з натурального дерева або тканини природних відтінків. Іграшки не світяться і не пищать, а спонукають дітей самим вигадувати для них гру.

«Майже все у нашому просторі засноване на свободі і розвитку дитячої фантазії і особистості, – пояснює Татевік. – Спочатку ми хвилювалися, чи підійде ця концепція для ужгородських дітей та їхніх батьків, чи зрозуміють нас? Але результат перевищив наші очікування. Ідей у малюків виявилося ціле море. Ми самі не перестаємо дивуватися їхній фантазії. І дітям не потрібно казати, що грайся так, а не так – вони самі собі можуть вигадати гру без сторонньої допомоги».

Міні-автостради з машинками навчають дітей правилам дорожнього руху. Малеча знає, що, сівши за кермо, необхідно пристебнутися паском, перед пішохідним переходом пригальмувати, дати дорогу мамі з візочком. Діти вивчають дорожні знаки. До «Забави» навідувались справжні поліцейські і розповідали про правила безпеки на дорогах. Такі тематичні зустрічі планують проводити і надалі.

«Нашою ціллю було дати можливість діткам гратися на свіжому повітрі. У тих же скандинавських країнах відсутні дитячі простори у нашому розумінні (дитячі ігрові кімнати чи центри закритого типу). Дітки граються на вулиці незалежно від погоди чи пори року – вони завжди на вулиці. Змінюється тільки одяг, який, звісно, повинен відповідати погоднім умовам», – пояснює Татевік.

Надія доповнює:

«Насправді у дітей відсутнє поняття «поганої погоди». Це ми, дорослі, нав’язуємо їм таке сприйняття світу. І ось виростає людина, як ми з вами, яка ненавидить дощ, вітер, сніг, майже цілий рік чекає літо, а коли воно настає, то виявляється, що спеку ми також ненавидимо. Так з’являються цілі покоління людей, яких не навчили насолоджуватись моментом. Адже якщо ви подивитесь на дитину перших років життя, вона радіє усьому: дощ – чудово! Дайте пострибати по калюжах! Сніг і мороз – ще краще, стільки розваг навколо! Тож завдання дорослого – не згасити цей природній дитячий інтерес до навколишнього середовища».

Засновниці «Забави» запевняють, що ігри на відкритому просторі є основою психологічного та фізичного здоров’я дитини, а також сприяють зміцненню імунітету.

Також активне дозвілля слугує фундаментом для зміцнення стосунків між дітками та батьками, адже батьки у такому просторі більше не пасивні спостерігачі – вони активно граються з дітками, вживаючись у різні ролі.

«Ми бачимо, як горять очі не тільки у діток, але і у батьків. Як до нас повертаються уже цілими родинами, разом із бабусями, дідусями, тітками, хресними тощо. І всі вони граються разом. Це і було нашою мрією!», – зазначає Татевік.

Вхід до розважального центру для дорослих безкоштовний, для дітей – платний, з можливістю взяти абонемент на цілий день. При цьому можна піти додому пообідати, поспати, а потім повернутися і продовжити гратися.

«Ми спеціально зробили таку модель оплати, щоб батьки не думали про час і не підганяли діток, а могли насолоджуватись моментом. Можливість багаторазового входу протягом дня – унікальна послуга у нашому місті, яку дуже просили наші відвідувачі, і ми, звісно, прислухалися до них», – пояснює Надія.

Територія комплексу поділена на зони для дітей 1-3, 3-6, 6-8 років. Таким чином розважатися можна одночасно братикам і сестричкам різного віку.

На території працює кав’ярня, де дорослі можуть відволіктися й відпочити, поки малята зайняті грою.

До адміністрації «Забави» надходить багато запитів щодо проведення дитячих днів народжень та інших святкувань. Тут стане в нагоді простора тераса для великих компаній та затишна альтанка для святкувань у колі сім’ї.

Власниці містечка клієнтоорієнтовані, прислухаються до всіх зауважень і побажань, намагаючись бути корисними своїм відвідувачам. Гарною практикою стало проведення тренінгів із психологом для батьків. У майбутньому планують ще більше таких зустрічей.

«Проаналізувавши роботу, ми зрозуміли, що впоралися зі своїм завданням на 99%, – каже Татевік Нікогосян. – Ми побачили щасливих дітей і їхніх батьків, яким до вподоби наш простір. Є відвідувачі, яким потрібно виписувати щоденний абонемент – настільки вони полюбляють до нас навідуватися. Це насправді надихає створювати ще більше і працювати ще краще. Тому від нас буде ще багато новинок у новому сезоні».

У грудні на малечу чекатимуть цікаві новорічні розваги і несподіванки. Наприклад, діятиме резиденція Діда Мороза, з яким можна буде влаштувати аудієнцію, написати листа з побажаннями і ще багато всього цікавого в казковому містечку «Забава».

Актуальна інформація щодо анонсів заходів та графіку роботи розважального центру «Забава» – на сторінці.

Адреса: м. Ужгород, вул. Мукачівська, 44 (територія взуттєвої фабрики), вхід з вул. Ф.Тихого.

м. Ужгород, вул. Мукачівська, 44 (територія взуттєвої фабрики), вхід з вул. Ф.Тихого. Телефон: 066 526 83 85

Лариса Липкань, Varosh

На правах реклами