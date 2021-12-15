4HoReCa: Ужгородський бренд, який працює для готельно-ресторанного бізнесу Закарпаття, України та світу

Партнерська публікація

Ця стаття першочергово буде корисною для готельно-ресторанної сфери, сегменту HoReCa (готелі, ресторани, кафе) і всім, хто займається бізнесом та його рекламою і маркетингом.

Ми вже писали, що в Ужгороді працює рекламний дім Idea, який заснував Віктор Фекете.

Компанія наразі має три основні напрямки: 4HoReCa, Whiskey Stones, Gift Ideas.

Про Gift Ideas у нас була історія:

Цього разу детальніше розповідаємо про 4HoReCa.

Послуги

Відразу скажемо, що 4HoReCa – це не про стандартні борди, вивіски і меню. Кожне замовлення є індивідуальним, відтак тут нема шаблонів, все – з чистого листа. І всі послуги – в єдиному просторі. Клієнту не треба домовлятися із безліччю підрядників, він усе й відразу може вирішити в одному офісі.

А починалося все з дизайну і друку паперових меню для регіональних закладів. Сьогодні ж вироби 4HoReCa використовують у понад 1100 кафе, ресторанах, готелях по всьому світу, окрім Антарктиди.

Що наразі робить 4HoReCa :

Компанія виготовляє спеціалізовані, професійні товари для готелів, ресторанів та кафе – стилізовані для кожного бренду. Основні групи виробів: папки та планшети для меню, атрибутика для столів, уніформа, інтер’єрні деталі.

Папки та планшети. Флагманська група товарів проєкту 4HoReCa, а це – фанерні, шкіряні та текстильні вироби для друкованих меню. Вони брендуються різними технологіями, залежно від матеріалу основи. Параметри можуть змінюватися до побажань клієнта. Таке меню поєднує фірмовий стиль закладу, естетику і надихає гостей якомога швидше замовити страви й напої.

Атрибутика для столів. Службова група товарів 4HoReCa, а це – органайзери, серветниці, чекові книжки, дощечки для подачі тощо. Такі деталі додають комфорту гостям і персоналу, а також підкреслюють тематику ресторану, кафе, готелю.

Уніформа. Це напрочуд вагомий аспект для презентабельності, респектабельності кожного закладу. Персонал своїм одягом має виражати бренд, форма має бути зручною, охайною та стильною. 4HoReCa оформляє футболки, поло, фартухи, бейджі.

Інтер’єрні вироби. Ця група товарів об’єднує настінні меню та фанерний декор, а це чудовий спосіб оздобити стіни закладу.

Ось основний перелік послуг і портфоліо.

Важливо й цінно, що 4HoReCa займається власним виробництвом, а це значить: відповідальність за всі процеси, за результат; оперативність і якість.

Ось каталог.

— Наш клієнт – не власники чи адміністратори, наш клієнт – відвідувач закладу. Саме він користуватиметься меню чи спеційницею, саме він спілкуватиметься із офіціантом у брендованій уніформі, саме він житиме в готельному номері й користуватиметься ключ-карткою та інформаційними буклетами. Ми працюємо, щоби відвідувач отримував задоволення від користування нашою продукцією, – кажуть у 4HoReCa.

І додають: Наш ворог – замурзані та потріпані меню, які не хочеться брати до рук. Адже відвідувач має отримувати меню, яке розпалюватиме апетит. Наш біль – офіціанти, які ходять залою будь в чому.

Передісторія бізнесу

Регіональні ресторатори завжди були серед основних замовників рекламного дому Idea, відтак саме для їх запитів купувалося нове обладнання, постійно розширювалася лінійка послуг.

Так минуло кілька років.

У першій половині 2019-го року команда почала поступово сприймати ці замовлення за базу для формування самостійного та самодостатнього напрямку. Тоді й створили окремий сайт 4HoReCa та стартували перші спроби вийти зі своїм продуктом за межі Закарпаття. І хоча карколомний успіх не спіткав хлопців із першого дня, вони продовжували покращувати сайт та оновлювати асортимент пропозицій.

Виглядало, що цей напрямок так і залишиться технічним додатком до “Ідеї”. Але тут свою роль зіграв ковід.

Здавалося, що перший локдаун, навесні 2020-го, заморозить проєкт на довгий час, адже заклади по всій країні були зачинені. Проте сталося навпаки – саме той період став каталізатором позитивних змін. Всі розуміли, що тихо і стабільно працювати, як раніше, вже не вдасться Після кількох тижнів підготовки 4HoReCa вийшла на інтернаціональний рівень.

Богдан Смеречинський, виконавчий директор Idea: Спочатку продажі за кордоном за обсягом не сильно відрізнялись від того, що ми мали на українському ринку. Але десь із весни пішло стрімке зростання. Якщо порівнювати друге півріччя роботи з першими шістьма місяцями – продажі виросли в десять разів. Початковий етап дав нам важливий досвід для того, щоби допрацювати систему і трохи “вибухнути”. За перший рік роботи на міжнародному ринку нам вдалось виготовити продукцію для 700 закладів в усьому світі – це найкращий мотиватор до подальшого руху. 4HoReCa перезапустилася і тепер це один із флагманських проєктів “Ідеї”, ми бачимо в ній перспективу, вона може далі розвиватися. У 2022-й заглядаємо з великим оптимізмом і вже готуємо ряд оновленнь проєкту, першими з яких стане зміна назви та початок формування повноцінного бренду.

Цінності

Одна із сильних сторін 4HoReCa, як і всієї Idea, – це відсутність поняття “ми таке не робимо”. Роблять все! Компанія повсякчас стикається із новими професійними, творчими, технічними викликами. І саме це драйвує рухатися вперед.

Для підсумку про 4HoReCa:

Ви отримуєте всі послуги в єдиному просторі, більше нікуди не треба йти/дзвонити/писати.

Велике портфоліо, а це результат роботи та ідей, з яких зародиться задум для вашого бренду.

Оперативність. Тут без варіантів.

Якість, адже команда відповідає за всі процеси: від концепції та дизайну – до виготовлення, оформлення, відправки.

Індивідуальність. Тут не працюють за патернами, кожен задум – з нового аркушу.

Контакти:

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Телефон: 050 566 13 12,

Електронна скринька: bohdan.smerechynskyi@ideas.uz.ua .

Адреса: Ужгород, вул. Швабська, 68.

Евеліна Гурницька, Varosh

Фото: Карл Смутко, а також із сайту проєкту

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