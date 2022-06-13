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Зірки футболу та сцени зіграли у благодійному матчі на підтримку ЗСУ

13 Червня 2022 453

На стадіоні «Минай» в Ужгородському районі зібралася справжня плеяда зірок — Мирон Маркевич, Олександр Педан, Ігор Ощипко, Василь Кобін, Олександр Денисов, Юрій Максимов, Йожеф Сабо, Олександр Заваров, гурт TVORCHI, Tamerlan, Михайло Кополовець, Тарас Михалик, Едуард Цехмейструк, Олексій Полянський, Євген Селезньов.

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Знаменитості зустрілися у благодійному футбольному поєдинку з благородною метою – підтримати військових ЗСУ. Кошти для захисників збирали через продаж квитків на гру та з аукціону ексклюзивних речей. В якості лотів виставили вимпел, який передали з матчу відбору до Чемпіонату світу між Україною та Шотландією (його купили за 7100 грн) та м’яч з підписами всіх футболістів теперішнього складу збірної України з футболу (його придбали за 30 000 грн). Ще один лот — пальто колишнього тренера столичного “Динамо” Йожефа Сабо, розіграли онлайн.

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Порадувала глядачів й сама гра. Учасники сформували дві команди — збірну Легенд футболу та збірну Зірок та Блогерів. Відкрив рахунок на сьомій хвилині Олександр Педан, за ним Селезньов у пенальті зрівняв рахунок, забивши другий гол. І понеслося. Перемога переходила з однієї частини поля на іншу. Вболівальники спостерігали ефектні кутові та удари головою. Не обійшлося без офсайдів і жовтих карток.

Завершився матч нічиєю — 9:9. У серії післяматчевих пенальті перемогла команда зірок.

«А у війні з росією перемога буде за Україною. Навіть не сумнівайтесь», — запевнили учасники гри.

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Лариса Липкань, Varosh

Фото: Каріна Асад

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# благодійний матч # зіркова команда

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