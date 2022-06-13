Зірки футболу та сцени зіграли у благодійному матчі на підтримку ЗСУ

На стадіоні «Минай» в Ужгородському районі зібралася справжня плеяда зірок — Мирон Маркевич, Олександр Педан, Ігор Ощипко, Василь Кобін, Олександр Денисов, Юрій Максимов, Йожеф Сабо, Олександр Заваров, гурт TVORCHI, Tamerlan, Михайло Кополовець, Тарас Михалик, Едуард Цехмейструк, Олексій Полянський, Євген Селезньов.

Знаменитості зустрілися у благодійному футбольному поєдинку з благородною метою – підтримати військових ЗСУ. Кошти для захисників збирали через продаж квитків на гру та з аукціону ексклюзивних речей. В якості лотів виставили вимпел, який передали з матчу відбору до Чемпіонату світу між Україною та Шотландією (його купили за 7100 грн) та м’яч з підписами всіх футболістів теперішнього складу збірної України з футболу (його придбали за 30 000 грн). Ще один лот — пальто колишнього тренера столичного “Динамо” Йожефа Сабо, розіграли онлайн.

Порадувала глядачів й сама гра. Учасники сформували дві команди — збірну Легенд футболу та збірну Зірок та Блогерів. Відкрив рахунок на сьомій хвилині Олександр Педан, за ним Селезньов у пенальті зрівняв рахунок, забивши другий гол. І понеслося. Перемога переходила з однієї частини поля на іншу. Вболівальники спостерігали ефектні кутові та удари головою. Не обійшлося без офсайдів і жовтих карток.

Завершився матч нічиєю — 9:9. У серії післяматчевих пенальті перемогла команда зірок.

«А у війні з росією перемога буде за Україною. Навіть не сумнівайтесь», — запевнили учасники гри.

Лариса Липкань, Varosh

Фото: Каріна Асад

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Іnstagram та Тelegram.