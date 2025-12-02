Закарпатська кухня: топ-10 традиційних страв, заради яких варто їхати на Закарпаття

Закарпатська кухня – це справжня кулінарна скарбниця України, яка поєднує традиції українців, угорців, румунів, чехів та словаків. Тут прості локальні інгредієнти стають основою вишуканих і смачних страв, що зберігають дух регіону та його культурну самобутність.

Тож які страви варто спробувати, коли ви приїжджаєте на Закарпаття? Пропонуємо свій список із 10 позицій. А ще розкажемо, як знайти традиційний варіянт подачі цих страв.

Бограч

Суп бограч – дуже закарпатська історія. Це традиційний угорський густий м’ясний суп, популярний у регіоні. У перекладі з угорської bogrács означає “казанок”, що й підказує: справжній бограч готують переважно на свіжому повітрі.

У кожній місцевості існує свій рецепт, але незмінними є поєднання кількох видів м’яса (найчастіше свинини та яловичини), овочів, великої кількості паприки (особливо добронської) та спецій.

Головне правило – бограч має бути густим, наваристим і гострим. Кухарі радять не поспішати: довге томління робить смак глибоким і справді автентичним.

Кнедлі

Одна зі страв, яку варто скуштувати, – це кнедлики з Сегединським.

Закарпатські кнедлики – це парові дріжджові булочки, схожі на галушки. Їх подають як гарнір до м’ясних підлив, гуляшу або тушкованої капусти. У Центральній Європі кнедлики теж традиційні, але у місцевому варіанті вони нагадують щось середнє між галушками та варениками й можуть містити сир, картоплю або яйця.

Закарпатські кнедлі готують без начинки – їх подають саме як гарнір. Найперше варто скуштувати їх із Сегединським, тобто тушкованою квашеною капустою зі свинячими ребрами та сметаною.

Секрет кнедлів – у легкості та здатності вбирати соус. Дайте їм добре просочитися підливою – і страва буде значно смачнішою.

Підбивані лопатки

Лопатки – це спаржева квасоля. До традиційного запашного супу входять лопатки, копчені ребра, картопля, паприка та інші приправи. Паприку на Закарпатті люблять додавати майже всюди, тому пакетик добронської є на кухні в кожної господині.

Головна особливість – «підбивання» страви борошном і сметаною. До м’яса додають обсмажену цибулю, спеції, а в кінці – сметанну підливу, загущену борошном.

Лопатки тушкують повільно, щоб м’ясо стало м’яким, а смак – насиченим. Страва виходить наваристою, з виразним вершково-цибуляним ароматом.

Рокот-крумплі

Під цією назвою ховається проста, але дуже смачна страва – картопля, зварена в мундирах та запечена в сметані з яйцями, ковбасою та сиром.

У кожної господині є свій рецепт: хтось додає сало, хтось – пікницю чи шинку. Запікають до золотистої скоринки, щоб сметана й соки з копченостей просочили всі шари.

Ріплянка

Ріплянка – унікальна українська страва, яку готують лише в одному місці – селі Колочава на Закарпатті. Місцеві називають її другим хлібом і роблять як у будні, так і на свята.

Страва нагадує банош, але до кукурудзяного борошна та бринзи додають картопляне пюре. Звідси й назва, адже картоплю тут називають “ріпою”.

Ще одна відмінність – банош варять, а ріплянку запікають у духовці.

Її подають зі сметаною та шкварками, смаженою цибулею, кислим молоком, соліннями, квашеною капустою або м’ясними стравами.

Ріплянка внесена до переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України, а в Колочаві щороку проводять Фестиваль ріплянки.

Гурка

Гурка – традиційна домашня ковбаса, різновид кров’янки. Її начиняють субпродуктами (легенями, печінкою), шкварками, рисом або кукурудзяною крупою, цибулею та спеціями.

Спочатку гурку відварюють, не допускаючи кипіння – інакше оболонка трісне, а начинка згорнеться нерівномірно. Потім її запікають або обсмажують.

Справжня закарпатська гурка має насичений смак, аромат цибулі та легку пряність. Її подають гарячою або обсмажують до золотистої скоринки, найчастіше з картопляним пюре чи квашеною капустою.

Лангоші

Якщо на Закарпатті й існує “здоровий фастфуд”, то це лангоші. Це коржі з дріжджового тіста, смажені у фритюрі. Іноді до тіста додають картоплю для ніжності.

Лангоші не розкачують качалкою – їх розтягують руками. Так тісто отримує характерні нерівні краї й правильну структуру. Важливо дати тісту добре підійти – тоді коржі виходять легкими та повітряними.

Традиційна подача – зі сметаною та часником або з тертим сиром. У сучасних варіантах можуть бути й солодкі начинки.

Банош

Банош – справжня візитівка Закарпаття. Його готують у кожній родині й подають у більшості закладів харчування.

Це гуцульська страва з кукурудзяної крупи на сметані. Її заправляють бринзою, шкварками або білими грибами у пісному варіанті. Справжній банош густий – його їдять виделкою.

Страва калорійна й поживна. Її традиційно готували вівчарі, яким потрібно було швидко й ситно харчуватися під час довгих переходів. Основою був доступний продукт – овеча бринза.

Гомбовці

Гомбовці – це десерт із картопляного або сирного тіста з солодкою начинкою всередині. Їх варять на парі, а потім посипають підсмаженими сухарями.

Традиційна начинка – сливовий левар, але також використовують ягоди та фрукти.

Кіфлики

Кіфлик – мініатюрний рогалик із пісочного тіста з горіховою, маковою, сирною або фруктовою начинкою.

Назва походить від німецького kipferl, а рецепт прийшов до нас з Угорщини.

Особливість кіфликів – форма та начинка. Тісто нарізають трикутниками, викладають начинку й скручують. Їх часто називають мініатюрними круасанами.

Випікають до золотистої скоринки й посипають цукровою пудрою або змащують топленим маслом. Правильні кіфлики – це пухке тісто та ароматна соковита начинка.

Галина Катрій, Varosh

Фото: Сергій Денисенко

