“Захоплююся пралісами Закарпаття. Хочеться, аби і місцеве населення цінувало їх”: євродепутатка Карола Ракете приїхала на Закарпаття

За кілька днів робочої поїздки вона поспілкувалася з членами ініціативної групи Free Svydovets, відвідала Нижнє Селище та Ясіня.

Хто така Карола Ракете?

Карола Ракете — німецька дослідниця, екологиня. Має ступінь з природоохоронного менеджменту, є активісткою у сфері охорони природи. Зокрема, вона захищала від вирубки старовинний ліс Хамбах на півночі Німеччини. Ракете також працювала науковою співробітницею у дослідницькій експедиції у Західній Антарктиці та є співзасновницею ініціативи «Права Антарктики».

Карола Ракете стала всесвітньо відомою у 2019 році після того як будучи капітанкою рятувального корабля Sea-Watch 3, врятувала життя 40 мігрантів, висадивши їх на острові Лампедуза, попри заборону італійської влади.

З травня 2024 року — євродепутатка від “Лівих”, виступає за фінансову та збройну підтримку України.

Карола Ракете була однією з небагатьох “лівих”, яка у вересні 2024 року проголосувала за резолюцію «Продовження фінансової та військової підтримки України державами-членами ЄС». Інші члени групи «Ліві» проголосували майже однологолосно: 20 євродепутатів відхилили резолюцію, 9 проголосували «за», 12 утрималися.

Зараз жінка є членкинею Комітету із сільського господарства та розвитку сільських територій та Комітету із навколишнього середовища, охорони здоров’я та безпеки харчових продуктів у Європарламенті.

Традиційно, ліві виступають за підтримку ініціатив громадянського суспільства та тих його представників, які зазнають певних утисків чи переслідуються внаслідок своєї активної громадянської позиції. Вони також критикують діяльність великих концернів, виступаючи проти капіталістичної експлуатації та руйнування навколишнього середовища.

“Місцеве населення має отримували сталі прибутки від розвитку туристичної галузі у своїй громаді”

— Я працюю у сфері захисту природи. Тому Україна цікава мені й тим, що тут дуже велике біорізноманіття, збереглося багато унікальних ландшафтів. Цікаво, багато перелітних птахів мандрують саме через Україну, — поділилася депутатка для видання Varosh.

Ракете каже, що була в Україні раніше, та ще в 2018-2019 роках познайомилася з членами ініціативної групи Free Svydovets.

Вона каже, що питання сталого розвитку гірських регіонів — це виклик не лише для Закарпаття, але й для схожих громад в Альпах, наприклад.

— Великі підприємці створюють робочі місця, але дуже часто не говорять про те, що це сезонна робота, на яку запрошують, як правило, працівників з інших міст. Ми ж зацікавлені у тому, що місцеве населення має отримувати сталі прибутки від розвитку туристичної галузі у своїй громаді, — каже Карола Ракете.

Вона додає, що треба думати не тільки про вигоду зараз, але й про довготривалі наслідки туристичної діяльності, наприклад, про забезпечення водними ресурсами. Внаслідок кліматичної кризи вода стає цінним скінченним ресурсом, про який треба подбати.

— Я багато разів чула, наскільки гостро стоїть питання з забезпеченням чистою водою в різних громадах Закарпаття. Тут потрібно працювати над тим, щоб доступ до води і можливості користуватися водними ресурсами також були у всіх груп населення.

“Процедура ухвалення таких важливих для регіону рішень має бути прозорою та демократичною”

— Я думаю, що дуже було б неправильним ззовні приїхати сюди і давати якісь поради, як розвивати сталий туризм саме в цьому регіоні. Я впевнена, що люди, які живуть в цих гірських регіонах або в потенційно туристичних регіонах, вони мають свої ідеї, що вони могли би розвивати, — каже євродепутатка.

Головний її меседж полягає в тому, що процедура ухвалення таких важливих для регіону рішень має бути прозорою та демократичною. Всі залучені сторони повинні мати змогу висловити свою думку, обговорити критичні питання та ухвалити рішення, яке задовольняє більшість.

— У Німеччині ми також дуже часто спостерігаємо лобіювання великими концернами своїх інтересів, викриваємо різні корупційні схеми. Саме тому ми намагаємося зробити так, щоб демократична процедура перемагала незаконне лобіювання певних питань. Наприклад, ми спостерігаємо за такими неофіційними переговорами у вугільній галузі, коли великі вугільні концерни тісно співпрацюють з державними органами і намагаються таким чином впливати на позитивне для них ухвалення рішень, — пояснює жінка.

“Думати про довгострокові наслідки”

Питання енергонезалежності та збереження навколишнього середовища через відновлювані джерела енергії — актуальний виклик й для європейських країн. Втім, Ракете погоджується, що українці наразі знаходяться в набагато важчій ситуації, ніж європейці, в першу чергу через обстріли росіянами енергетичної інфраструктури.

— Відновлювана енергія буде дедалі активніше використовуватися в майбутньому, зокрема й енергія від вітру. Ми завжди рекомендуємо ставити ці вітряки на рівнинах, можливо, навіть в морі. Вони показали досить хороші результати по наданню енергії. Дещо стриманіше ми ставимося до того, щоб ставити вітряки в гірській місцевості, а тим паче вирубувати ліси для цих цілей. В будь-якому разі слід уникати вирубування давніх пралісів або давно некористованих лісів, — каже євродепутатка.

— Звичайно, ситуація в Україні важка, українці мають ставити питання своєї енергонезалежності, орієнтуючись на своє власне виживання в цій країні. Але не варто забувати й про довгострокові наслідки.

Карола Ракете також акцентує увагу на тому, хто є забудовником, і чи дійсно ці проєкти є корисними та окупними для місцевого населення.

— Як екологиня, я захоплююся тими унікальними природними скарбами Карпат. Ваші праліси, які збереглися — унікальні. Можливо, місцеве населення не так сильно це цінує, тому що ви звикли до того, що вони у вас є. Ми в Німеччині всі ці давні ліси вже давно вирубали й зараз бачимо, наскільки важко відновити їх стан та розуміємо необхідність їх збереження там, де це можливо, — констатує євродепутатка.

Підсумовуючи, варто сказати, що турбота про навколишнє середовище, дотримання законодавства, екологічних норм та стандартів — це необхідна умова для вступу України в Європейський Союз.

Про підтримку України у Європарламенті та чому через європейців є прихильники росії, у матеріалі з Каролою Ракете тут:

Матеріал також опублікований на сайті NV в рамках інформаційного партнерства. Відео-версію розмови дивість на ютюб-каналі Varosh:

*Цей матеріал підготовлений у рамках нідерландсько-словацько-українського проєкту “Посилення верховенства права на місцевому/регіональному рівні в Україні: приклад Закарпатської області”, який втілюється за підтримки уряду Королівства Нідерландів у рамках програми MATRA, що є ключового нідерландською програмою підтримки соціальних трансформацій.

Проєкт втілюється Інститутом Центральноєвропейської Стратегії (ICES) спільно з нідерландською організацією Foundation of Justice, Integrity and Anti-Corruption (FJIAC) та словацькою Transparency International Slovensko (TI SK) у партнерстві з Закарпатською ОДА та обласною радою.

**Матеріал не відображає позицію чи думку імплементаторів або донорів грантового проєкту. Відповідальність за зміст публікацій несе редакція Varosh.

Галина Гичка, Varosh

Фото: Юрій Готра, Дзвінка Білоног

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