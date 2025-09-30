Юрій Кочут: «BMW створене для водія — відчуваєш себе гонщиком»

За ініціативи Ідеал М, офіційного дилера BMW, у циклі інтерв’ю розповідаємо про авто та людей, про стиль життя та комфорт, про подорожі та мрії.

Дорога видалась короткою лише на карті: говорили довго — про перші “Жигулі” та інструкції з ремонту клапанів, про улюблені марки, сімейні подорожі й відповідальність на дорозі, про бізнес і мрії, а ще — про те, чому в Закарпатті одна машина рідко закриває всі сценарії життя.

Маршрут і перше враження

Ми стартуємо з автосалону Ідеал М в бік Горянської ротонди. Юрій звично сідає за кермо — і перша репліка з задоволенням: “Класно їде ця BMW. Те, що вона електрична, — прикольно. Відпускаєш гальмо — і відчуваєш, що підвіска зроблена так, щоб ти керував цим авто. У BMW це відчуття завжди було”.

Його драйверський бекграунд чутно в інтонаціях. Історія за кермом — з підліткового віку. Далі — пряма мова Юрія у нашій з ним розмові.

“Перший досвід — Жигулі. Ми з братом розбирали його до мотора”

Навіть не згадаю як давно я за кермом. Перший досвід — це Жигулі, машина батька, яка була 60-го року випуску. Він нею майже не користувався, зате я хотів їздити. У 16 уже вмів. Ми з братом Ігорем все ремонтували самі: розбирали до мотора, притирали клапани — по інструкціях. Мене це страшенно драйвило.

Потім були роки без власної машини, фаєршоу і поїздки на різних авто друзів. У тому числі — на BMW E34, 1989 року. Вона вже тоді керувалася як BMW: важче кермо, ніж у сучасних, зате тобі зрозуміло, що відбувається з колесами.

Моя перша власна автівка Audi 100 C4. Брала на себе все: і в ювелірну майстерню, і фаєршоу возити. Купив сам — десь у 23-25. Далі — Camry нову взяв з салону, вісім років тому, згодом — Toyota FJ Cruiser. На ній класно їздити на природу. Можна під’їхати прямо до річки, не носити речі далеко. Для Закарпаття позашляховик — окремий стиль життя. Сьогодні їжджу на Lexus. Півтора року тому взяв RX на бензині. Задоволений. Свою машину нікому не даю покататися, навіть дружині.

На запитання, що саме подобається в цій електричній BMW, відповідь коротка: Вона чітка, і це плюс, коли хочеш точності. BMW — для водія, який хоче отримувати насолоду від трохи спортивного, а інколи і дуже спортивного кермування. Машина провокує — відчуваєш себе гонщиком.

“Дорога на Драгобрат”

Найекстремальніший мій заїзд — це Драгобрат. Дружина знайшла якось там будиночок і сказала: мовляв, туди можна доїхати навіть легковиком. Ми їдемо, дорога все гірша і гірша, в якийсь момент вже чисте бездоріжжя. Жах. Але таки доїхали. На місці всі були в шоці, як ми зробили це на Camry. Та найскладніше було з’їхати потім вниз. Авто, що їхало перед нами, розбило піддон і залишило все мастило на дорозі.

Зараз у нас мікроподорожі Закарпаттям: нещодавно — село Синяк, до цього — Лумшори на FJ. Якщо зимою — то тільки активний відпочинок: лижі, сноуборд. Цікаво, що катання на ковзанах мені допомогло прогресувати в лижах — відчуття схожі.

Найяскравіша автоподорож — Хорватія: Їхали через Будапешт із ночівлею в Загребі, далі — до Хорватії. Дуже гарні дороги. Це був 2021-й, ми їхали вдвох з дружиною. Хочеться повторити. Хоча за кермом у мене десятки тисяч кілометрів різними країнами: Австрія, Угорщина, Словаччина, Чехія, Хорватія, Румунія.

Авто і мрії

У нашому родинному колі є ризик прив’язатися до однієї марки. Мій брат Ігор, наприклад, лише на BMW. Моя мрія — Porsche. Це історія не про намотати багато, а про берегти пробіг, щоб через 40 років авто мало вартість і характер. Ще хочу “бусік” — але, по-перше, у нас поки мало дітей для нього (ред. — сміється), по-друге, банально нема де тримати стільки авто.

Я серйозно думав про електрокар. Навіть забронював, залишав аванс. Чому передумав? Перше — сильне падіння ціни електрокарів на вторинці. Друге — історії про електромагнітні поля і їх вплив на здоров’я. Плагін-гібрид теж не взяв: доплата близько 15 000 доларів, а я не намотую такі пробіги, щоб це окупити. Хоча інколи думаю: дарма, що не взяв гібрид.

Водночас я за електрифікацію міського сервісу. Електрокари потрібні комунальним службам. Ми гуляємо з сином вздовж Набережної — і їде трактор, деренчить на весь район. Це можна замінити електромашиною. Менше шуму, менше викидів — і місто дихає інакше.

Сім’я і кермо

Сімейні поїздки — переважно на моїй машині. Так звичніше: я за кермом, Іра — штурман. Поїхати на день у гори, до води — у нас це частина родини. Коли в домі дитина, ти плануєш маршрути під її режим, але не відмовляєшся від активностей. Автівка — інструмент свободи.

Найбільше теплих емоцій у мене до того самого Жигуля. Спогади з дитинства: ми з Ігорем порпаємося під капотом, вчимося робити щось власними руками. Ми продали його колись за 600 доларів. Інколи думаю: от би викупити за ті ж 600 — як пам’ять. Кажуть, він ще десь їздить.

Бізнес у кількох передачах

У Kochut зараз є кілька напрямів, розділених маркетингово і операційно. Є меблевий напрям і його піднапрямок RWA — Resinwood Art: це декор, дошки для подачі, скриньки. Нещодавно ми відкрили меблевий шоурум в Ужгороді: там декор і меблі. Також є ювелірний напрямок. Маркетинг у цих продуктів різний, різні клієнти, різний контент — тому і розділили.

Ролі в команді теж кристалізувалися: спочатку ми усі троє з братами робили ювелірку. Потім Роман почав працювати з деревом і меблями — так виріс окремий напрям. Я більше про маркетинг та управління, Ігор — про виробництво, але зараз він взяв собі академвідпустку на рік-два. Ювелірною гілкою тепер займаюся я.

Пишаюся нашою співпрацею з Unbroken. Ми почали її доволі давно. Приїхали до них у Львові, познайомилися, поговорили — і в колективному брейнштормі сформувалася ідея прикраси: рукостискання людської та біонічної руки. Глибокий символ. Я одразу сказав: це треба робити — і ми зробили. Приємно, що цю прикрасу одягнув Орландо Блум на прем’єрі фільму у Лондоні.

Останнім часом мене вабить фотографія. Фотограф Сергій Мазур позичив мені Leica — і я залип. Потім узяв собі Fuji X100 шостої серії. Фотографую творчі роботи батька, нас у відпустці. Камера дає іншу якість і іншу увагу. Але в мене така штука: або роблю одне, або інше. Стараюся себе гальмувати, щоб не розпорошуватись.

Мокуме ґане — унікальна техніка, з якою працюють Kochut

У виробах Kochut переплітаються природа та ремесло, давні техніки — із сучасною естетикою, філософія — з особистими історіями. Кожна річ — маленька медитація, запрошення подивитися на себе, своє життя, свій шлях. Наш бренд давно відомий своїм унікальним почерком, увагою до деталей і сміливими ідеями.

До слова, в Україні ювелірний дім Kochut перший і поки що єдиний працює в техніці мокуме ґане, інтерпретувавши та вдосконаливши її виконання. Дослівно термін перекладається як «дерево з металу». Техніку винайшли стародавні японські майстри самурайських мечів і вона залишалася невідомою для європейців аж до ХІХ століття. Один із секретів техніки – переплетіння тонких листів різних металів. Вони повинні сплавитися, але не розплавитися повністю, створюючи особливий непередбачуваний візерунок.

15 років тому, експериментуючи з матеріалами, ми поєднали у своїх виробах золото і срібло. Далі почали вдосконалюватися, все більше заглиблюючись у процес та японську філософію.

В гонитві за примарними ілюзіями часто людина не помічає головного – те, що щастя можна відчути тут і зараз. Японська філософія ґрунтується на багатьох вченнях, які досліджують гармонію життя.

Про Мокуме я готовий розповідати годинами, але краще один раз побачити. Моє задання – створювати красу, щоб кожна людина могла там побачити щось своє, із задоволенням носила виріб, милувалася й раділа.

Мистецтво жити повільно

Наша команда не веде гонитву за кількістю, не ставить за мету регулярні випуски колекцій прикрас. Збираються вони поступово, без поспіху, дуже виважено. Набагато ефективніше спрямовувати творчу енергію на незалежний виріб або індивідуальне замовлення. Таким чином ми пишемо унікальну історію, не обмежуючи волі та польоту фантазії. Традиційними металами у виробах є біле та червоне золото, травлене й оксидоване срібло, платина. А от для оздоби використовуються найрізноманітніші коштовні камені. Якось каблучку прикрасив навіть справжній метеорит.

Індивідуальні прикраси залишають спогад про особливі моменти в житті, карбують емоцію, яка повертається щоразу, як одягаєш такий виріб. І це матеріальне втілення ефемерного, що забираєш із собою на роки.

Діана Тищенко для Varosh

Фото: Олеся Даньо

Фото виробів у техніці мокуме ґане надано Kochut Jewelry