YourTransfer відкрив новий напрямок: з Ужгорода до Клуж-Напоки — з комфортом і турботою

Компанія YourTransfer, яка вже понад чверть століття забезпечує комфортні міжнародні перевезення між Україною та Європою, оголосила про запуск нового напрямку — Ужгород → Клуж-Напока. Це зручне сполучення між Закарпаттям і Румунією стало черговим кроком до розширення географії поїздок компанії.

Новий маршрут: Ужгород — Клуж-Напока

Клуж-Напока — динамічне університетське місто та важливий бізнес-центр із міжнародним аеропортом, з якого часто можна знайти вигідні авіаквитки до Європи.

Саме тому маршрут Ужгород — Клуж-Напока став затребуваним серед мандрівників, які вирушають у подорож або мають подальші перельоти.

Вартість трансферу становить 55 € для дорослих і 45 € для дітей до 9 років.

Комфорт забезпечують дитячі автокрісла, Wi-Fi, зарядні пристрої, питна вода та пледи — дрібниці, які перетворюють звичайну поїздку на приємний досвід.

Від сімейної справи — до міжнародного хабу

YourTransfer народився як сімейний бізнес, заснований Владиславом Гурковським понад 25 років тому. Він створив компанію на основі чесності, довіри та турботи про пасажира — принципів, які залишаються незмінними й сьогодні.

Його син Євген Гурковський продовжив справу батька, осучаснивши сервіс, запровадивши цифрові рішення й розширивши маршрути до ключових європейських аеропортів.

Сьогодні YourTransfer — це справжній хаб сполучення між Україною та Європою. Компанія об’єднує тисячі пасажирів, які щомісяця обирають як групові, так і індивідуальні поїздки, включно з VIP-трансферами.

Популярні напрямки з Ужгорода

YourTransfer щодня виконує регулярні рейси «від дверей до дверей» до популярних європейських міст:

Краків — культурна столиця Польщі, зручна точка для подорожей Європою.

Вартість: 60 € / 50 €.

Жешув — місто з міжнародним аеропортом і транспортним вузлом.

Вартість: 50 € / 40 €.

Катовіце — економічний центр із власним аеропортом і розвиненою інфраструктурою.

Вартість: 85 € / 75 €.

Пасажирів забирають за вказаною адресою та привозять безпосередньо до місця призначення, враховуючи зручний час виїзду.

Людяність і довіра як частина маршруту

Секрет YourTransfer — у поєднанні технологій і людяності. Менеджери завжди на зв’язку 24/7, а кожен автомобіль обладнаний усім необхідним для дороги. Тут створюють відчуття спокою в дорозі, коли знаєш, що про тебе подбали.

«Для нас головне — щоб людина почувалася у поїздці як удома. Ми не возимо пасажирів з точки до точки, а супроводжуємо їх у кожній деталі», — кажуть у компанії.

Переваги YourTransfer: виїзд від дверей до дверей, оптимізований (прискорений) перетин кордону, регулярні маршрути до ключових аеропортів Європи, групові, індивідуальні та VIP-трансфери, індивідуальний підхід і турбота про кожного пасажира, цілодобова підтримка менеджера, сучасний автопарк, безпека, надійність і досвід понад двох десятиліть.

Дізнайтесь більше на сайті та на інстаграм сторінці YourTransfer.

На правах реклами

Текст та фото надано компанією YourTransfer