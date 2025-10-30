Як здати аналізи не виходячи з дому: зручний сервіс від лабораторії OneLab

Як часто ви відкладали обстеження тільки через те, що не змогли вибрати зручний час аби здати необхідні аналізи? Насправді цю проблему можна вирішити дуже легко – викликати до себе спеціалістів, які зроблять необхідні маніпуляції у вас вдома у зручний час.

Послуга виїзду потрібна у різних життєвих ситуаціях. Коли у вас маленька дитина, і хочете уникнути зайвого стресу для неї. Або коли вдома живуть літні чи маломобільні родичі, яким важко дістатися до лабораторії самостійно. Або коли у вас самих гострий стан, ви втомлені чи зайняті, щоб кудись виходити.

Зрештою, здача аналізів вдома – це не тільки про комфорт. Це прояв турботи й уваги, який іноді важливіший за слова: перевірити здоров’я, подбати про близьких саме тоді, коли вони цього потребують.

До Дня бабусь та дідусів, лабораторія OneLab навідалася до ужгородки пані Єви, аби жінка могла безоплатно здати необхідні аналізи вдома, у затишку та комфорті. Разом з медсестрою лабораторії ми вирушили на виклик.

Комфорт пацієнта – передусім

Робочий день у клініці OneLab починається рано – ще до 8 години перші бригади вже виїжджають до пацієнтів.

Медсестра Ольга Удатова впевнено сідає за кермо свого електричного смарткара. На обличчі – усмішка, а в руках – компактна медична валізка з усім необхідним.

– Пацієнти здають кров натщесерце, тому намагаємося доїхати зранку. Але, якщо потрібно, то ми виїжджаємо на місця до 14 години, – пояснює пані Ольга.

Поки їдемо по пацієнта переповненими, бо ж година пік, вулицями Ужгорода, пані Ольга розповідає про свій досвід роботи. У лабораторії OneLab жінка працює понад 5 років, каже, що за цей час відвідала сотні пацієнтів. Серед них і кількамісячні малюки, і люди похилого віку, та й дорослі, які таким чином хочуть оптимізувати час і не їхати до лабораторії.

Каже, єдина підготовка до візиту лікаря – це та, яку рекомендує лікар перед здачею аналізів. Не їсти, якщо потрібно натщесерце, напередодні не вживати жирне, гостре тощо. Просить пацієнтів почуватися комфортно.

– Буває, люди ще телефоном кажуть: “Перепрошуємо, так незручно, у нас не прибрано…”. А я завжди відповідаю, що ніхто на це не зважає, пил на полицях не перевіряє – завдання медсестри тільки взяти необхідний матеріал для аналізів і все.

З рекомендацій медсестри тільки те, щоб підготувати невелике місце для лікарської сумки, наприклад, стілець та й самому пацієнту зручно розміститися.

Час для збору аналізів 5-10 хвилин

Пані Єва Бушко зустрічає нас на порозі своєї квартири. Вона чекала на бригаду, адже лікарі завчасно попередили, на яку саме годину прибудуть.

Пані Єва – вдова, має цукровий діабет, а ще доглядає молодшу сестру, яка вже 20 років прикута до ліжка. Каже, дуже важко кудись зібратися і вийти, навіть до церкви важко ходити, бо не хоче залишати сестру на самоті.

– І священники, і лікарі самі приходять до нас з сестрою, – усміхається пані Єва. – За що ми їм дуже вдячні.

Днями вона консультувалася зі своєю терапевткою. Лікарка призначила їй плановий чек-ап. Тому сьогодні жінка буде здавати кров, щоб перевіряти рівень цукру та холестерину в крові, стан щитоподібної залози.

Для початку медсестра фіксує дані пані Єви, вносить перелік аналізів у відповідний бланк, а також фіксує її номер телефону. Результати теж можна дізнатися онлайн, не виходячи з дому, всі дані з інформацією як увійти у свій персональний кабінет прийдуть з sms-повідомленням на телефон.

Далі – одна хвилина, щоб взяли кров. По часу вся процедура займає 5-7 хвилин, а то й менше.

– Буває, що складно знайти вену, або ж кількамісячні пацієнти неспокійні, але й тоді процедура займає тільки на кілька хвилин довше, – розповідає пані Ольга.

До Дня бабусь та дідусів працівниця лабораторії ONE LAB безплатно зібрала всі необхідні аналізи у пані Єви. Жінка каже, що це дуже помічне, адже на двох з лежачою сестрою у них лише 6 тисяч гривень пенсії.

Після забору крові у пані Єви, медсестра ONE LAB готова їхати на наступний виклик – у село Середнє.

Про послугу збору аналізів вдома від OneLab

Для того, щоб скористатися послугою здачі аналізів вдома, потрібно заповнити заявку на сайті лабораторії One Lab, або зателефонувати за номером 0800400940. У заявці ви можете вказати зручний час та день для збору аналізів.

Виїзд до пацієнтів, незалежно від вартості аналізів, в межах Ужгорода на прилеглих сіл – безоплатний, в межах Ужгородського району – 120 гривень.

Оператор обробить заявку і вам зателефонують з деталями – на яку годину приїдуть лікарі, уточнять адресу. Оплатити аналізи ви можете у зручному форматі – через термінал чи готівкою.

Залежно від типу дослідження, результат може бути або того ж дня, або протягом 1-3 днів з часу забору матеріалу.

Не витрачайте час на дорогу до лабораторії, краще проведіть його з рідними!

Дізнайтесь більше на інстаграм сторінці або на сайті OneLab.

На правах реклами

Галина Гичка, Varosh

Фото: Олеся Даньо