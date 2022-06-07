Як закохатись в Ужгород: переселенцям розповіли про родзинки закарпатської столиці

Авторка проєкту “Пізнай Ужгород” Людмила Сюзева та професійна гідеса Юліанна Малик розповіли гостям міста, як за допомогою 10 тематичних маршрутів з аудіогідом вивчати історію та особливості нового міста.

Зустріч пройшла на терасі нового соціального проєкту благодійного фонду “Caritas” Мукачівської греко-католицької єпархії “Перша пральня-кав’ярня Булька”. Щотижня тут проводять цікаві зустрічі з психологами, митцями та професійними тренерами.

Своїм проєктом “Пізнай Ужгород” його автори прагнуть заохотити до пізнання історико-культурної спадщини міста і зробити його туристично привабливим.

Він містить сувенірний набір листівок з тематичними маршрутами для самостійних прогулянок містом та аудіогідів до них. Це мандрівки давнім містом, Ужгородом епохи Габсбургів та Чехословацької республіки, путівники у пошуках мініскульптур, ботанічними дивами міста, християнськими та єврейськими пам’ятками й іншими цікавими локаціями.

Як розповіла Людмила Сюзева, ідею проєкту вона виношувала давно, а практично реалізувати його вдалось два роки тому:

— Мені казали, що аудіогідом я заберу хліб у професійних екскурсоводів, адже люди перестануть користуватись їхніми послугами, — каже Людмила. — Крім того, майже ні з ким з ужгородських гідів я не була особисто знайома. Однак, всупереч побоюванням, чи не всі екскурсоводи ідею підтримали й багато хто став автором маршрутів та озвучив їх.

Основною “родзинкою” аудіогіда є те, що описи об’єктів через додаток вмикаються автоматично за допомогою геолокації, коли користувач проходить повз них. Це дозволяє не відволікатись на пошук додаткової інформації, а насолодитись спогляданням під професійне озвучення.

Маршрути розробляли й записували досвідчені гіди, серед яких – Владислав Товтин, який нині у складі закарпатської ТРО перебуває у зоні бойових дій. Під час зустрічі з гості поспілкувалися з ним у відеорежимі. Учасники подякували воїну за те, що мають можливість пізнавати Ужгород, за захист батьківщини у важкий час та побажали якнайшвидшої перемоги й повернення додому.

Не обійшлося й без приємних сюрпризів — всі присутні отримали від спікерів сувенірні листівки з маршрутами, а БФ “Карітас” узявся влаштувати для присутніх виїзний тур Ужанською долиною.

Віталій Дячук, Varosh

Фото: Наталія Боднар

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