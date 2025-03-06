Як закарпатський бізнес завойовує світ: історії підприємців, що вийшли на глобальний ринок

Українські підприємці знають, як зростати навіть у кризові періоди. Вони адаптуються до світових трендів і виходять на міжнародні ринки. Учасники міжнародної бізнес-спільноти Board Закарпаття відкривають двері на глобальні ринки та підкорюють серця клієнтів по всьому світу. Долають виклики, адаптуються до нових реалій та знаходять цікаві підходи, які допомагають стати гравцями міжнародного рівня.



У цьому матеріалі ми поділимося трьома історіями бізнесів, які зробили сміливий крок у світову економіку. Як будували свою стратегію, які труднощі довелося подолати, що стало ключем до довіри іноземних клієнтів – розповідаємо далі.

Пилип Гришин, співзасновник та співвласник компанії «Прайм Снек»

Це історія про наполегливість, віру в себе та вміння перетворювати виклики на можливості. Переміщена компанія «Прайм Снек» розробила унікальні сирні кульки ТМ «Снеко» – інноваційний продукт, що вже підкорює гурманів в Україні та за її межами.

Непростий шлях до міжнародного ринку

Пилип Гришин планував вийти на міжнародний ринок ще у 2022 році, працюючи в Харкові. Але війна змінила все – замість масштабування бізнесу довелося рятувати його, швидко адаптуватися до нових реалій та шукати новий дім для виробництва. Та навіть у цих умовах він не відмовився від амбітної мети – підкорити світовий ринок.

«Обставини змусили нас починати все спочатку. Український ринок – це середньострокова перспектива, а експорт став для нас єдиним шляхом розвитку», – розповідає Пилип Гришин. У 2023 році команда розпочала масштабне дослідження міжнародного ринку та поставила перед собою амбітну мету – вийти в експорт. Почали з ЄС, але для цього довелося пройти складний процес сертифікації, що тривав майже вісім місяців. Вихід на зовнішні ринки – це справжнє випробування на витривалість, особливо коли йдеться про харчові продукти. Жорсткі стандарти, висока конкуренція, упереджене ставлення до країни походження, тривалі переговори – все це частина шляху, який проходять українські підприємці. Пройшовши всі процеси, ми стали єдиним підприємством із Закарпаття, яке отримало право експортувати продукти тваринного походження до країн Європейського Союзу».

Попри складнощі, тривалі бюрократичні процедури та виклики воєнного часу, компанія «Прайм Снек» продовжила рух уперед. Наприкінці 2023 року здійснили своє перше експортне відправлення до Ірландії і поступово сирні кульки ТМ «Снеко» вже були представлені у 8 країнах ЄС, а згодом вийшли й на ринок США. Наступна амбітна ціль – Близький Схід.

«Підписання контрактів – це завжди довгий процес, що може тривати місяцями, – розповідає Пилип Гришин. – Одна з головних перепон – ризики, пов’язані з війною, блекаутами, блокуванням кордонів: усе це викликає сумніви у потенційних партнерів».

Тому більшість контрактів поки що короткострокові – на 2-3 місяці, рідше на пів року. Але наша команда «Прайм Снек» не зупиняється: кожен новий договір – це ще один крок до закріплення українського продукту на світовій арені».

«Нещодавно ми були на виставці Gulfood у Дубаї – це найбільший майданчик для виробників харчових продуктів в регіоні. Ми не лише презентували продукцію, а й отримали цінну нагороду Next Generation Product, що підтверджує унікальність нашого продукту на глобальному рівні», – розповідають у «Прайм Снек».

Вихід на міжнародний ринок – це не лише про якісний продукт, а й про правильну стратегію. Онлайн-продажі, розсилання зразків, холодні контакти – усе це має значення, але найефективніший метод: безпосередня присутність на виставках і торгівельних місіях.

«Спочатку тебе не помічають. Потім ти повертаєшся вдруге, втретє – і тільки після цього великі закупівельники починають серйозно розглядати співпрацю. В Європі ми пройшли цей шлях: лише після третьої участі у виставці до нас звернулися ключові гравці ринку. Вони побачили, що ми – стабільна компанія, яка не зникне після першої ж угоди. Саме тому обираємо лише великі міжнародні виставки, які проводяться раз на рік або раз на два роки. Це не про разову появу, а про системну побудову бізнесу. Якщо у 2023 році український прапор на упаковці був перевагою, то зараз ситуація змінилася. Симпатія до України все ще є, але глобальний ринок рухається за своїми правилами, і тренд на підтримку поступово спадає».

Проте в України є інші сильні сторони. Доступна сировина, нижча собівартість виробництва, конкурентоспроможні ціни – це фактори, які можуть стати ключовою перевагою, якщо грамотно вибудувати стратегію.

«Європейський ринок для нас уже стабільний: ми бачимо, як і куди рухатися, і зараз плануємо розширення в Південну Європу. Але наша головна мета – Близький Схід. Ми знаємо, що це складний ринок, але вже переконалися: якщо працювати системно, будувати довіру та гарантувати стабільність – результат обов’язково буде».

Віктор Фекете, власник компаній «Whiskey Stones» та «Inko Horeca»

Що робить подарунок справді унікальним? Закарпатські майстри знайшли відповідь – персоналізовані камені для віскі та ексклюзивні аксесуари, що поєднують стиль та бездоганну якість. Світ вперше дізнався про ці бренди ще під час пандемії, коли українські виробники почали завойовувати міжнародний ринок. Вони пропонували не просто аксесуари, а мистецтво насолоди напоями. Ідея влучила в ціль: сьогодні їхні вироби обирають у багатьох країнах як преміальні подарунки для тих, хто цінує деталі.

Маркетплейси, як старт на міжнародному ринку

— «Я давно чув про Etsy, але не наважувався зробити перший крок. У 2020 році, коли через пандемію довелося перевести команду на дистанційну роботу, з’явився час для експериментів. Я зареєструвався, виставив товар – і процес закрутився! Продажі почали зростати, з’явилися перші міжнародні клієнти, а наш бренд вийшов далеко за межі України», — ділиться історією Віктор Фекете.

Все почалося з «Whiskey Stones» – подарункових наборів із персоналізацією, які ідеально вписалися в концепцію Etsy. Згодом до команди приєднався бренд «Inko Horeca», який зараз є головним експортним флагманом. Але підприємство не зупинилося на одному майданчику – вийшло на Amazon, ринок США та створило власні сайти. Попит за кордоном постійно зростає, тож компанія поступово розширює асортимент. Минулого року запустили виробництво нагород, і цей напрямок також вийшов на хороший рівень. Команда чітко знає, що виробляє та що має попит на світовому ринку. Саме так — впевнено, крок за кроком і розширюють кордони свого бізнесу.

«Коли вперше вийшли на ринок із наборами «Whiskey Stones» — це було щось абсолютно нове. Ми запропонували високу якість, вигідну ціну та широкий вибір, а стрімкий розвиток онлайн-торгівлі лише сприяв зростанню. Але з часом ситуація змінилася. Попит на онлайн-покупки знижувався, а маркетплейси, зокрема Etsy, відчули зростаючу конкуренцію. Додалися й дешеві китайські аналоги, які активно копіюють продукцію та демпінгують ціни. Маркетплейси – це лише один із інструментів. Основний акцент тепер робимо на експорт через власні сайти, що дає більше контролю над продажами, ціноутворенням і позиціюванням бренду. Така стратегія допомагає компанії залишатися гравцем преміального сегмента і втримувати свої позиції на світовому ринку».

Як побудувати ефективну логістику для міжнародного ринку?

Компанія «Inko Horeca» знайшла ідеальну формулу для швидкого та зручного міжнародного постачання. Частина продукції вже знаходиться в США на партнерських складах, звідки здійснюється доставка по всьому світу. Гнучка логістична модель дозволяє не заморожувати великі обсяги товару: підприємство працює невеликими партіями, використовуючи авіаперевезення для оперативного поповнення запасів. Це не тільки знижує ризики, а й дає можливість швидко реагувати на попит та забезпечити стабільність поставок.

«Я завжди відкрито ділюся досвідом, бо хочу, щоб більше українських підприємців виходили на міжнародний ринок. Це не просто про продажі — це про зростання, нові можливості та розвиток бізнесу. У сегменті персоналізованих подарунків ми працюємо напряму з України, використовуючи спеціалізовані служби доставки, які спрощують логістику. Нам пощастило, що продукція не потребує складної сертифікації, але це не означає, що експорт – це легко. Кожен етап – це виклик, і тут важливо не зупинятися. Саме тому постійно шукаємо нові можливості для масштабування, адже глобальний ринок відкритий для тих, хто готовий діяти».

Фокус на стабільний розвиток та конкурентні переваги

Бренд «Whiskey Stones» уже здійснив відправки на всі континенти, окрім Антарктиди, охоплюючи різні категорії клієнтів. Нагороди «Inko Horeca» обирають власники бізнесів та топменеджери міжнародних компаній. Ця продукція — символ статусу, визнання та успіху. Попит на такі товари залишається стабільним, адже цінність персоналізованих преміальних рішень не знижується навіть у кризові часи.

«Головна перевага українських виробників — це вміння створювати справді якісний і конкурентний продукт. І це стосується не лише нашої компанії, а й усього вітчизняного виробництва. Наприклад, Наприклад, у наборах «Whiskey Stones» ми використовуємо італійське та чеське скло, яке має інший вигляд та задає рівень преміальності. Китайські виробники знижують якість, ми ж робимо ставку на довговічність і естетику. Унікальний підхід до нагород від «Inko Horeca» – поєднання найкращих матеріалів та сучасний дизайн, що високо цінують міжнародні клієнти. Ми не просто виготовляємо аксесуари – ми створюємо продукт із характером, історією та емоцією. Попри преміальну якість, ми зберігаємо оптимальну вартість, що робить продукцію доступною та конкурентною на глобальному ринку. Саме ці три фактори: якість, унікальність та хороша ціна — відкривають для українських товарів двері до міжнародного ринку».

Розширення без поспіху: стратегія стабільного зростання

Продукція «Whiskey Stones» та «Inko Horeca» уже міцно закріпилася на ключових ринках: США, Великобританія, Франція, Німеччина. Це ті країни, де попит стабільний і прогнозований. Австралія також показала відмінні результати, хоча висока вартість логістики дещо вплинула на продажі. Наступний крок – вихід на нові сегменти та країни.

«Раніше ми фокусувалися на ресторанах, а тепер хочемо розширити співпрацю з готелями. Це відкриє нові можливості та дозволить збільшити клієнтську базу. Також плануємо протестувати польський ринок через платформу Allegro, яка охоплює 90% онлайн-торгівлі країни. Ми не женемося за швидкими результатами. Стабільний розвиток і якісне закріплення на вже завойованих ринках – наш пріоритет. Ми знаємо, що робимо, і впевнено рухаємося вперед!»

Олександр Гостєв, співвласник компанії «PILLAR»



Будівельно-інженерна компанія, яка понад 14 років реалізовує проєкти різної складності, завоювала довіру клієнтів в Україні. До війни 100% продажів були зосереджені на внутрішньому ринку, і бізнес стабільно ріс. Але повномасштабне вторгнення стало серйозним ударом: виробництво довелося призупинити. Саме тоді виявилося, що рішення, прийняті ще до війни, можуть стати рятівним колом. Компанія заздалегідь розпочала сертифікацію для виходу на зовнішні ринки, і це стало ключовим фактором, що допоміг швидко адаптуватися. Замість того, щоб чекати кращих часів, команда почала активно діяти, щоб закріпитися на міжнародній арені.

Зростання в умовах викликів: як «PILLAR» проклав шлях на міжнародний ринок

«У травні 2022 року ми завершили сертифікацію, але ще за рік до цього забронювали місце на міжнародній виставці в Німеччині. Після початку війни з’явилися сумніви: чи варто їхати? Чи буде це виправдано в таких умовах? Але вирішили не зупинятися. Ми знали: якщо хочемо розвиватися – потрібно рухатися вперед. І от травень 2022 року, Мюнхен компанія «PILLAR» представлена на виставці. Стоячи в черзі за квитками в метро, ми познайомились з менеджерами однієї міжнародної компанії. Купили квиток для себе та тих хлопців, домовились про зустріч з їхніми власниками і навіть не підозрювали, що вони стануть нашим основним клієнтом в 2022 році. Таким чином, підписали перший великий міжнародний контракт. Наш стенд вирізнявся яскравими українськими елементами, і це привертало увагу. Хтось хотів підтримати, хтось вагався через ризики співпраці з компанією з країни, де триває війна. Але ми довели: український бізнес – надійний партнер, і навіть у найскладніші часи можна досягати великих результатів!».

Від розмов до результатів

«PILLAR» спеціалізується на розробці, виготовленні та монтажу металевих систем кріплення в галузі сонячної енергетики. З початку існування компанія розвивала компетенцію використання нового на той час в Україні продукту — геошурупи. Це гвинтові палі, які виконують функції фундаменту, мають багато переваг в застосуванні порівняно з традиційним бетоном. Ці палі дуже активно використовуються при будівництві наземних сонячних станцій. Наприклад, у 2024 році компанія «PILLAR» поставила 200 тонн геошурупів для будівництва станції 24 МВт для турецької компанії ONUR в Україні в Вінницькій області. Використання core продукту є не тільки в галузі ВДЕ, але й інших напрямках будівництва: телекомунікаційні вежі, модульні та каркасні будівлі, пірси та тераси. Це складні послуги, які вимагають часу, інвестицій та точності. Вихід на міжнародний ринок – це не просто продаж продукту, а адаптація проєктів до європейських стандартів. На практиці є багато ризиків: затримки продажів через складні погодження, бюрократія та сертифікація в Європі, людський фактор, який впливає на всі етапи співпраці.

«Щоб зменшити ризики, ми впровадили систему перевірок: програмні комплекси автоматично аналізують креслення перед запуском у виробництво, інженери додатково проводять ручну перевірку, контроль сировини відбувається на всіх етапах – від закупівлі до фінального продукту. Але навіть цього недостатньо, якщо клієнти затримують платежі. Це одна з проблем, адже всі витрати лягають на плечі компанії. Робота з новими партнерами – це також завжди ризик».

Формула лідерства: конкурентні переваги компанії

Компанія «PILLAR» не просто розвивається, а масштабує виробництво на міжнародні ринки. Наразі працює завод у Дніпрі, а вже найближчим часом відкриється новий цех в Ужгороді. Окрім цього, частина продукції постачається до Європи прямими поставками з Туреччини. Амбітна мета на цей рік — відправляти 80% виробництва на експорт. Такий ріст був би неможливим без ключових конкурентних переваг компанії.

«Ми постійно на зв’язку з клієнтами та адаптуємо рішення під їхні потреби. Гнучкість і швидкість — те, що вирізняє нас серед інших. Бізнесу потрібна оперативність, і ми це добре розуміємо. Багато компаній залишаються неповороткими, але ринок змінюється, і активні гравці шукають динамічних партнерів. Ми готові підтримати цей темп і розвиватися разом із нашими клієнтами, будуючи ефективні рішення та стабільне партнерство».

Шляхи розширення експортних каналів

Розширення експортних каналів — це не хаотичний рух, а чітко спланована стратегія. У травні 2025 року компанія «PILLAR» знову представить свою продукцію на міжнародній виставці, демонструючи динамічний розвиток. Один із ключових інструментів глобальної експансії — відкриття партнерських офісів у різних країнах. Ця модель розпочалася у 2023 році з першого офісу в Празі, а вже у 2024-му компанія відкрила представництво в Мюнхені. І це лише початок: у планах — ще три офіси в інших країнах.

«Це найефективніший спосіб виходу на міжнародний ринок. Адже ніхто не зможе краще вибудувати довірчі відносини, ніж локальні представники, особливо з нашим типом продукції. Так, онлайн-продажі працюють, але цей процес значно довший. Середній чек наших товарів становить від 80 до 150 тисяч євро, тож особисті зустрічі — це ключ до успішних контрактів. Найкраще, коли переговори ведуть люди, які добре розуміють місцеву специфіку. Сьогодні ми на постійній основі працюємо з Чехією, Румунією, Італією, Німеччиною, країнами Балтії та Молдовою. У найближчих планах — Скандинавія, Бельгія, Нідерланди, Франція, Англія та Ірландія. Ми не просто виходимо на нові ринки — ми прокладаємо власний маршрут до успіху, крок за кроком підкорюючи глобальні можливості».

Троє підприємців із бізнес-спільноти Board Закарпаття своїм прикладом доводять: навіть у найскладніші часи можна не просто втриматися на плаву, а й масштабувати бізнес до міжнародного рівня. Вони не чекали ідеальних умов, не зупинялися перед перешкодами, а шукали можливості там, де інші бачили лише кризу. Труднощі — це не стоп-сигнал, а шанс для прориву. Якщо ви готові діяти, вірити у свій бізнес і мислити масштабно, жодні кордони не стануть на заваді. Тож дійте — і підкорюйте світ!

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Мирослава Кухта для Varosh

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