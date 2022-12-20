Як відмова від паперових рахунків допоможе заощадити електрику? Пояснює Закарпатгаз

Під час війни може видаватися, ніби питання екології — не на часі. Але це зовсім не так. Ба більше, зараз це питання набуває особливої актуальності, адже йдеться не лише про економію паперу і, відповідно, збереження дерев — це важливо і в контексті заощадження електроенергії.

Чи знаєте ви, скільки електрики потрібно, щоб надрукувати паперові квитанції лише на 1 місяць? Ми запитали про це у комерційної директорки АТ “Закарпатгаз” Юлії Соколової.

— Якщо взяти до прикладу наше підприємство, то газом на Закарпатті користується 275 тисяч побутових споживачів. Побутовий споживач — це не окрема особа, а людина, на яку зареєстрований рахунок. Тобто, одна квартира чи один приватний будинок — це 1 споживач, хоч людей там може проживати кілька.

Кожного місяця ми маємо виставляти рахунок усім цим 275 тисячам споживачів. Для друку такої кількості квитанцій потрібно 675 кг паперу та 400 кВТ*год електроенергії. Самі собою ці цифри мало що говорять нам, тому давайте порівняємо:

Праска за 1 кВТ може прасувати цілу годину; Пральна машинка за один великий цикл прання з повним завантаженням споживає близько 2,5 кВТ; Холодильник за тиждень роботи споживає 7 кВТ; Пилосос за 1 кВТ може працювати 1,5-2 години (залежно від моделі); Телевізор за 1 кВТ енергії може працювати 2, а то й 3 години.



Можете подивитись, скільки електрики зазвичай ви споживаєте за місяць у себе вдома. В середньому родина з дітьми використовує від 100-150 кВТ.

Тепер ми чіткіше бачимо, що таке 400 кВТ*год. Відповідно, за рік економія тільки на ненадрукованих 270 тисячах квитанціях становитиме 8,1 тонни паперу та 4800 кВт*год електроенергії. Такий обсяг електроенергії споживають 32 домогосподарства за один зимовий місяць.

Ми бачимо сьогодні, наскільки великий вплив має електроенергія на наше повсякденне життя. І бачимо, що хоч на Закарпатті, на щастя, не було уражень критичної інфраструктури, та все ж енергетична система країни є єдиною, і відключення світла стосуються кожного українця. Тому ми мусимо спільно дбати про те, щоб використовувати електрику розумно і заощаджувати там, де це найлегше зробити.

Як відмовитись від паперового рахунку і як тоді оплачувати послугу?

Для оплати послуг з розподілу природного газу можна використовувати кілька сервісів. Найпопулярніші з них — особистий кабінет на сайті 104.ua, а також боти у Viber та Telegram. Для того, аби на підприємстві знали, що ви не хочете отримувати паперову квитанцію і перестали її вам приносити, потрібно здійснити три прості кроки: перейти в «Особистий кабінет» на 104.ua і натиснути на три лінії у лівому верхньому куті екрана, обрати пункт «Розрахунки» і натиснути на кнопку «Відмовитися від паперового рахунку» у розділі «Рахунок».

— Електронні версії містять ту ж саму інформацію, що й звичайні друковані, — пояснює Юлія Соколова. Їх неможливо загубити, бо вони зберігаються в особистому кабінеті 104.ua до кінця місяця. Крім того, їх можна завантажити і зберігати без доступу до інтернету.

Від паперових квитанцій на Закарпатті вже відмовилися понад 8 тисяч споживачів. Працівники підприємства спонукають бути екосвідомими й на власному прикладі. До прикладу, в жовтні газорозподільні компанії, які працюють під брендом РГК, започаткували проєкт «Дерево життя». Його мета – економія дефіцитних для країни енергоресурсів та збереження довкілля.

У листопаді газовики висадили фруктовий сад на Перечинщині: «Ми висадили яблуні та груші. Уже за кілька років вони будуть рясно цвісти і давати врожай. Ця акція — такий-собі привід закцентувати увагу і заохотити споживачів газу відмовитися від паперових квитанцій. Так відбувається суттєва економія ресурсів, і споживачам зручніше: електронну квитанцію можна скачати у будь-який час доби та у будь-якому місці», — пояснив керівник Перечинського відділення АТ «Закарпатгаз» Андрій Готько.

Крім того, працівники Закарпатгазу віддають використаний підприємством папір на переробку: нещодавно партію макулатури відвезли на станцію заготівлі вторсировини “Проектна 3”, а виручені з неї кошти передали в організацію, яка опікується безпритульними тваринами. “Так ми і хорошу справу робимо, і ресурси економимо, і долучаємось благодійності ще й у такий спосіб. Бо напередодні свят всім нам хочеться створити трошки більше добра”, — кажуть в Закарпатгазі.

На правах реклами

Varosh

Фото: АТ “Закарпатгаз”