Як ужгородка врятувала 4 цуценят з пластикового пакету, а зараз шукає для них домівки

Одного ранку Наталія Волошин виносила сміття у баки біля будинку і почула пронизливе скавуління всередині цих баків.

Дивитися на милих цуценят і не погладити — місія нездійсненна. Беззахисні, грайливі, ласкаві, але покинуті людиною у смітнику.

Наталія: «У чорному пластиковому пакеті побачила цуценят. Думаю, хтось їх викинув із нашого мікрорайону. Двоє були вже мертві, не витримали холоду. Одне маля загинуло в першу ніч після того, як їх знайшли, ще одне цуценя пішло у два тижні. Зараз є 4 собачки: три дівчини та один хлопчик. Їм два місяці, точніше — 8 тижнів. Не додумалася одразу зателефонувати в поліцію, бо могли б хоч спробувати знайти слід. Це жорстоке поводження з тваринами. Має бути за це відповідальність! Коли знайшла цуценят, одразу ж звернулася до знайомої зоозахисниці Віри Романової. Віра дала контакт притулку. Там сказали, забрати малят з морозу, а вони спробують знайти годуючу собаку. Забрати їх у мене ніхто не обіцяв, але я на це наївно сподівалася, бо взагалі не розуміла, що з ними робити. А ще — була впевнена: у місті є досвідчені „доглядальники“. У таких цуценят малий відсоток виживання без матері. Розповідали люди, які стикнулися зі схожою ситуацією, що майже всі помирають, бо зовсім слабкі, ще й довго були на морозі».

Наталія раніше не мала улюбленців через непристосоване приміщення, де проживає з чоловіком і маленькою донечкою. Однак, довелося вивчати тонкощі, як піклуватися про малюків. Оскільки у цуценят не працює терморегуляція, на перших порах має бути відповідний температурний режим: у межах 40 градусів.

Наталія: «Мій чоловік зробив інкубатор: поставили електрогрілку та температурний датчик. Щодо харчування: у перший тиждень необхідно годувати кожні дві-три години. Другий — кожні три-чотири. Третій — кожні чотири-п’ять годин. Виходить: спершу вісім, потім шість, п’ять годувань, серед них і нічні. Віра Романова підказала купити пляшку та спеціальну суміш для цуценят. Вона суттєво відрізняється від дитячої за складом. Віра впевнена, завдяки цьому вони й вижили. Також багато порад щодо годування та догляду дала ветеринар Світлана Волкова, якій я телефонувала у складних ситуаціях. Звісно, харчування чотирьох малих виходить досить дороге, але є чудові люди, які підтримують у цьому, купуючи або даючи безплатно корм».

Захисники чотирилапих непогано об’єднуються, допомагає їм фейсбук. Наталії довелося стати теж активним дописувачем численних груп. За словами жінки, багато людей допомагають покинутим тваринам й фінансово. Проте, у зоозахисних груп постійно є незакриті борги та якісь потреби. Випадків, коли викидають тварин на вулицю дуже багато. Це проблема, яку потрібно вирішувати комплексно.

Ужгородка Дзвінка Білоног про вчинок колеги дізналася випадково.

Дзвінка: «Коли почула історію — була вражена. Наталя зробила геройський вчинок, підібравши їх сліпеньких зі смітника. Хочу якось достукатися до свідомості тих, хто замість кастрації/стерилізації дає песикам/кішкам погуляти, а потім безжально викидає потомство якомога далі від своїх очей».

Дзвінка й сама минулого року взяла з притулку для тварин кішку. Зараз щаслива, що знайшла нового друга.

Дзвінка: «Я знаю людей, які довгі роки топили сліпих кошенят, бо не знали, що ветеринари можуть зробити операцію. Комусь, може, занадто дорого. Хтось взагалі не задумується над наслідками. Дуже багато версій, але є чітке розуміння, що такого, як маленькі чи дорослі покинуті тварини на наших вулицях — ненормально. Якщо ти береш під опіку когось, то цю місію треба нести стільки, скільки життям відміряно».

Натхненниця дівчини — сусідка-волонтерка притулку «Барбос». Вона — власниця двох вусатих, багатьох забирає на перетримку. Підліковує тварин, які травмовані.

Дзвінка: «Я підписана на сторінки декількох притулків, тому часто в курсі того, що відбувається у місті з тваринами. Загалом, із дитинства їх люблю. Вірю: кожна істота потребує любові. А ще, я вже доросла до того віку, в якому розумію: увесь світ не врятую, але це не привід опускати руки й нічого не робити. Часто використовую можливість змінити те, що в моїх силах».

Наталія шукає власників для малюків третій тиждень. Закидає у волонтерські групи пости, але їх в основному бачать ті люди, котрі самі мають уже улюбленців. Якщо ви не проти впустити у свій дім і серце нового друга — хутчіш прихистіть когось з цієї четвірки!

Тетяна Лесюк, Varosh