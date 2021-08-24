Як ужгородка Вікторія Юрченко втілює творчу мрію – видала казку про Кіру і готує трилогію

Нещодавно вийшла дитяча книжка “Кіра в Мегголандії”. Напрочуд візуальна, тактильна, а зміст обіцяє продовження. Її написала ужгородка Вікторія Юрченко. Спільно з нею розповідаємо про її мрію, яка врешті втілилася, а попереду – безліч планів про маленьку героїню Кіру.

Вікторія народилася у Виноградові, за фахом – російський філолог, 18 років викладала мову та літературу в місцевій школі. Згодом життя цілковито розвернуло її вектор, жінка з двома доньками переїхала до Ужгорода, і тут, у свої 40, освоїла нову професію, відтак 11 років займалася документообігом у будівельній компанії.

На час роботи з паперами улюблена література взяла паузу в житті, проте вона почала активно писати на своїй сторінці у фейсбуці. Переважно про подорожі. Друзі і знайомі повсякчас казали, мовляв, Вікторіє, пиши, пиши, прямуй до літературних форм.

Одного дня, після роботи, В. Юрченко написала кілька сторінок казки про Кіру та єдинорогів у вигаданій країні Мегголандії. Героїня – із життя – це внучка пані Вікторії. Роздрукувала, носила з собою, дала переглянути мамі, а вона й питає, а який далі розвиток сюжету. Згодом у родині перечитали, всі підтримали, що треба видавати.

Авторка планувала створити казку до п’ятиріччя онучки. Але вийшов повноцінний проєкт. Вікторія познайомилася із ужгородською ілюстраторкою Крістіною Шершун, пазли зійшлися, з’явився візуальний концепт історії.

Кожен етап створення видання дарував радісні емоції.

«Я відчула неймовірне розчулення, коли вперше побачила намальовану Кіру. Пам’ятаю момент, коли вперше боязко заходила в типографію. Я згадую трепет під час верстки… І те відчуття, коли бачиш, що твої мрія та ідея втілюються. І той телефонний дзвінок із видавництва: Вікторіє, ваша книжка готова».

“Кіра в Мегголандії”з’явилася в липні 2021-го. Якраз встигли до дня народження Кіри. У дівчинки засяяли очі, вона слухала оповідь з цікавістю, а це і є ключовий результат для її бабусі.

«Так важливо колись залишити дітям не тільки матеріальне, а й таке».

Проте ця історія не тільки для Кіри, а й для всіх дітей. Казка вийшла російською в оригіналі та окремим накладом у перекладі на українську. По 150 примірників. В Ужгороді наразі можна придбати у крамниці ЙоЙ, а по всій Україні через інстаграм. Книжка вже поїхала до Львова, Києва, Кременчука, Кривого Рогу, до Авдіївки.

Можливо, у жовтні відбудеться презентація в Ужгороді.

А тепер мрія авторки – тримати в руках другу й третю частини, які вже написані, і щоби надалі з’являлися нові ідеї.

Наступні серії називатимуться “Кіра і принцеса Червоного моря” та “Кіра й казка зимового лісу”. Саме в другій частині будуть описи Ужгорода, які можуть надихнути читачів із інших міст завітати до нас.

Вікторія каже, що саме третя – її улюблена – адже в основу лягли історії, які вони з онучкою вже кілька років поспіль вигадували під Новий рік, поруч із домашньою ялинкою.

Вектор життя знов змінюється: після 11 років праці з документами Вікторія звільнилася й завзято пише літературні тексти. Один із задумів: видати збірник оповідань українською мовою.

Авторці однаково важливі зміст, візуальність, а також “soft touch”, оксамитовість кожного видання, аби в усьому були естетика й самобутність.

Евеліна Гурницька, Varosh