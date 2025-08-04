Як отримати перший друкований номер журналу Varosh “Ужгород мистецький”

Перший друкований журнал Varosh «Ужгород мистецький» — видання, над яким ми працювали кілька місяців. У ньому зібрані інтерв’ю, есеї, фото та архівні матеріали про мистецьке життя міста. Про митців і мисткинь, які змінюють Ужгород тут і зараз, не завжди гучно, але постійно.

Це дослідження міста через людей і процеси. Усі тексти — створені спеціально для цього випуску. Журнал не дублює те, що вже опубліковано на сайті.

Ми отримуємо багато питань про те, як отримати примірник.

Є два способи отримати перший випуск журналу Varosh «Ужгород мистецький»:

Долучайтеся до Спільноти Varosh — зробіть щомісячний благодійний внесок від 250₴.

Це підтримка незалежного медіа і спосіб бути в колі тих, хто творить локальний культурний простір разом.

Ось щонайменше 5 причин, чому ваша участь у Спільноті Varosh справді має значення.

Ви отримуєте доступ до закритих подій: ми створюємо події для тих, хто не просто споживає контент, а хоче розуміти більше. Це дискусії, презентації, залаштункові зустрічі, які не потрапляють у відкритий ефір, але формують спільне бачення майбутнього. Ви маєте прямий зв’язок із редакцією: у Спільноті діє чат, де можна напряму поспілкуватися з авторами, дати зворотний зв’язок, поставити запитання або запропонувати тему. Це простір для дорослої розмови — без анонімності й без токсичності. Ви впливаєте на контент, який читаєте: на відміну від класичних медіа, ми запрошуємо спільноту брати участь у формуванні редакційного порядку денного. Ми питаємо, слухаємо, враховуємо. Це реальна співучасть, а не ілюзія залучення. Ви першими отримуєте друкований журнал Varosh. Це видання ми створюємо як щось більше, ніж просто збірку текстів. Кожен номер — тематичне дослідження Закарпаття: через інтерв’ю, есеї, фото й авторські тексти. Ви підтримуєте незалежний голос Закарпаття: у час, коли в Україні з початку повномасштабного вторгнення закрилися понад 28% незалежних медіа, ваша підтримка це не лише фінансовий внесок. Це вибір на користь медіа, яке залишається чесним, відповідальним і публічним.

Зробіть одноразовий благодійний внесок — 1500₴.

Обидва варіанти можна зробити за посиланням https://varosh.com.ua/donate/

Якщо у вас є додаткові запитання — напишіть нам на пошту spilnota@varosh.com.ua

Дякуємо, що ви з нами й за вашу підтримку, це цінно!

З любовʼю, команда Varosh

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