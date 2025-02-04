Втримати туриста та пізнати власне місто: cоціальні програми в Ужгороді від туроператора «MUSE Travel»

Хоч найзахідніший обласний центр України і виглядає привабливо з точки зору туристичного потенціалу, до його розкриття ще далеко, — констатують туризмознавці. Як би прикро це не звучало, переважна більшість гостей не затримуються в Ужгороді більш ніж на 2 доби. І справа не в масштабах чи відсутності цікавих об’єктів. Подача туристичного продукту, бажання бізнесу орієнтуватися на зовнішнього клієнта, інфраструктура та ряд інших чинників впливають на термін перебування приїжджих в конкретному місті.

З цим можна і потрібно щось робити. Команда туроператора «MUSE Travel» розробила низку нестандартних програм, які дозволяють пізнати Ужгород глибше, розповідають про історію, культуру, гастрономію, знакові постаті не тільки туристам, а й мешканцям міста. Багато із проєктів мають соціальну складову та дозволяють охопити широке коло населення. Розповідаємо про них детальніше.

Як і більшість туроператорів в Україні, кілька років тому MUSE Travel зіткнувся із серйозними випробуваннями. Спочатку пандемія Covid-19, потім війна, а нещодавно підняття податків створили суттєве навантаження на галузь. Це вплинуло як на кількість туристів, так і на кількість тих, хто хоче організовувати тури.

– Ми зібралися з командою та поставили собі питання: що робити та як втриматися на плаву? − пригадує директорка компанії Інеса Ізай.

Зрозумілим рішенням було б прийняти непередбачувані обставини, переформатуватися чи навіть взагалі зачинитися. Та MUSE Travel вирішив боротися.

— Окей, ми визначилися, що поки зачинені кордони, зосередимося на свіжому повітрі, закарпатській природі, походах в гори. Такі тури виявилися популярними. Після 24 лютого війна підштовхнула українців більше вивчати і відкривати для себе історію своєї країни. Виявилося, в Ужгороді багато такого, чим ми можемо пишатися. Гості міста були спраглими до такої інформації. Залишалося лише все красиво й правильно подати, бо працювати є з чим, — розповіла Інеса.

Мініскульптури

Одним із найсильніших туристичних магнітів в Ужгороді вже кілька років поспіль залишаються мініскульптурки. Попри те, що самі містяни розділилися на два табори − одним подобається їх поява, інші категорично проти – туристи в захваті від ідеї познайомитися з Ужгородом саме завдяки квесту маленькими пам’ятниками.

— Без сумніву, це наша найбільш популярна програма, — запевняє Віктор Опаленик, корпоративний гід, автор екскурсій, менеджер з розвитку і партнерств MUSE Travel.

Гід Віктор Опаленик: “Екскурсовод — це голос міста. Від нас залежить, чи людина полюбить Ужгород”

Він каже, що мініскульптурки завжди викликають суспільний інтерес і як екскурсовод проти того, щоб їх припинили встановлювати в обласному центрі. Але наголошує: для того, аби уникнути зміщення сенсів, підприємцям перед відкриттям пам’ятника потрібно обов’язково проконсультуватися з істориками, культурологами та іншими фахівцями. Останнім прикладом вдалої співпраці туризмо- та мистецтвознавців, бізнесу і місцевої влади було встановлення мініпам’ятника живописцю Федору Манайлу.

Втім, дуже часто навіть мешканці Ужгорода погано знають історію, пов’язану з мініскульптурами. Вивчати її паралельно з минулим краю можна захоплено й різнопланово, тож команда MUSE Travel взялася розкрутити цю ідею.

— Все почалося з випуску гральних карт і нанесеним на них зображенням мініскульптурок. От їдуть собі у потязі туристи з Ужгорода, грають у «дурня» чи «джокера», згадують історію про пам’ятники. Перший тираж був на 36 карт, далі назбиралася колода. Поступово все це розрослося до великої сувенірної лінійки, — пояснив Віктор.

Тепер в асортименті компанії багато іншої продукції: шопери, магніти, листівки, кружки, розмальовки тощо. Їх MUSE Travel виготовляє у співпраці з представниками різного бізнесу. Також команда створила інтерактивну карту, на якій позначені всі мініскульптурки з коротким описом про кожну та карту з наліпками.

«Єдиний квиток»

Ще одна ідея, покликана привабити туриста і популяризувати закарпатське мистецтво, — «Єдиний квиток». Три ключові музеї Ужгорода – Закарпатський краєзнавчий (замок), Ужгородський скансен та художній музей ім. Й.Бокшая – можна відвідати з одним квитком. Продається він онлайн або в сувенірних крамницях міста, готелях і партнерських закладах. Коштує такий квиток дешевше, ніж якби покупець купував окремо вхід в усі три музеї, — 230 гривень замість 305 гривень.

— Першочергова мета квитка – привернути увагу туриста до нашої спадщини. Усі три музеї репрезентують минуле, теперішнє і майбутнє Закарпаття і дозволяють ознайомитися із нашим чудовим краєм. Ми дуже задоволені, який суспільний інтерес викликала ця ідея. А ще мене особисто тішить те, що «Єдиний квиток» спонукає самих закарпатців відвідати музеї, бо більшість із них бували в цих закладах лише в школі, або ж заходять сюди, коли супроводжують своїх гостей з інших регіонів, — каже Юрій Зизич, менеджер з продукту компанії MUSE Trevel.

“Культурний Ужгород”. Вийшов відеовипуск про культурні об’єкти міста

У подальших планах команди – включити до «Єдиного квитка» й художні меморіальні музеї видатних закарпатських митців Андрія Коцки та Федора Манайла.

«Я знаю своє місто»

Команда MUSE Travel всіляко заохочує ужгородців вивчати свою історію, популяризувати її, адже таке унікальне сплетіння епох, народів і культур властиво не багатьом населеним пунктам. Паралельно з «Єдиним квитком» автори проєкту ініціювали акцію «Я знаю своє місто». Відвідувачі музеїв протягом місяця мали можливість відповісти на кілька запитань, стати учасниками розіграшу й виграти цікаві призи. До акції долучили представників бізнесу, тож подарунки вартували уваги. Акцію планують провести і цього року.

Інклюзивні програми

— Минулого літа ми вперше отримали запит провести активний відпочинок й екскурсію в Ужгороді для поранених із київського госпіталю, — розповіла Інеса Ізай. — Коли ми почали розробляти програму, то були шоковані – попри вимоги на державному рівні створювати в населених пунктах умови доступності для людей з вадами, Ужгороду все ще далеко до Європи.

Провести звичайну пішохідну екскурсію для військових на кріслах колісних виявилося непросто. Круті вулиці до історичних місць, брущатка, ями, відсутність пандусів унеможливлювали пересування містом. Не кажучи вже про облаштовані вбиральні протягом маршруту.

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Врешті, екскурсоводи таки впоралися із завданням і обслужили протягом літа понад 500 ветеранів та членів їхніх родин. Перебування на Закарпатті тоді включало не тільки історичні екскурсії, а й гастрономію, відвідування термальних комплексів і навіть скелелазіння.

Та цей досвід наштовхнув MUSE Travel на більш глобальний проєкт, розрахований на ширшу категорію людей з інвалідністю. В результаті вже цього року буде запущено лінійний маршрут для людей не тільки на кріслах колісних, а й із вадами слуху та зору. Туристам надаватиметься інформація за допомогою шрифту Брайля, сурдоперекладача тощо.

— Кожен українець без винятку має право подорожувати і отримувати задоволення під час мандрівок. А у випадку з пораненими чи особами з фізичними вадами – це ще й моральний обов’язок кожного громадянина. Місія нашої компанії — не тільки створювати тури, а робити соціальний внесок у розвиток Закарпаття. Успішно реалізовані ідеї ще більше надихають, мотивують і підштовхують рухатися вперед, — кажуть у MUSE Travel.

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Лариса Липкань, Varosh

Фото: Наталія Павлик

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