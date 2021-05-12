Внесення нового свитку Тори до синагоги: свято, на яке понад 10 років чекали євреї Ужгорода

Можливим воно стало завдяки родині Гозда, яка власне і написала новий Сефер Тора (свиток Тори).

Новий Сефер Тора пишеться непросто – від 6 місяців і може бути навіть до кількох років. Все пишеться від руки під пильним наглядом та керівництвом. А в наші часи – ще й з перевіркою сканерами та комп’ютерами, адже жодна помилка у Торі – неприпустима. Власне новий Сефер Тора, який вносять до Ужгородської синагоги, написаний в Ізраїлі та лише нещодавно був привезений до України.

В день цієї важливої події та святкування ми поспілкувалися з головним рабином Закарпаття та Ужгорода Вільгельмом Менахем Менделем.

– Пане Менахем Мендель, розкажіть, будь ласка, чому обрали для дарування Тори саме цей день, середу, 12 травня 2021?

– Згідно єврейського календаря, цього року свято дарування Тори припадає на понеділок, 17 травня. Ми обрали для дарування Тори середу не просто так – це перший день місяця Сиван і саме той день, коли євреї підійшли близько до гори Синай. 3333 роки тому, коли євреї виходили з Єгипту, де були рабами, та зупинилися біля гори Синай, Бог дав їм дуже особливий подарунок, його розмір не можливо переоцінити. Без цього подарунку немає єврейського народу. Звичайно, це Тора.

Тора – не лише для євреїв, але й для всього світу. Якщо людина її читає, то може здатися, що це просто історія, але насправді там з кожного вірша та слова можна вчитися безкінечно, там багато ідей. Якщо людина вчить та дотримується заповідей з Тори – її життя стає кращим. В Торі найбільше заповідей для євреїв, але не тільки. Згідно єврейської традиції є 7 заповідей обов’язкових для всіх людей світу.

Внесення Сефер Тора є особливим святом. А для Ужгорода ще й довгоочікуване, бо востаннє подібна подія проходила понад 10 років тому. Сьогодні її відновлює родина Гозда, яка замовила написання свитку Тори в Ізраїлі.

Для нас велика радість отримати новий свиток Тори тут, бо це благословення на ціле місто. Ми запросили на це свято не лише євреїв Ужгорода, а й з усіх куточків Закарпаття та інших міст України. Все відбувається в особливому для євреїв місці – колишній синагозі (ред. – теперішня філармонія). Воно має для нас неймовірне значення, адже багато років євреї там навчалися, молилися, спілкувалися. Я особисто чув розповіді онуків рабина, який жив в ті часи, коли ще перед війною синагога була діючою. Вони розповідають дивовижні речі – це було живе місце, яке було відкрите для людей 24 години на добу. Нас дуже болить те, що сталася війна і 10 тисяч сімей, які жили тут, зазнали біди – 60% з них загинули. Але ми шануємо синагогу, це місце, і завжди на урочисті події намагаємося повертатися до неї.

– Розкажіть трохи більше про саму подію, її обряд та як вона проходитиме в Ужгороді?

– В Ужгороді все відбувається згідно всіх єврейський традицій. Радість від того, що в місті з’явиться нова Тора не лише для однієї родини, але й для всіх євреїв громади, тому й до традицій та процесу долучені всі. Згідно них Тору виносять з приміщення, де закінчили написання останніх букв (Великої синагоги), і далі кожні кілька кроків ми викликаємо інших людей, і даємо їм нести свиток Тори. Всі інші супроводжують її до діючої синагоги. Так кожен з нас може доторкнутися до неї та сповна відчути свою причетність до цього велико свята.

Варто розповісти, що Тора ще не завершена до самого кінця – залишають навмисне кілька слів, аби її міг дописати кожен поважний член релігійної громади під час урочистого святкування. Власне сама людина не пише, бо це той процес, якому треба довго навчатися і був би великий ризик допустити помилку, тому до того, хто її пише просто підходять та тримають його за руку, якою він виводить літери. Після того як завершують писати останні букви, чекають кілька хвилин, аби чорнило висохло і далі вдягають Тору у спеціальне вбрання та прикрашають срібною короною. Після чого ми несемо її до нашої діючої синагоги на вул. Руській. Там ми продовжимо свято з музикою і танцями.

– Чим живе єврейська громада в Ужгороді сьогодні?

– В Ужгороді живе не так багато євреїв як у Києві, Дніпрі чи Одесі, лише близько 500-600 сімей. Є ще приблизно 200-300 євреїв, які не кажуть про те, що вони євреї – переважно через страх. Це той страх, який стався з нами через травми, які завдав Гітлер, а пізніше Сталін. Зараз це краще, ніж було раніше, але все ж ця ситуація, на жаль є, і це дуже боляче. Подібним чином все відбувається і в Європі та Америці. Наш світ ще досить далекий до ідеалу.

Це ще одна причина, чому ми робимо такі свята на вулиці. Ми хочемо сказати євреям, аби вони не боялися. Наша Тора називається Тора Хаїм, де Хаїм означає «Життя». Тому людина, яка вчить Тору найбільше цінує життя. Не лише своє, а й усіх оточуючих – хворих, немічних.

Звичайно, пандемія торкнулася євреїв по всьому світу. Але в Ужгороді було не багато родин, які захворіли, а ті які інфікувалися, видужали. Я постійно наголошую нашим людям про те, що необхідно захищати себе від хвороби, берегтися. Раджу усім людям старшим за 50 років, зробити щеплення. Слава Богу, що зараз ця ситуація стала кращою. Але це не означає, що треба ставати легковажнішими до захисту себе та людей, які навколо.

Нам вдалося поспілкуватися з ініціаторами написання свитку Тори – родиною Гозда.

– Менахем та Давид, що надихнуло вас до написання нового свитку Тори?

– Одна із заповідей Тори зобов’язує кожного єврея написати свій свиток Тори.

Але так як це досить дорого, то існує традиція об’єднання декількох людей або родин для написання спільного Сефер Тора. Так виконується заповідь для кожного учасника.

– Чому ви передаєте написаний свиток Тори в синагогу, якщо він ваш?

– Велика повага до Тори, коли вона задіяна в синагозі – її ми читаємо у відповідні дні згідно наших законів і традицій.

– Чому ви говорите внесення свитка Тори, а не дарування?

– При даруванні відбувається зміна власника, а при внесенні Свиток Тори залишається у власності тих, хто оплатив його написання.

– А чому ви обрали для цього саме ужгородську громаду?

– Це синагога, в якій вирує єврейське життя. Завдяки рабину Менделю Вільгельму, який активно розвиває громаду, майже кожного дня збирається міньян (десять євреїв віком від 13 років і вище). Кожної суботи, понеділка та четверга тут будуть читати Тору з нового свитка.

Varosh

Публікація створена за підтримки головного рабина Закарпатської області, єврейської громади Ужгорода та родини Гозда