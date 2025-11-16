“Вірний завжди”: пам’яті морпіха Владислава Мельника з Луганщини, який знайшов місце останнього спокою на Закарпатті

Мотивований і відважний морський піхотинець із блакитними, як море, очима й непереборним бажанням реалізуватися у військовій справі, – таким запам’ятали лейтенанта Владислава Мельника рідні й побратими. Випускник елітної академії одразу став командиром взводу та обрав Маріуполь для служби у 2021 році. А вже 12 березня 2022 року, у свої 22, він прийняв свій останній бій під Волновахою при обороні села Євгенівка і віддав життя за Україну.
Девіз морської піхоти “Вірний завжди” вимовляв з гордістю, так носив і берет морпіха. Ще в школі визначився з професію – обрав шлях універсального військового, як називають морських піхотинців. Ці роди військ виконують бойові дії на суші, в морі, десантуються з моря або повітря.
Владислав народився на Луганщині, загинув на Донеччині, похований у Дніпрі, а 18 вересня цього року перепохований в Ужгороді. За особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі нагороджений орденом “За мужність” ІІІ ступеня.
16 листопада в Україні вшановують пам’ять загиблих морських піхотинців, серед яких є незгасна зірка Владислава Мельника. Вічний спокій він знайшов у найзахіднішій області, адже рідні місця окуповані. Його життєвий шлях – приклад відданості й сили духу, а його історія нагадує, наскільки важливо зберігати кожне свідчення про наших Захисників. Спогади – найцінніше, що залишається рідним після непоправної втрати. Розповідаємо про Владислава вустами мами, тітки, сестри й наставника.
Тисячі угорців зібрали 500 мільйонів форинтів для України: як “Фонд підтримки закарпатських шарканів” руйнує стереотипи про Угорщину
Владислав Мельник народився 18 лютого 2000 року в селі Данилівка Біловодського району Луганської області у сім’ї вчительки та водія. За спогадами мами Ірини Мельник, у дитинстві проводив дуже багато часу з дідусем Степаном, з яким вигадували ігри, від якого чув розповіді про минуле, та якого згадував все життя.
Навчався в Новодеркульській ЗЗСО імені А. В. Пастухова. Мав математичний склад розуму, готувався до навчання на програміста в 7-8 класах. Але в 10 класі все змінилося – вирішив стати морським піхотинцем. Захопився, переглядав документальні фільми, став займатися спортом. Ірина пригадує, що готувався вступити до Військової академії (м. Одеса) відтоді, коли почув про її релокацію з Криму.
– Казав, якщо не вступлю в академію, одразу піду в армію, незважаючи на те, що дуже гарно вчився. Був впевнений у своєму виборі. Звісно, ми боялися, переконували, мовляв, війна за 90 кілометрів, і дуже багато горя, але думка була незмінна. Ще в 11 класі він приходив зі школи з словами: “Рядовий Мельник прибув”.
Ситуація в країні теж вплинула на вибір фаху. Батьки відмовляли, переконували, як могли. Потім заспокоювали себе думкою, що війна закінчиться, доки Владислав завершить навчання.
– Якось я прийшла зі школи, включила телевізор, а там поховання Героя… Кажу йому: подивись, сину. Не думай, що війна – це романтика. Він відповів: “Ма, від долі не втечеш”.
Чому військові люблять котиків? Володя Попович “Котик“
Владислав був дуже близький зі своїми двоюрідними сестрами, з якими росли поруч і почувалися, ніби рідні. Вероніка Гаркуша пригадує дуже багато радісних моментів із дитинства і юності:
– Я за ним була, як хвостик, на всіх важливих подіях: на лінійці у 1 класі, сиділа з ним за партою, на першому новорічному ранку, а потім і до випускного його готувалася, сукню підбирала до костюма… Коли був мій випускний, Влад закінчував навчання в академії, тому казав, що не зможе приїхати. Незадовго до випускного в мене померла мама, тоді я ще більше прагнула, щоб Владька приїхав, щоб пишався моєю медаллю і просто був поряд… Настав день випускного і він приїхав – зробив сюрприз! Я була на сьомому небі від щастя. Тато тоді дуже хизувався, казав: “Подивіться, мій офіцер приїхав, справжній офіцер!”. Випускний, то була наша остання зустріч, далі лише дзвінки та листування…
У 2017 році Владислав здійснив свою мрію – став курсантом Військової академії (м. Одеса) за спеціалізацією “Управління діями підрозділів морської піхоти”. Його випуск був третім після релокації навчального закладу з Криму. До слова, не всі завершили навчання: з 20 першокурсників тільки 10 отримали дипломи в кінці навчання.
– Дивлячись на однокурсників Владислава під час присяги, я думала, що він не витримає. Найменший за зростом, вагою і за віком. Інші хлопці прийшли із військових ліцеїв, дехто взагалі служив в АТО, був на 5-6 років старшим, – пригадує мама.
Один із викладачів сказав батькам: “Ви не думайте, що він малий, він “жиля”, як кажуть”. Зі школи мав прізвисько Мєля. Так і в академії його називали, а потім і позивний такий взяв. Вже був командиром взводу, але Мєлєю залишився. На старшому курсі вчився ще один Владислав Мельник із Хмельниччини. Тож їх розрізняли: Мельник старший і менший.
Ще на початку навчання зарекомендував себе з найкращого боку. Дуже добре знав математику, тому допомагав однокурсникам виконувати завдання, а вони ділилися з ним знаннями військової справи. Коли курсантів вперше відпустили в море на заняття – був переповнений емоціями, – пригадує офіцер Збройних Сил України і тітка Інна Ковальова.
Полковник запасу, заступник начальника факультету підготовки Десантно-штурмових військ і морської піхоти Андрій Королюк зазначає, що Владислав користувався великим авторитетом серед викладацького складу завдяки своїй цілеспрямованості:
– Запамʼятався як відповідальна, доброзичлива й порядна людина. З привітною усмішкою, завжди готовий прийти товаришу на допомогу. Спокійний, врівноважений і наполегливий у досягненні поставлених перед ним завдань.
Сестра Вероніка зізнається, що їй так подобалися риси характеру Влада, що прагнула знайти собі чоловіка, схожого на нього, бо дуже вирізнявся з-поміж інших хлопців:
– Він був не таким як інші, міг мені й англійську виправити, і в техніці допомогти розібратися, і зачіску обрати, і підтримати. Але найбільше запамʼятався, думаю, як і всім, своєю щирою усмішкою, яка ніколи не зникала з його обличчя – Влад був оптимістом. Завжди піклувався, заспокоював, говорив мені: “Не кіпішуй, все буде добре”. Навіть коли самому було важко, він думав про інших.
Про навчання, а згодом і про армійську службу мало розповідав батькам, особливо про проблеми. У 2018 році мама перенесла операцію на серці, тому не хотів її турбувати зайвий раз.
Звільнений з полону Максим Буткевич: “Я бачив, що таке «рускій мір» зсередини… Це справжній Мордор у плані цінностей і свободи”
Міг вибрати місце служби за бажанням, був відмінником, але вибрав Маріуполь, усвідомлюючи близькість лінії фронту і небезпеки, з цим пов’язані. Вже в серпні 2021 року поїхав туди разом із трьома однокурсниками.
– Я його попереджала: “Владислав, дивись, Маріуполь – це практично перша лінія”. На що він мені відповів: “А я для чого вчуся?” Це дійсно була дитина, яка свідомо обрала професію військового. І я думаю, він навіть не задумуючись, пішов…, – зазначає Інна Ковальова.
У Маріуполі базувався 503-й батальйон морської піхоти, військова частина А1275. Тут Владислав став командиром 3-го взводу морської піхоти 1-ої роти морської піхоти. Про те, що буде одразу виконувати бойові завдання, нічого не говорив рідним. Сказав про підготовку на полігоні. Але в матері було передчуття, ніби син не все розповідає.
Коли почалася повномасштабна війна, Владислав із побратимами стояли у Верхньотрецькому, а 2 березня їм віддали наказ іти на Маріуполь. Місто було вже оточене, тому змінили курс на Волноваху. Рідні не знали місць його перебування. Сестра Вероніка запам’ятала напис на сторінці в соцмережі за день до початку вторгнення:
– Він опублікував цитату Олександра Довженка “Ми б’ємось за те, чому нема ціни в усьому світі, – за Батьківщину”. Тоді я зрозуміла – буде війна. Вранці вже він написав мені звичні слова: “Головне – не кіпішуй, все буде добре”. І я повірила, бо він ніколи не кидав слів на вітер.
Звільнений з полону ужгородець Роберт Балог: “У камері я поставив ціль — максимально себе зберегти”
10-12 березня у селах Зачатівці і Євгенівці, перед містом точилися бої. Ярина Чорногуз, бойова медикиня, згадує в дописах хлопців, які навчалися разом з Владиславом. Так Ірина Мельник дізналася деякі деталі, зокрема те, що в росіян була дуже велика кількість бойової техніки… В тих боях загинув командир 503 батальйону Павло Збитов, і тоді загинув Владислав Мельник. Один із його побратимів – Михайло – опублікував фото після загибелі і написав, що він був найкращим командиром. Мама чіпляється за кожну соломинку, кожен допис у соцмережах, де був би хоч якийсь зв’язок із її сином і тим страшним березневим днем. Та прямих свідків, учасників боїв поки так і не знайшла.
– У нас немає точних відомостей про загибель… Я запитувала військових, яких випадково знайшла через соцмережі. Кажуть, що були бої в Євгенівці, і хлопці їхали виконувати бойові завдання саме туди. Там поруч села Зачатівка, Євгенівка і місто Волноваха. Це сталося десь там. Я до цього часу цю інформацію шукаю, перешукую, не можу знайти..
Рідні не могли отямитися від втрати, – пригадує тітка Інна Ковальова:
– Коли Ірина зателефонувала, мені здалося, що я свою дитину втратила… При ньому не було документів, вони залишилися в частині, але опізнали тіло за татуюванням і тим, що була записка з іменем і прізвищем мами та її телефоном.
До початку повномасштабної війни Ірина Мельник проживала в рідному селі на Луганщині, розташованому поруч із російським кордоном, та це не лякало патріотично налаштованих українців. Проводили культурно-просвітницькі заходи, навчали молодь, тоді не усвідомлюючи, що поруч із ними, в одній школі працюють і зрадники, які в 2022 році дуже швидко перейшли на службу до росіян.
Село окупували в перший день. Ховаючись у підвалі, Ірина з нетерпінням чекала звістки від сина. Лаконічне повідомлення про те, що у Владислава все добре, отримала 9 березня. А вже 18-го жінці повідомили про його загибель…
– Нам зателефонував Петро, працівник військкомату, 18 березня і повідомив, що Владька загинув… Сказав, як запам’ятався йому, бо з Луганської області, був веселий і мав татуювання. Цей чоловік приймав його на службу. У Владьки був опік на грудній клітці з дитинства, і якось він придумав зробити на тому місці татуювання – череп і змію. Я відмовляла, бо це ж асоціація із смертю. Він казав: “Я смерті не боюся, нехай смерть мене боїться”.
АТО, “Азов”, 11,5 місяців полону і повернення на службу. Історія бойової медикині, ужгородки Галини Зайцевої
Владислава ховали в Дніпрі, батьки і родичі не могли приїхати, адже перебували в окупації. На похороні були однокласники Владислава та знайомі батьків, які потім розповіли родині про поховання. Родичі змогли виїхати тільки влітку: спочатку Ірина з двома племінницями, потім і її чоловік.
Сестра Вероніка Гаркуша досі зберігає чат із Владиславом і переглядає його привітання в день народження, прослуховує голосові повідомлення, щоб почути рідний голос:
– За кілька днів до загибелі написала йому: “Бережи себе. Я не знаю як переживу, якщо з тобою щось станеться”. Він, звісно, насварив, сказав не переживати, все буде добре. Тепер розумію – в цьому був весь він: у тодішньому пеклі на Землі, в страшному котлі Волновахи написав так, аби ніхто з близьких не хвилювався. Останнє моє повідомлення до нього так і лишилось непрочитаним…
Ірина Мельник три роки їздила з Ужгорода до Дніпра на могилу до сина. Доглядала не тільки його місце поховання, а й військових-земляків, до яких не було кому приїхати… Восени цього року вирішила подати заявку на перепоховання. Така можливість є в родин завдяки спеціальній програмі “На щиті”.
Щоб дістати дозвіл, Ірина в Ужгороді звернулася до міськради, надала документи. Затим надіслала в Дніпро підготовлені папери. Розповідає, що допомогла військова частина, яка напряму контактувала з місцевим військкоматом. Досить швидко після оформлення документів, 18 вересня, Владислава перепоховали гідно, з військовими почестями.
Фіалки та ангелики-обереги Катерини Ключкович: як власна справа допомагає пережити втрату
Від матері полеглого Захисника Тараса Гайдука Ірина дізналася про можливість подати фотографію на стіну Героїв навпроти Ужгородського греко-католицького собору. Рідні були приємно здивовані, адже раніше думали, що це неможливо, бо Владислав не уродженець Закарпаття. Але всі Герої України заслуговують однакового вшанування.
На запитання про те, як зберігати пам’ять про Героїв, мама і тітка Владислава вважають доречною національну електронну книгу пам’яті, в якій можна буде знайти інформацію про Захисників з усієї України.
– Вони загинули не дарма, а захищаючи нашу державу, свої родини. Інформація про них має зберігатися. Коли дивишся на кладовище, усіяне українськими прапорами, то розумієш, що ціна нашого життя дуже висока…, – каже Інна Ковальова.
Для родин загиблих Героїв важливе підтримуюче середовище – спілкування з тими, хто розуміє це горе. Коли Ірина знайшла таку спільноту на Закарпатті, це допомогло їй пережити непоправну втрату.
Зараз жінка проводить інформаційно-просвітницьку роботу у своїй громаді – за приклад ушанування Героїв ставить Ужгород. Крім того, спілкується з родичами загиблих, ветеранами-земляками, які зараз на Закарпатті. Вона переконана, що всі Герої мають бути належно вшановані, підтримує Марші Захисників – за свого сина й інших, втілює патріотичні проєкти зі своїми учнями, допомагає іншим із пошуком інформації про військових… За свою проактивну позицію, допомогу зі зборами неодноразово отримувала подяки й прапори від захисників. Як знаходить сили ще й для інших – відповідає впевнено:
– Владька наш тут, в Ужгороді. Змінити вже нічого не можемо. Як казав мені: “Ма, я не люблю, коли ти плачеш”. Тому в моменти відчаю я кажу собі: “Сину, ніхто не дочекається моїх сліз”.
Наталія Толочко, Varosh
Фото з особистих архівів Ірини Мельник і Вероніки Гаркуші