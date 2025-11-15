Від Хуста до Цюриха: Володимир Лібовицький – забуте ім’я українського балету

Засновник першої балетної школи в Ужгороді Володимир Лібовицький. Біографія, яку варто воскресити

Коли наступного разу у дискусіях ви почуєте: “Українського балету не було, ви маєте бути вдячні російським артистам”, — то згадаєте прізвище Лібовицького.

Ім’я балетмейстера Володимира Лібовицького часом випадає з поля зору навіть тих дослідників, які присвятили більшість своїх наукових робіт театральному життю Закарпаття минулого століття. Але він був людиною, який зробив неоцінений внесок у розвиток українського мистецтва на теренах Закарпаття у міжвоєнний період.

Він відкрив першу балетну студію в Ужгороді у 1938-му році, ще до приходу сюди радянської влади.

Він, продовжуючи справу свого вчителя Василя Авраменка, проводив етнологічні дослідження і виносив на велику сцену кодифіковані закарпатські танці.

Він здобув міжнародну премію у Швейцарії за сюїту про Карпатську Україну, а гестапо видало ордер на його арешт за антифашистський номер.

Володимир Лібовицький — став відомим балетмейстером у багатьох країнах Європи, але залишається незнаним і невідкритим для України, де він народився і творив. Розповідаємо про його творче й подекуди трагічне життя, та про його внесок у розвиток українського балету сьогодні.

Становлення поглядів Лібовицького та школа Василя Авраменка

Володимир Лібовицький народився 10 листопада 1906 року в селі Новини Чеські на Волині. Він — волинський чех, син Яна Лібовицького — одного з перших чеських колоністів, які заснували село у 1870 році. Його мати, хоч і чешка, виросла в українському середовищі й передала синові глибоке знання місцевого фольклору, а його брат, Йозеф Лібовицький, був “рушійною силою” сільського аматорського театру. Саме в цьому творчому середовищі, на перетині двох культур, і сформувався майбутній митець.

Вчителем Володимира Лібовицького став Василь Авраменко (1895-1981) — хореограф, який першим здійснив кодифікацію українського народного танцю, створивши цілісну систему для його вивчення та популяризації у світі.

Що таке кодифікація українського народного танцю? Це процес, коли автентичний танець з українського села стандартизується. Авраменко з неабиякою майстерністю обробляв народні танці у форми, давав їм назви, опрацював термінологію кроків і фігур.

Кодифікація дозволяла навчати танцю інших артистів, надавала йому легітимний статус. Він ставав зрозумілим для використання на сцені й не губився з плином часу. Завдяки праці Авраменка українські народні танці стали популярними на західноукраїнських землях. Під його вплив потрапив і Лібовицький, записавшись у 1923 році в танцювальну школу Авраменка.

Сам балетмейстер так згадував той період свого життя:

“Мати мені прищепила любов до фольклору, а Василь Авраменко навчив мене тому, чому в школах лише рідко коли учили — любові і покірливої пошани до народного мистецтва. Авраменко нас не тільки вчив, він на наших очах воскрешав національні й народні українські танці…

Він постійно підкреслював, що національне мистецтво це не модний одяг, щоб з ним робити що кому заманеться. Це джерельна криниця, з якої можна черпати, однак треба черпати дуже обережно, щоб вода не звирувалася і не скаламутилася. (…)

Від Авраменка я навчився збирати і досліджувати фольклор та відрізняти народні танці від штучних”

Василь Авраменко розгледів талант у 17-річному хлопцеві й радив йому вступати в чеську балетну школу. Однак батько хотів, щоб син успадкував господарство й був порядним землеробом. Лібовицький на вимогу батька закінчив сільськогосподарську школу в Моравії. Але доля раз за разом посилала хлопцю знаки. На випускному шкільному вечорі Лібовицький виступив з віршем й танцем. Чеський артист та режисер Карел Колар (1882-1947), який був присутній того вечора, звернувся до хлопця зі словами:

“Ви, молодий чоловіче, хочете стати землеробом? Тим може бути кожен, однак митцем не кожен може стати. Ви зроджені для сцени!”

Цього разу Володимир вирішив слідувати за своїм покликанням. На початку 1928-го року він втік з дому, таємно перетнув кордон на лижах й подався у Прагу. Там записався у балетну школу примабалерини Єлизавети Нікольської.

Зірковий старт у Чехословаччині та “мовні війни” Ужгорода

Звісно, без підтримки батьків Лібовицький був змушений сам забезпечувати себе й оплачувати навчання. Вже на другому курсі молодий танцюрист регулярно виступав за гонорар на найбільшій сцені празького театру – Великій опереті. Після одного з таких виступів до нього підійшов директор Національного театру в Братиславі і запропонував місце соліста на першій сцені Словаччини. Хлопець з радістю погодився й з 1934-го його діяльність на три роки була пов’язана з братиславським театром.

Хоч балетмейстер на той час вже став популярним на всю Чехословаччину, його все більше тягло до української культури, яка полюбилася з дитинства. Тому в 1937-му році, коли йому запропонували посаду директора Земського театру в Ужгороді, Лібовицький погоджується, не знаючи, до чого він іде.

А ситуація з театром в Ужгороді була складна, оплутана мовними конфліктами. Фінансування театру було в руках москвофілів із табору Бродія. Як пояснює кандидат мистецтвознавства, історик українського театру на Закарпатті Василь Андрієць, ця політична боротьба мала глибоке коріння:

— Економічна криза 20-х років та прихід до влади русофілів, які почали тиснути на український театр, призвели до його закриття у 1929 році. Але цей театр вже встиг “сколихнути” нації, і почалася мовна боротьба: росіяни вимагали державний театр російською, угорці — угорською, а українці, що “пробудилися”, — українською. Тоді влада, розуміючи, що без театру не обійтися, вирішила створити компромісний, трьохмовний театр: українською, російською і русинською місцевою мовою.

Однак ця мовна боротьба просто перемістилася всередину самого театру… кожний відстоював свої права. [Чеському режисеру-модерністу] Франтішеку Главатому настільки набридли ці мовні суперечки, що він просто пішов із засідання. І тоді спочатку запросили Алексієва, а після закінчення контракту з ним — Лібовицького.

Тож Лібовицький потрапив у Земський театр, коли той був у повній анархії. Тим не менш, балетмейстер доклав всіх зусиль, щоб навести лад. Ним були запроваджені щоденні мовні, фізичні та театральні вправи для акторів, сувора дисципліна. Кожну п’єсу він збагачував співом і танцями. Вже навесні 1937 р. з великим успіхом була поставлена оперета “Верховинська кров”, слідом за якою були й інші.

Лібовицький ввів у репертуар багато вистав українською мовою. Він наполягав на запровадженні української літературної мови у театр, однак керівництво наполягало на російській та “карпаторуській” мовах. Дійшло до того, що без згоди і відома директора та художнього керівника, було звільнено з театру всіх артистів – прихильників української мови. На знак солідарності з артистами балетмейстер за своїм бажанням залишив посаду в Земському театрі.

Перша балетна школа Ужгорода

Звільнившись з театру, Лібовицький у 1938 році заснував в Ужгороді приватну балетну школу для талановитої молоді. Це ще один феноменальний та маловідомий факт з біографії митця. Адже, як наголошує дослідник театру Василь Андрієць, загальна ситуація з балетом у краї була сумна, і професійної освіти фактично не існувало:

— Питання балету на Закарпатті було дуже і дуже актуальним і обмеженим. Наша молодь мусила їхати вчитися балетній справі аж до Праги. Тому на Закарпаття [лише] запрошували балерин. До 45-го року [постійних] балетних шкіл в Ужгороді не було.

Плакати, які були розвішані по всьому місту, анонсували відкриття Школи балету Володимира Лібовицького, яка розпочне навчання 16 вересня 1938 року в колишньому жупанаті в Ужгороді (зараз це Художній музей ім.Й.Бокшая). Навчальна програма була напрочуд амбітною та сучасною, спрямованою на виховання універсальних артистів. Вона включала викладання класичного балету, ритміки, акробатики, міміки, вираження сучасного руху та українських народних танців. Це була довгострокова візія, спрямована на формування місцевої професійної балетної традиції.

Проте розгорнути навчання так, як планувалося, не вийшло. Протягом наступних місяців відбулася загальна мобілізація та окупація Закарпаття угорськими військами Міклоша Хорті. Разом з іншими культурно-освітніми установами ліквідували і балетну школу В. Лібовицького.

Режисерська робота в театрі “Нова Сцена” у Хусті

Після окупації Ужгорода столицею автономної Карпатської України став Хуст. Сюди, як культурний біженець, переїхав і Володимир Лібовицький. Тут він приєднався до українського професійного театру “Нова Сцена”, заснованого братами Юрієм та Євгеном Шерегіями. На театральний сезон 1938–39 р. було заплановано 20 п’єс, з яких до березня 1938 р. було поставлено або відновлено одинадцять. Лібовицький для кожної з них ставив танці, музичне та сценічне оформлення, а з грудня 1938-го зайняв посаду шеф-режисера театру.

Першою режисерською роботою Лібовицького у Хусті стала віршована драма О. Олеся “Над Дніпром”. Нею театр відзначив 60-річчя з дня народження автора, який був особисто присутній на прем’єрі 3 січня 1939 року. Ось як критик та письменник Василь Гренджа-Донський описує ті події:

“Фантазія режисера Лібовицького витворила зі своїми вкладками балету, пісень та ультрамодерної декорації таку прегарну цілість, що я ще раз перечитав поему і тільки тепер почав цінити працю режисерів. Лібовицький справді пописався в цій режисурі і показав своє високе мистецтво”.

У наступні місяці Лібовицький брав участь в постановці драми “Отаман Хмара” Ю. Горліс-Горського, оперети “Сорочинський ярмарок” М. Старицького та комедії “Пані і її похресник” Вебера-Гоннекена. Критики зауважували, що кожна постановка балетмейстера містила у собі щось оригінальне, не схоже на роботи інших режисерів. Крім того, він систематично вивчав танці у найвіддаленіших селах Закарпаття, мотиви яких він часто залучав у постановки.

Про свій підхід до режисури сам Лібовицький написав у другому номері театрального журналу “Нова сцена”. У кожному творі він спочатку аналізує автора і добу, в яку той жив, тему та сюжет п’єси. Потім розподіляє акторів на ролі так, щоб їхні характери відповідали одне одному. Водночас він створює план сцени, декорацій та освітлення, відтак переходить до читок та мізансценування:

“Нікого і ніколи не копіюю, не люблю ставити річ так, як її хтось ставив, у режисурі я завжди сам собі господар, п’єсу ставлю так, як мені диктує моє “я”. (…) Коли вже маю все розроблене, кличу митця і даю йому право проявити власну креативність, яка доповнює і розширює мою роль. (…) Загалом режисер має повне право викреслити, скоротити і переробити п’єсу так, як він сам вважає за потрібне. Зі мною самим траплялося, що мій гострий олівець приносив п’єсі успіх”.

Справжнім шедевром “Нової Сцени” мала стати інсценізація поеми Тараса Шевченка “Гайдамаки” — твору про національне повстання, що набував особливої актуальності в ті тривожні дні. Лібовицький був режисером, хореографом і сценографом постановки. Прем’єру було призначено на 14 березня 1939 року. Афіші вже висіли по всьому Хусту. Але саме в цей день угорські війська розпочали повномасштабне вторгнення. Прем’єра не відбулася. Театр “Нова Сцена” припинив своє існування. Лібовицького заарештували, а згодом у закритому вагоні депортували через Угорщину до Праги.

“Українська сюїта” – балет про Карпатську Україну підкорив Швейцарію

Лібовицький недовго залишався у вже окупованій нацистами Чехії. Навесні 1939 року він отримав можливість виїхати до Швейцарії разом із “Празьким балетом” своєї колишньої вчительки Єлизавети Нікольської для участі в міжнародному театральному фестивалі в Люцерні.

Натхненний останніми політичними подіями в Карпатській Україні, Володимир Лібовицький створив нове лібрето. Програма, призначена для фестивалю, мала висвітлити тему окупації Чехословаччини. В основу твору лягли яскраві закарпатські народні танці, серед яких “Коломийка”, “Аркан” і “Гуцулка”. Таким чином митець хотів продемонструвати світовій громадськості мистецький доробок найзахіднішої частини українського народу, поневоленої чужинцями.

Балетна композиція отримала назву “Українська сюїта”, і на міжнародному фестивалі у Швейцарії здобула першу премію. Лібовицький отримав пропозицію місця головного режисера й хореографа в Оперному театрі в Цюриху й охоче її прийняв. У Швейцарії балетмейстер провів наступні чотири роки, розвернувши інтенсивну мистецьку працю.

Програми його вистав в цей період, такі як “Перемога духу” та “На березі моря”, були сповнені гострої політичної сатири. Соло Лібовицького “Фальшивий янгол миру” стало дуже відомим по всій Швейцарії. В номері він використовував алегоричний грим, який відсилав до осі Берлін–Токіо–Рим: одна третина обличчя була загримована під Гітлера, друга — під японського мілітариста, а підборіддя — під Муссоліні. Він також створив комічного персонажа-клоунесу Марину, яка з сатиричною зухвалістю коментувала політичні події. Його антифашистська діяльність була настільки помітною, що у серпні 1941 року гестапо видало ордер на його арешт, і лише нейтралітет Швейцарії врятував його від концтабору.

Наприкінці війни, щойно з’явилася можливість, Лібовицький добровільно вступив до лав чехословацької закордонної армії, що формувалася на Заході, щоб зі зброєю в руках брати участь у визволенні Європи від нацизму.

Перший український повнометражний балет Чехословаччини “Марійка”

Після війни Лібовицький повернувся до Чехословаччини. У Празі він заснував танцювальну складову Армійського мистецького ансамблю імені Віта Неєдлого, створюючи для нього програми, що поєднували військовий та народний колорит. Проте його головна повоєнна місія чекала на нього в іншому місці. У 1954 році його направили до Пряшева (Словаччина), де він мав очолити балетну трупу новоствореної оперети Українського національного театру (УНТ).

Кульмінацією його роботи в Пряшеві став створений у 1955 році повнометражний балет “Марійка”. Лібрето, засноване на власному військовому досвіді Лібовицького, розповідало історію кохання та участі українців Пряшівщини у партизанському русі та визволенні краю під час Другої світової війни. Правда, автор змушений був віддати данину “соціалістичному реалізмові”, внаслідок чого деякі її частини були дещо трафаретно-схематичними.

Однак прем’єра “Марійки” 19 травня 1955 року мала шалений успіх. Це був перший український повнометражний балет у Чехословаччині. Протягом трьох місяців вистава пройшла 47 разів, і її показ припинився лише через те, що провідних танцюристів призвали до армії.

Вирок системи. Кінець кар’єри

Незважаючи на успіх “Марійки” та самовіддану працю зі створення українського театру в Пряшеві, доля Лібовицького була вирішена. Для комуністичного режиму його біографія була тавром. Партійна номенклатура та органи держбезпеки не могли пробачити йому нічого: ні довоєнної співпраці з урядом Карпатської України та її президентом Августином Волошином, ні років, проведених у “капіталістичній” Швейцарії, ні, тим більше, служби в чехословацькій армії на Заході.

Невдовзі після переформування оперетної групи УНТ у професіональний Піддуклянський український народний ансамбль, Лібовицького несподівано звільнили з роботи, навісивши ярлик “політично неблагонадійний”, і фактично вигнали з Пряшева. Це був професійний смертний вирок. Він не мав шансів знайти роботу чи отримати житло в жодному великому місті.

У лісі біля села Псари, за 20 кілометрів від Праги, балетмейстер придбав невелику ділянку землі і власноруч збудував дерев’яну хатинку. Тут, за іронією долі, Лібовицький таки став гарним господарем, як передрікав його батько: завів бджіл, кролів, курей та кішок. Від 1958 до 1978 року балетмейстер жив майже у повній ізоляції від суспільства.

Володимир Лібовицький помер 18 грудня 1984 року. Його внесок у чеську, словацьку та українську культуру був настільки забутий, що на похороні його численні родичі вперше дізналися про славне минуле свого дядька та брата з прощальної промови академіка Миколи Мушинки.

Лібовицький — це доказ того, що український балет мав власний, самобутній шлях розвитку

Історія Володимира Лібовицького — це дзеркало, в якому відбилася вся трагедія української культури XX століття: її європейський потенціал, її відчайдушна боротьба за існування та систематичні спроби імперій — нацистської, угорської, радянської — знищити або асимілювати її. Сьогодні, коли росія знову намагається довести, що української культури не існує, як ніколи важливим є відродження таких імен, як Лібовицький, в нашій культурній пам’яті.

Його історія руйнує один з поширених колоніальних міфів — про те, що професійний балет в Україну “принесли” з Москви. Як зазначає балерина та дослідниця Вікторія Зварич, нам десятиліттями нав’язували наратив вдячності російським діячам, які “розвивали балет у нас”. Насправді ж відбулася підміна:

— В нас не розвивався, власне, український балет, а відбувалося впровадження радянського на території України. Люди, які цим опікувалися, — це, зазвичай, були росіяни, і вони не плекали українське мистецтво. Всі, хто хотів розвивати щось національне, були або знищені, розстріляні, вивезені, або не мали змоги в нас працювати. Про них ми, на жаль, нічого не знали. Наших митців відсунули, натомість нам представили радянських артистів і сказали: “Будьте вдячні, вони ж вам принесли балет”.

Лібовицький — це доказ того, що український балет мав власний, самобутній шлях розвитку. Він був учнем Василя Авраменка, продовжував традиції, що базувалася на глибокому вивченні та кодифікації народного танцю. Він створював інституції — балетну школу в Ужгороді, професійну трупу в Пряшеві, — які мали стати фундаментом для національної хореографічної школи.

Для сучасних українських артистів, які сьогодні формують нову ідентичність українського балету, звільнену від російського впливу, постать Лібовицького є безцінним джерелом натхнення. Як зазначає Вікторія:

— Знання наших діячів культури дозволяє нам себе виокремити, позбутись колоніального впливу. Ми можемо проговорити, що ми — окремі, не частина чиєїсь історії, а маємо власну. Ця історія розвивалась паралельно з найсильнішими школами світу і може мати продовження, адже є міцний фундамент.

Його життя — це приклад свідомого вибору. Маючи всі шанси на блискучу кар’єру на найкращих сценах Європи, він знову і знову повертався до української культури, ближче до рідного краю. Завдяки невтомній праці таких дослідників, як Микола Мушинка, який зберіг архів та спогади про митця, ми можемо повернути ім’я Володимира Лібовицького із забуття. І ми маємо це зробити.

