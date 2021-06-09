Вакцинація проти менінгококової хвороби: 7 причин її пройти

Цей текст – про менінгококову інфекцію та важливість вакцинації проти неї. Розповідаємо спільно з Віктором Петровим, лікарем-інфекціоністом, кандидатом медичних наук, засновником та головним лікарем медичного центру Prevention.

Власне, що таке менінгококова інфекція. Менінгококова інфекція – це серйозна бактеріальна хвороба, спричинена типом бактерій Neisseria meningitidis, також відомо як менінгокок.

Існують два найпоширеніші типи інфекції:

інфекція захисної оболонки мозку (головного мозку та спинного);

інфекція крові (сепсис).

Менінгококовий менінгіт та інфекції крові можуть бути надзвичайно серйозними, навіть смертельними. Інфекції швидко прогресують. Хтось може за 24-48 годин мати блискавичний розвиток недуги – від абсолютного благополуччя до реанімаційного стану та втрати свідомості.

Навіть при лікуванні приблизно кожен десятий із людей, які страждають на менінгококову хворобу, помре. А серед тих, хто виживе, до 20% страждають від серйозних і постійних ускладнень, як-от пошкодження мозку, нирок, проблеми з нервовою системою, втрата слуху та ампутація кінцівок.

За статистикою, 70-80% хворих – це діти. Для дитини менінгококова інфекція – номер один у списку найнебезпечніших. Найбільшому ризику піддаються малюки віком до 5 років. Особливу увагу потрібно звертати на малечу віком до року.

Окрім дітей, будь-яка здорова людина може захворіти на менінгококову хворобу, однак у найбільшій групі ризику перебувають:

підлітки та молодь у віці від 16 до 23 років;

люди із захворюваннями, що впливають на імунну систему;

науковці, які працюють в лабораторії із менінгококовими бактеріями.

Бактерії передаються від людини до людини. Переважно це регулярний близький, тривалий побутовий або інтимний контакт із інфікованими виділеннями із задньої частини носа та горла. Певний час бактерії можуть залишатися на слизових оболонках, розмножуючись та не викликаючи жодних ознак захворювання, роблячи людину безсимптомним носієм.

Менінгококова хвороба має ряд проявів, залежно від ступеня тяжкості. Немовлята та маленькі діти можуть мати симптоми, які відрізняються у старших дітей та дорослих.

Якщо у вас є будь-який із наступних симптомів, вам слід негайно звернутися по медичну допомогу:

висип (червоні або фіолетові) плями на великих ділянках, схожі на синці;

лихоманка;

головний біль;

скутість шиї;

дискомфорт при погляді на яскраве світло;

нудота або блювота;

діарея.

Інші можливі симптоми:

втрата апетиту або відмова від годування (у маленьких дітей);

дратівливість або розгубленість;

спантеличеність;

сонливість;

сильна втома або неповороткість (у маленьких дітей);

ниючий біль у м’язах та суглобах;

труднощі з ходьбою;

труднощі в розмові;

припадки або посмикування (у маленьких дітей).

Діагностика. При підозрі менінгококової хвороби лікар візьме зразки крові або ліквору (рідини біля спинного мозку). Вони відправляються в лабораторію для дослідження. За наявності в них бактерії Neisseria meningitidis застосовується вирощування для визначення конкретного типу бактерій, які викликають інфекцію. Ці результати допоможуть лікарям визначити, який антибіотик для лікування підійде найкраще.

Лікування відбувається низкою антибіотиків. Важливо якомога швидше почати лікування. Якщо лікар підозрює менінгококову хворобу, то негайно дасть пацієнту антибіотики, вони допомагають зменшити ризик смерті.

Залежно від того, наскільки серйозна інфекція, можуть знадобитися інші методи лікування, зокрема:

підтримування дихання;

лікування низького кров’яного тиску;

видалення відмерлих тканин;

догляд за ранами.

Імунізація – це єдиний і найдієвіший спосіб для батьків захистити своїх дітей від серйозних хвороб. Вакцинування врятувало багато мільйони життів, запобігло поширенню інфекцій та вберегло мільйони людей від довічної інвалідності.

Віктор Петров каже, що є щонайменше 7 причин, аби зробити щеплення:

Новонароджені діти часто мають імунітет від деяких хвороб, оскільки в них є антитіла, передані їм від матері (материнські антитіла). Однак, ці антитіла тимчасові та передаються малюкові тільки в тому випадку, якщо в матері є імунітет від конкретних хвороб. Отримавши щеплення, діти зберігають імунітет від багатьох хвороб навіть після того, як втратять антитіла, отримані від матері. Переваги вакцинації малопомітні, особливо, якщо ми рідко бачимо людей, які хворіють на важку хворобу, спалах якої запобігається за допомогою вакцинації. Хвороби поширюються серед населення через зараження тих, хто незахищений: тих, хто не отримував щеплення. Від показників імунізації населення залежать масштаб і швидкість поширення серйозних інфекційних захворювань. Навіть при малій кількості невакцинованих цілком чи частково людей можуть вибухнути спалахи заразних захворювань. У сучасному світі велика кількість батьків вважає, що краще їхня дитина отримає імунітет природним шляхом, а не через щеплення. Потрібно зрозуміти одне – вакцини дають захист від інфекційних хвороб без ризику захворіти на них. Якщо ви чи ваша дитина захворієте і ви при цьому ніколи не отримували щеплення, перебіг недуги може бути із серйозними ускладненнями або навіть летальним. Хвороби можуть стати причиною необоротної інвалідності – як-от пошкодження головного мозку після кору або кашлюку, рак печінки після інфекційного гепатиту B та ін. Для захисту від менінгококової інфекції вимагається проведення профілактичних заходів у дітей і окремих дорослих із групи ризику. Це пов’язано з коротким інкубаційним періодом, складністю ранньої діагностики, швидким розвитком симптомів, особливостями дитячого імунітету, високим рівнем летальності та інвалідизації, а також високою поширеністю менінгококової інфекції в деяких країнах світу. Найбільш ефективним в цей час лікарі вважають застосування вакцин. Вакцинація може бути здійснена як у плановому порядку, так і в якості екстреного заходу – якщо людина перебувала в контакті з хворим на менінгококову інфекцію.

В Україні вакцинація проти менінгококової інфекції не внесена до календару вакцинації вашої дитини. Саме тому в медичному центрі “PREVENTION” ви можете отримати захист від цієї інфекції за допомогою вакцин: “Менактра”; “Німенрікс”; “Бексеро”.

“Менактра” та “Німенрікс” захищають від менінгококових бактерій (серогрупи A, C, W та Y).

Вакцина “Німенрікс” застосовується для проведення імунізації дітей, починаючи з 6-го тижня життя, а також у дорослих. Для дітей, віком до одного року, вакцинація Німенріксом проводиться дворазово, з інтервалом у 2 місяці. Дітям старшим 1 року та дорослим рекомендується одноразове введення вакцини.

Вакцина “Менактра” застосовується для щеплення дітей, починаючи з 9-ти місячного віку та дорослих. Вакцинування проводиться двічі в дітей віком від 9 місяців до 2 років, з інтервалом не менш трьох місяців. Дітям старшим 2-х років і дорослим – разово.

“Бексеро” – застосовується для захисту осіб віком від двох місяців від інвазивного менінгококового захворювання, спричиненого однією групою бактерії (група В). Ця група є найбільш розповсюдженим збудником бактеріального менінгіту у світі. За словами інфекціоністів, в Україні близько половини випадків захворювання викликані саме бактеріями цього типу. Схема введення “Бексеро” в будь-якому віці включає мінімум два введення.

На жаль, перші дві вакцини не забезпечують захисту від хвороби серогрупи B, а вакцини проти менінгококової серогрупи B не забезпечують захисту від хвороби серогрупи A, C, W або Y. Саме тому для захисту від усіх 5 серогруп менінгокока необхідно отримувати обидві вакцини.

Якщо ви хочете захистити себе та свою дитину від серйозного інфекційного захворювання, саме час звернутись в медичний центр “PREVENTION”. Тут використовуються вакцини провідних виробників із найвищим рівнем безпеки.

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