В Ужгороді відкрився медичний центр “Дбаю” : Про концепцію, цінності і турботу

В Ужгороді відкрився медичний центр “Дбаю”. Його заснувала подружня пара лікарів – Василь та Юлія Довганич. У цій історії розповідаємо про ідею та концепцію медичного центру, команду і спектр послуг, а також про цінності й турботу. З нами ділиться Юлія Довганич, співзасновниця і керівниця “Дбаю”.

Медичний центр “Дбаю” запрацював 5 вересня – без розрізання традиційної червоної стрічки, зате з тренінгом із надання першої допомоги від лікарки Мар’яни Глаголи. Власне, Василь з Юлею уже кілька років міркували про створення власного медичного центру. Він викладає для студентів-медиків в Ужгородському національному університеті. Вона працювала сімейним лікарем у кращих приватних клініках міста, стажувалася в США, веде цікавий і корисний медичний інстаблог. В обох – репутація, досвід, постійне вдосконалення і розуміння модерної медицини. Василь впевнено усвідомлював, що є потенціал для власної справи. Юлія дещо вагалася, адже перфекціонізм любить ставати на заваді мрії. Пара зізнається, що планувала створити медичний простір, можливо, через років п’ять-вісім. Однак ідея визріла, наповнила натхненням і не дозволила зволікати – медцентр “Дбаю” уже приймає своїх пацієнтів.

Поштовх

“Дбаю” – це заклад насамперед сімейної медицини, відтак для всієї родини. Юлії дуже близька така універсальна концепція, яку вона вивчала під час медичного стажування у США, в штаті Орегон.

– Мені сподобалося, що там сімейні лікарі займаються усім, тобто нема постійної переадресації на інших спеціалістів. Кваліфікований сімейний лікар може вирішити 90% з усіх потреб пацієнта. І так, наші лікарі у “Дбаю” можуть вирішувати ці 90% потреб пацієнта.

Для Юлії медицина – це значно глибше, ніж чергові “консультація—огляд—рецепт”. Йдеться про індивідуальний підхід, психологічну підтримку, щиру турботу. Саме тому і назва – “Дбаю”.

– Мої пацієнти знають, що для мене лікування – це трохи більше за “призначення препаратів”. У певний момент пацієнта треба заспокоїти, поспілкуватися з ним, пояснити його стан. Адже лікування – це не тільки рецепт ліків, а й турбота, розмова, роз’яснення. Я постійно на зв’язку зі своїми пацієнтами. Можливо, трохи на шкоду своєму особистому часу, проте по-іншому я просто не вмію і не можу.

Найцінніше – це лікарській досвід, безумовна підтримка, чуйне ставлення до кожної людини, довіра навзаєм.

– Коли я закінчувала університет, нам дали рекомендацію, яка залягла мені в душу. Нам сказали: ви маєте лікувати кожну жінку як свою матір, кожного чоловіка – як батька, кожну дитину – як власну, кожну бабусю – немов рідну. Мені та фраза прикипіла і я зрозуміла, що так і хотіла би працювати.

Медичний блог і smart-пацієнти

Медичний центр щойно відкрився, і в лікарів уже заброньовані всі найближчі години. Звісно, адже за Юлією та її колегами прийшли пацієнти, яких вони вже роками спостерігають. Адже є довіра і розуміння навзаєм. Є навіть ті, які зі старту лікарської практики Юлії, коли дев’ять років тому вона починала у районній лікарні в Чопі.

Важливо і цінно, що засновниця “Дбаю” веде персональний блог в інстаграмі, в якому легко й доступно розповідає про медицину. Пацієнти читають пости і вже на огляді вони з Юлією – на одній хвилі, оскільки обізнані з різних питань.

– Блог допоміг мені краще познайомитися саме зі своїми пацієнтами. І на візит вони йдуть уже підготовлені, адже з блогу знають, що запитаю в них, які критерії огляду визначу для дорослого/дитини. Я завжди кажу, що в мене smart-пацієнти, оскільки вони готові сприймати інформацію. Якраз десь і мета блогу в тому, аби все більше людей ставали smart-пацієнтами.

До Юлії Довганич приїздять з Києва, Львова, Хмельницького, Білої Церкви, позаяк після онлайн-спілкування мають мотивацію отримати консультацію наживо.

Команда

Колектив сформувався природно й дуже швидко, бо ж недарма кажуть, що однодумці притягуються. У команді – переважно молоді, проте досвідчені фахівці, які розвивають сучасну медицину. Сімейні лікарі, педіатр, лікар з функціональної діагностики, УЗД-спеціаліст, дермато-косметологи.

– Обов’язкова умова для всіх лікарів – робота на засадах доказової медицини. Ми не призначаємо жодних препаратів, яких нема у міжнародних протоколах. У нас люди отримують лікування за загальними стандартами, міжнародними протоколами Європи, США.

Усі в команді “Дбаю” володіють англійською, відтак повсякчас вивчають медичну періодику, літературу, медичні сайти англійською. А ще спільна мета – це постійний розвиток і опанування нових напрямків у професії.

– Мені дуже імпонують люди, які у вільний час займаються самовдосконаленням. Вони їздять на конференції, навчаються дистанційно. Наша сімейна лікарка Ірина Яким закінчила онлайн-курс дієтології в австралійському та нідерландському університетах (Wageningen University and Research, Monash University), тому тепер вона консультує і як сімейний лікар, і як дієтолог.

Василь з Юлією тішаться своїй команді і їм вкрай важливо створити колегам комфортні умови для роботи й розвитку.

Спектр послуг

“Дбаю” – насамперед центр сімейної медицини, тобто сімейний лікар вирішує 90% медичних потреб своїх пацієнтів.

Центр працює за такими напрямками:

прийом сімейного лікаря,

виклик лікаря додому,

педіатр,

патронаж новонароджених (додатково є навчання з основ грудного вигодовування, підтримка щодо ГВ),

вакцинація,

ЕКГ,

УЗД,

спірометрія,

косметологія,

лазерна епіляція.

“Дбаю” – єдиний медцентр Ужгороді, де роблять елестографію зсувної хвилі печінки, щитоподібної і молочних залоз.

Суттєва увага приділена вакцинації. Відтак безпосередньо в кабінеті сімейного лікаря ви можете зробити планове щеплення собі чи дитині. У наявності – якісна вакцина і в достатній кількості для всіх пацієнтів. Налагоджене постійне постачання бельгійських, французьких вакцин, які виробляються для всього світу. Для чого робити щеплення за кордоном, якщо у “Дбаю” – таке ж, як і в Європі і всюди у світі.

– Вакцинація є для мене дуже важливою, адже, по суті, це є превенція, захист від основних захворювань. Більшість моїх пацієнтів – “за” вакцинацію.

У медцентрі наголошують на прозорих і щирих стосунках “лікар-пацієнт”. Тож тут ніколи не призначать зайвих обстежень чи аналізів. До речі, про аналізи. На місці ви можете здати аналізи (клініка співпрацює з лабораторією ONELAB).

Щодо косметологічного напрямку, то це напрочуд актуальний сервіс у контексті ідеї “Дбаю”. Про красу жінок дбають лікарі дермато-косметологи. Серед послуг – масажі, лінійка найрізноманітніших б’юті-сеансів (мезотерапія, біоревіталізація, ботокс, контурна пластика тощо), а також лазерна епіляція.

Безумовно, вже сформовані найближчі плани. Юлія з Василем хотіли би і надалі організовувати тренінги з надання першої допомоги. Ще одна важлива соціально-медична тема – грудне вигодовування. Можливо, незабаром молодим мамам проводитимуть окремі заняття щодо грамотного ГВ.

Атмосфера

Настрій та інтер’єрні рішення співзвучні з концепцією нового медичного центру. Тут затишно, світло, просторо, свіжо і комфортно. І стильно, так. Для найменших відвідувачів обладнана розважальна територія, у кабінетах лікарів мешкають іграшки. Діти приходять немов просто побавитися і не завжди усвідомлюють, що це консультація, а не гра. 🙂

А ще команда “Дбаю” – без білих халатів. Юлія зауважила в США, що там лікарі мають демократичнішу форму. Насправді, “синдром білого халату” – навіть для дорослого може бути вкрай болісною емоцією, тому зовнішній вигляд – це важливо і на підсвідомому рівні. Тож тут зустрінете медиків у корпоративних футболках, або ж із котиками чи метеликами. 🙂 Неначе дрібниця, але суттєва, тим паче в концепції “Дбаю”. Одразу спадають зайві бар’єри між лікарем і пацієнтом.

– Виходить такий трішки неформальний образ лікаря, але я вважаю, що так має виглядати лікар сучасного покоління.

У “Дбаю” – лікар направду є чуйним другом для всієї родини. Людина, якій можна цілковито довіряти.

– Я думаю, що нинішні пацієнти хочуть відкритого спілкування з лікарем, взаєморозуміння. Сучасний лікар – він водночас і друг, порадник.

Медичний центр розташувався у тихому спальному районі неподалік Боздоського парку, тож багатьом сім’ям – рукою подати. Тут приймають з 8.00 до 19.00 без перерви, відтак навіть за максимальної завантаженості можете встигнути до лікаря в обід або ж після роботи. У суботу клініка відчинена з 10.00 до 16.00. Записатися можете телефоном, через інстаграм, фейсбук та через сайт.

Партнерська публікація

Текст: Евеліна Гурницька