В Ужгороді відкрився найбільший на Закарпатті меблевий салон Frankof

В Ужгороді запрацював найбільший на Закарпатті фірмовий салон FRANKOF — 700 кв.м сучасних м’яких меблів і супутніх товарів. Тут можна одночасно укомплектувати дім, апартаменти, готель чи ресторан, протестувати моделі на зручність і замовити індивідуальну оббивку зі ста й більше зразків тканин.

FRANKOF — провідний український бренд сучасних м’яких меблів і супутніх товарів, що створені за європейськими стандартами дизайну. Фабрика стартувала у 2009 році в Івано-Франківську й відтоді здобула довіру десятків тисяч покупців. Новий фірмовий салон в Ужгороді став уже 76-м в Україні. Клієнтів приваблюють якість, доступні ціни та великий вибір. У лінійці FRANKOF — понад 70 моделей диванів і більш як 30 видів ліжок. Тепер усе це можна не лише переглянути в каталозі чи на сайті, а й протестувати наживо в шоурумі — посидіти, полежати, перевірити зручність. В експозиції представлено понад півсотні предметів меблів.

“За брендом FRANKOF ми давно спостерігали. Їхній прогрес, широкий модельний ряд і ставлення до роботи викликають повагу. За кілька років фабрика увійшла в ТОП-3 виробників в Україні. Відкриття найбільшого в області салону — логічний крок. Уже в перший місяць отримали багато позитивних відгуків і фото інтер’єрів з нашими диванами. FRANKOF — це про комфорт і стиль життя, і тепер ця філософія має дім в Ужгороді”, — говорить власник шоуруму Володимир Комарницький.

Підприємець 25 років працює на меблевому ринку Закарпаття. Досвід співпраці з європейськими брендами, за його словами, показує: українські виробники останніми роками істотно додали в якості, дизайні й асортименті, а ціна робить меблі доступнішими для клієнтів.

У FRANKOF вірять, що дім починається не з голих стін, а з атмосфери. І саме меблі створюють ту особливу енергетику, в якій хочеться жити, творити, відпочивати. На цьому й заснована концепція бренду.

У FRANKOF декларують три опори продукту: якісні та екологічні матеріали; надійні системи трансформації та інноваційні технології; сучасний, впізнаваний дизайн.

Перед продажем кожен диван і ліжко проходять ретельне тестування на виробництві, в результаті покупець отримує меблі, що прослужать довгі роки навіть при інтенсивній експлуатації. Кожен товар має гарантію до 3-х років. Додатково діють сервісне обслуговування, безоплатний монтаж, доставка по Ужгороду та області за мінімальними тарифами партнера-перевізника.

Салон працює безпосередньо з постачальниками тканин — це дозволяє виготовити диван у конкретній оббивці, підібраній під інтер’єр. В асортименті нового шоуруму є все, щоб житловий простір став осередком затишку: дивани, ліжка з підіймальним механізмом, стільці, столи, дитячі ліжка та багато іншого. Гарно зарекомендували себе ортопедичні матраци FRANKOF. Також у магазині зможуть запропонувати вам продукцію інших виробників-партнерів, як от якісну брендову постільну білизну, приліжкові тумбочки і столики, двобічні килими естонської фірми “Narma” різних розмірів, інтер’єрний декор, навіть лежанки для тварин. Завдяки ексклюзивній співпраці з іспанською “MANTRA” у продажу доступні світильники та люстри — все в одному місці – для швидкої комплектації житла чи комерційного простору.

Шоурум співпрацює з дизайнерами інтер’єрів і забудовниками на вигідних спеціальних умовах. Це ще більше розширює поле діяльності — скажімо можливе виготовлення шпонових панелей для під’їздів, оформлення рецепцій чи готельних фоє.

Локація нового шоуруму в Ужгороді ретельно продумана. Покупцеві буде зручно під’їхати, припаркувати авто прямо біля магазину й спокійно виділити час на вибір товару. Мікрорайон біля вулиці Баб’яка наразі активно розбудовується, тож навколо з’явиться і вся необхідна інфраструктура для комфортного шопінгу з кав’ярнями і банкоматами.

“Мені дуже хочеться, щоб цей салон став місцем, куди хочеться повертатися. Місцем, де народжується натхнення, затишок і щасливі спогади. Місцем, що робить ваш дім кращим і теплішим”, — каже власник простору і запрошує відвідати FRANKOF в Ужгороді.

Адреса: м. Ужгород, вул. Баб’яка, 65. ІІ поверх.

