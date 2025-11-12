Uzhhorod Design Day: як дизайн і дискусії про місто перетворяться на допомогу людям

В Ужгороді вперше відбудеться Uzhhorod Design Day подія, яка об’єднає забудовників, архітекторів, дизайнерів та локальних виробників у форматі закритої професійної вечері з дискусійними панелями, нетворкінгом та благодійною складовою. Мета — створити простір для чесної розмови про якість міської забудови, сформувати нові партнерства всередині локальної індустрії та підсвітити потенціал місцевих студій і виробництв, які працюють на рівні кращих європейських практик.

Про ідею, смисли та практичну цінність події ми говоримо з організаторкою Uzhhorod Design Day, дизайнеркою Наталею Будою. Для неї це не лише професійний івент, а й спосіб поєднати одразу три важливі задачі: сформувати новий діалог про архітектуру міста, створити можливості для росту локального дизайн-ком’юніті та зібрати кошти на підтримку одразу двох людей, які борються за життя: онкохворої дівчини, якій системно допомагає Альона Загоруйко, а також для дівчинки Емілії через благодійну складову події.

— Чому виникла потреба створити Uzhhorod Design Day і яку прогалину він закриває на мапі професійних подій України?

— Вперше ідея такої події з’явилась ще торік, мені радили зробити подібний захід, але я тоді не відчувала готовності. Вирішальним стало знайомство з Альоною Загоруйко, яка пройшла власну боротьбу з онкологією і сьогодні комплексно допомагає людям у схожих обставинах не лише фінансово, а й ресурсами, контактами тощо. Я захотіла підсилити її місію тим, що вмію створювати події, які об’єднують.

Паралельно я планувала форум про відповідальний девелопмент і діалог із забудовниками. Але під час розмов із дизайнерами, архітекторами, виробниками та підрядниками стало очевидно: усі мають спільний запит на одну велику платформу для обміну, знайомств, партнерств, живого спілкування, натхнення. У багатьох галузях такі професійні спільноти й регулярні події вже існують, а наша сфера довгий час комунікувала точково, маленькими групами. Нам не вистачає середовища, де вся індустрія може зібратися одночасно. Не всі фахівці сьогодні мають можливість поїхати на великі міжнародні виставки, як-от у Мілан, і хотілося створити локальний простір, який дасть «нове повітря», знання, обмін і відчуття професійної спільноти.

І, звісно, для мене кожен такий проєкт починається з благодійної складової. Uzhhorod Design Day спрямовує допомогу одразу у двох напрямах. Перший це підтримка ініціатив Альони Загоруйко для людей, що проходять лікування онкологічних захворювань. Другий це моя особиста місія допомагати дітям. Торік у межах події ми підтримували одну дитину, цього року також. Для мене це не додатковий пункт, а фундамент, з якого все починається.

— На яку кількість учасників розраховуєте цього року?

— Цьогоріч подія матиме закритий формат і збере профільну аудиторію людей, які безпосередньо працюють у галузі. Ми плануємо близько 100 учасників. Захід відбудеться в Old Continent і матиме формат вечері з круглими столами, живою музикою та частиною у вигляді дискусійних панелей.

Такий формат для нашої ніші новий. Так, в Україні відбувалися конференції окремо про архітектуру і дизайн, але події, де саме місцева спільнота дизайнерів та архітекторів зустрічається, щоб ділитися досвідом, взаємодіяти, дискутувати й формувати спільне бачення розвитку середовища, раніше не було. Ми прагнемо, щоб це стало простором живої розмови, обміну думками й створенням нових професійних зв’язків.

— Яку цінність подія може дати саме Ужгороду, враховуючи постійні дискусії навколо забудови міста?

— Найперше це зміна підходу в самій культурі будівництва. Мені хочеться, щоб девелопери почали системно залучати професійних архітекторів і дизайнерів на етапі проєктування, а не коли будинок уже стоїть і з ним нічого не зробиш. Це не просто про естетику, а про попит ринку. Ми бачимо, що люди обирають житло там, де комплекс продуманий, сучасний, де є концепція, де видно роботу фахівців. Я дуже хочу, щоб ми сформували нову архітектурну ДНК Ужгорода. Є чудовий приклад Німеччини, зокрема Мюнхена, якого після війни фактично не існувало, але місто було відновлене з повагою до контексту, людини, масштабу, краси, середовища. Минуло 70 років, і ми досі їдемо туди надихатися їх рішеннями. Є інший приклад пострадянський, коли будували швидко, стандартно, однотипно, без сенсу і емоції. Це ті райони, куди не хочеться повертатися, бо вони не створюють жодної якості життя.

Я хочу іншого майбутнього для Ужгорода. Я хочу жити в місті, яке надихає, де хочеться ростити дітей, куди хочеться повертатися. Ми третє місто в Україні за вартістю нерухомості, маємо унікальне розташування, поруч кордони, сюди релокуються бізнеси, сюди їдуть люди з усієї країни. Але коли вони приїжджають, часто кажуть: «Тут немає інфраструктури, немає простору для життя, для відпочинку, для культури, для сервісів». Місто росте швидше, ніж інфраструктура. Ще кілька років тому можна було доїхати через Ужгород за 10 хвилин, зараз це 40. Вечірні затори стали новою нормою, район Баб’яка, Загорська, Капушанська стоять системно. Це сигнал, що місто більше не може розвиватися стихійно. Йому потрібні планування, візія, сміливі рішення і фахова архітектура. І якщо ми зможемо створити середовище, де забудовники, архітектори, дизайнери, містяни і бізнес говорять однією мовою і формують простір разом, Ужгород отримає значно більше, ніж нові будівлі. Він отримає новий образ майбутнього.

— Хто є цільовою аудиторією події і як між собою взаємодіятимуть такі різні професії, як дизайнери, девелопери, виробники та маркетологи?

— Ми одразу планували подію не як загальний івент «для всіх», а як сфокусовану галузеву зустріч, тому структура поділена на три ключові блоки: забудовники, виробники меблів та інтер’єрних рішень, дизайнери та архітектори.

Кожна з цих груп приходить зі своїм запитом і водночас може знайти відповідь в інших нішах. Забудовники отримують прямий доступ до дизайнерів і архітекторів, які бачать простір концептуально, знають тренди і працюють із середовищем людини. Дизайнери знайомляться з виробниками, вивчають технічні можливості продуктів, налагоджують кооперацію, яку потім можуть інтегрувати у свої проєкти. Виробники, зі свого боку, отримують не тільки потенційних партнерів, а й розуміння, як працює ринок зсередини і чого від них очікують студії та забудовники.

Окремий змістовий блок це освіта і масштабування. На події будуть спікери, які працюють із бізнес-розвитком для дизайнерів, формуванням студій та практик, побудовою власного бренду у сфері архітектури. Для багатьох фахівців це може стати точкою старту або наступним кроком до зростання.

Для себе я теж побачила окрему місію на цьому тлі. Я починаю рубрику, у якій підсвічуватиму місцеві студії, виробників, архітекторів, і показуватиму рівень, який тут уже є. Бо на Закарпатті є команди, що працюють із такими масштабами, які сміливо можна ставити поруч із провідними світовими студіями. Я абсолютно щиро ними захоплююся. Робота з великими комплексами, технологіями, концепціями це рівень, що потребує не лише таланту, а і системних знань, які сьогодні, на щастя, можна здобувати у найкращих фахівців світу. Я сама щороку проходжу щонайменше 1–2 нових курси, бо в нашій індустрії розвиток безперервний процес. Наш ключовий принцип це цільова аудиторія за фахом, а не випадкова публіка. Квитки не будуть у відкритому продажі, не буде масового таргету, не буде розпорошення на «всіх бажаючих». Подія для своїх: для тих, хто формує міський простір, створює продукт, проєктує сенси і впливає на те, як житиме Ужгород завтра.

— Хто вже долучився до події як партнер і яку роль вони відіграють?

— Партнери цієї події це ті хто насправді розділяє ідею, кому потрібен цей діалог і хто готовий вкладатися у формування нового професійного середовища Ужгорода. Багато з них це локальні бізнеси, виробництва та студії, з якими я працюю особисто, чиї можливості, якість і потенціал давно заслуговують на ширше звучання.

У нас є фантастичні спеціалісти, інноваційні виробництва, авторські рішення, які спокійно можуть конкурувати з європейським рівнем, але часто їм бракує медійності, проявленості і впевненого голосу на ринку. І моя амбіція показати, що Закарпаття може створювати сильний продукт не просто «для себе», а на рівні міжнародних стандартів. Багатьом партнерам інколи потрібен легкий поштовх чи новий ракурс: як говорити про себе, як будувати комунікацію, як не боятися заявляти про свій продукт. І в цьому я бачу свою роль як фасилітаторки, людини, яка допомагає знайти контакт з аудиторією.

Цінність партнерства тут у можливостях, які воно створює. Це майданчик для колаборацій, виходу на нових клієнтів, діалогу, пошуку своїх людей і точок росту. Не всі мають ресурс зібрати таку подію чи створити середовище, яке об’єднує. Але всі можуть цим середовищем скористатися. Головне бути готовим ці можливості побачити і використати.

— Як саме буде організована благодійна складова? Яким чином акумулюватимуться кошти і на які цілі вони підуть?

— Ми заклали два паралельні механізми благодійної підтримки. Перший це благодійний аукціон. Наші партнери готують спеціальні лоти, які учасники зможуть придбати під час події за лояльними цінами. Усі кошти, зібрані від продажу лотів, будуть спрямовані на підтримку дівчини, якій системно допомагає Альона Загоруйко в межах свого проєкту підтримки людей, що проходять лікування онкологічних захворювань.

Другий механізм це частина коштів від продажу квитків. Оскільки подія має благодійний формат, квитки оформлюються як благодійний внесок на мій благодійний рахунок, з якого я особисто перерахую кошти родині дівчинки Емілії, якій нещодавно провели складну операцію з видалення пухлини й зараз у неї період лікування та відновлення. Частина партнерів долучається адресно і буде перераховувати благодійні внески напряму на рахунок сім’ї Емілії. Такі внески також зараховуються як форма партнерської участі у події. Тобто благодійність тут не додатковий елемент програми, а один із ключових сенсів, на якому будується сам формат заходу.

— Чи маєте прогноз або бажану суму, яку хотіли б зібрати в межах благодійної частини події?

— Я свідомо не ставлю жодних фінансових орієнтирів. Досвід навчив: коли ти чіпляєшся за конкретне число, є ризик розчаруватися, якщо воно не складається. Тому цього разу я обираю інший підхід без очікувань, але з максимальною віддачею. Моє головне завдання не сума, а сам факт допомоги. Ця подія для мене ще один інструмент зробити підтримку можливою для конкретних людей дівчинки Емілії та дівчини, якою опікується Альона Загоруйко. Якщо є можливість допомагати, її треба використовувати. І я хочу зробити все, що від мене залежить, щоби ця допомога була максимальною, наскільки це можливо в межах однієї події.

— Які ключові інсайти та цінності зможуть забрати учасники?

— Найцінніше, що можна отримати на таких подіях, це доступ до реального досвіду, про який зазвичай говорять лише у приватних розмовах. Ми створюємо середовище, де гравці ринку будуть чесно ділитися тим, що працює, що ні, як приймаються рішення. Я дуже вдячна тим, хто погодився говорити відверто, бо саме такі розмови дають найбільше.

Кожен візьме те, що йому потрібно. Виробники м’яких і корпусних меблів, наприклад, зможуть обмінятися розумінням того, як змінюються запити споживача і де шукати нові рішення. Дизайнери отримають доступ до технічного бекграунду виробників, а забудовники до живого діалогу з тими, хто проєктує сенси.

Ще одна велика тема це колаборації. В Ужгороді немає «війни ринків», у кожного забудовника і виробника свій шлях, свій продукт, своя аудиторія. Я бачу силу в об’єднанні, і саме звідси народжуються найкращі проєкти. Наприклад, моя співпраця з салоном Blest та Антоном Гутовським, де я виступаю як дизайнер. Або інша важлива колаборація, яка виникла вже в процесі підготовки до події: Володимир Комарницький та MBdesign з командою Frankoff. Вони знайшли один одного саме в моменті обговорення майбутнього Uzhhorod Design Day. І моя найбільша мрія, щоб після цього вечора таких історій стало більше. Аби люди не просто обмінялися візитками, а знайшли «свою» людину, однодумця, партнера або спільну ідею, яку захочеться реалізувати вже завтра.

— Що для вас особисто стане головним маркером успіху події?

— Передусім це реальна допомога. Якщо нам вдасться зібрати кошти, які стануть відчутною підтримкою для Емілії та для дівчини, якою опікується Альона Загоруйко, я вже вважатиму цей день важливим і не даремним. Друге це професійні зв’язки, які народжуються для дії. Якщо виробники, дизайнери та архітектори знайдуть спільні сенси, нові партнерства чи запустять спільні проєкти, значить діалог відбувся. І третє стратегічне. Мені важливо, щоб ця подія стала поштовхом до змістовної розмови про архітектуру і майбутню забудову Ужгорода. Щоб наші рішення робили місто кращим, людянішим, продуманішим.

Партнери події: житлові комплекси Riverville та Garden Sity, будівельна компанія Traksler Development, Меблева фабрика Frankof, салон меблів KIT Home, салон гардин Вуаль, салон освітлення New Light, команда монтажних робіт з керамограніту Семена Балога, салон дверей Holz, меблева фабрика Dizroom, салон меблевої фурнітури Furnitura, бренд функціонального мистецтва MYCH Objects, бренд ексклюзивних хусток ShPalta, житловий комплекс Residents Avenue, команда спеціалістів монтажу підлогового покриття Плашка Паркет, виробництво меблів зі шпону Гутовських, салон килимів Все для підлоги, салон техніки Kit техніка, команда монтажних робіт стелі PROмонтаж, меблева фабрика Blest, салон вікон та дверей Perfect OL, шоурум італійських меблів MB Design, декоративне освітлення іспанського бренду Mantra та індивідуальне виробництво меблів Vdoma.

Марія Туряниця, Varosh

Фото та відео: Uzhhorod Design Day