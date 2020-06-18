15 портретів від ужгородця Харі Крішнана, які надихають одразу записатися на фотосесію

Нещодавно ми публікували 15 чорно-білих портретів та одну історію від ужгородського фотографа Харі Крішнана. Тоді він сказав в інтерв’ю, що найбільше полюбляє робити чорно-білі світлини. Кольорові знімки, на його думку, немов створюють ще один вимір. Можливо, у цьому й суть? Публікуємо нову добірку з 15 портретів від Харі. Цього разу – у кольорі.

Навіть кольорові світлини у нього – немов чорно-білі, стримані у зовнішній яскравості, проте внутрішньо-виразні.

Колір – неначе асистент, який підкреслює у світлині емоції, додає сяйва.

Колір втілює фактурність, чітко акцентує на деталях.

Дзеркальність, прозорість, невагомість.

Коли немов торкаєшся до цифрової фотографії, опиняєшся у ній.

Наскрізь відчуваєш текстуру світлини.

На кшталт сепії, яка створює позачасовість.

Сяйво.

Три історії від Харі:

Евеліна Гурницька, Varosh