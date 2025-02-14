Ужгород еротичний: екскурсія, що відкриє інший бік нашого міста

Чи могли ви уявити, що Ужгород має свою еротичну історію? А вона є! І навіть має власну екскурсію.

У 1931 році на місці сучасного магазину “Фокстрот” відкрився перший нічний клуб міста – «Мулен Руж». Заклад на Капушанській, 2, став осередком джазу, пристрасних танців і екзотичної атмосфери. Тут виступали артистки з різних країн, а за чутками, пропонували й додаткові послуги. Після закриття клубу в 1940 році його будівля слугувала першим ужгородським автовокзалом.

Та історія нічного життя міста почалася ще раніше. Вулиця Капушанська колись нагадувала знамениту Вулицю Червоних Ліхтарів у Амстердамі. Поблизу площі Петефі, що в ті часи називалася Орлиною, у XIX столітті діяли численні публічні будинки. Адже там, де багато людей і грошей, з’являється й відповідна інфраструктура.

Саме ці факти свого часу надихнули туристичну компанію Muse Travel та мене створити екскурсію «Еротичний Ужгород». Її ідея зародилася у 2018 році, коли для рекламного туру вирішили зробити щось нестандартне. З того часу вона кілька разів оновлювалася, збагачуючись новими історіями та скандальними подробицями.

Я використав дослідження Тетяни Літераті «Втрачений Ужгород», опитав всі компетентні джерела — від професорів до бабусі. Дізнався про кількість борделів, ієрархію в цій сфері, пікантні відеоматеріали, які зберігалися в університетських архівах, та ще багато цікавого. Коли у 2019 році екскурсію зробили більш провокаційною, попит на неї зріс настільки, що в мене навіть з’явилася сталкерка — одна пані переслідувала мене, запрошуючи на чай.

З 2020 року «Еротичний Ужгород» отримав нове життя завдяки гіду Юрію Зизичу, який додав ще більше цікавих фактів та сучасну подачу. І ось, ця екскурсія знову відбудеться! Але не 14 лютого, а 15-го – на День Самотності. Тож запрошуються всі: пари в будь-яких конфігураціях, одинаків, компанії друзів і навіть родини.

Не пропустіть нагоди дізнатися більше про пікантну історію Ужгорода. Запис – на інстаграм-сторінці MUSE Travel.

*Ця публікація не є рекламною. Наше медіа не отримувало фінансової винагороди за її створення чи розміщення. Ми поділяємо інтерес до цієї теми та публікуємо матеріал виключно в рамках партнерських відносин, що базуються на спільних цінностях і прагненні висвітлювати важливі суспільні питання.

Віктор Опаленик, корпоративний гід, автор екскурсій, менеджер з розвитку і партнерств MUSE Travel

Головне фото: Uzhhorod Transkarpatia Guide

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