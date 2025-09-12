Ужгород, Бахмут, Вінниця, Миколаїв та Дніпро: що спільного, а що — унікального. Спецпроєкт “Іменинники” до Дня міста 

Цими вихідними 13-14 вересня Ужгород відзначає 1132-гу річницю з часу першої писемної згадки про нього. Традиційно заснування міста пов’язують із 903 роком, коли воно згадується в угорській хроніці «Gesta Hungarorum». Попри те, що ця дата й досі викликає дискусії серед істориків, для нас вона — привід знову замислитися, за що ми любимо наше місто і що хочемо в ньому зберегти для нащадків.
В другий тиждень вересня свої річниці відзначають й інші українські міста: Вінниця відзначає своє 662-річчя, Бахмут — 454, Дніпро — 249, а наймолодшим іменником став Миколаїв, який відзначає 236-ту річницю заснування.
З цієї нагоди, медіа пʼяти міст-іменинників — Ужгорода (Varosh), Бахмута (Вільне Радіо), Вінниці (20 хвилин), Дніпра (Dnipro.media) та Миколаєва (МикВісті) — обʼєднались, щоб розповісти, чим вони схожі, чим відрізняються і який характер мають. І відсвяткувати разом з усіма іменинниками.
Якщо про людей можна сказати, що всі знайомі через шість рукостискань, то про сьогоднішніх іменинників: їх єднають річки та дороги.
Кожне з пʼяти міст стоїть на річках: місто Дніпро — річка Дніпро; для Бахмута — Бахмутка; у Вінниці — Південний Буг; Миколаїв — місце злиття Південного Бугу та Інгулу; Ужгород — Уж.
Тож не дивно, що в кожному місті можна почути від містян про традиційне місце зустрічі “на набережній”.
Не лише вода, а й дороги ведуть до іменинників. Бахмут, Вінниця, Дніпро, Ужгород та Миколаїв — важливі транспортні вузли: усі мають (або мали у випадку Бахмута) значущі залізничні/автомобільні магістралі.
Кожне з міст дало Україні не одне покоління інтелігенції: історично індустріальні й освітні осередки тут виховували спеціалістів з машинобудування, логістики, мовознавства тощо.
З жагою до знань, творчості та самопізнання кожен з іменинників може запросити до унікального музею (різних у тематиках, але єдиних у своїй унікальності в країні): в Миколаєві — Музей суднобудування, у Дніпрі — Музей Пам’яті єврейського народу і Голокосту в Україні , в Ужгороді — кафе-музей “Під замком”, у Вінниці — Музей трамваю, у Бахмуті — Музей Писанки. Останній наразі не працює через окупацію територій, втім його майстер продовжує свою діяльність на Донеччині.
Найважливіше, що об’єднує всі ці міста, — Україна. Адже кожне з них є невід’ємною частиною незалежної держави, яку творять її люди — такі різні, але єдині у своїх цінностях і прагненнях.
Для багатьох Ужгород — це найбезпечніше місто заходу України, де немає комендантської години. Це мультикультурне середовище з багатою архітектурою та неспішним ритмом життя. Ось унікальні риси найменшого обласного центру України.
1. Мультикультурність. У різні часи Ужгород був місцем зустрічі культур і мов. Тут звучали українська, угорська, словацька, німецька, їдиш, румунська — і люди завжди знаходили спільну мову. Місто стало домом для багатьох національностей і зберегло цей дух донині. Мультикультурність відчутна навіть у локальних закладах — згадаймо легендарні кафе-музей “Під замком” чи “Децу у нотаря”.
2. Близькість до кордонів. З високих частин міста видно сусідню Словаччину. Кілька хвилин на кордоні — і ви вже в ЄС. До ковіду й повномасштабної війни для ужгородців поїхати у вихідний день на каву до Кошице чи Михайлівців було звичною справою.
Ужгород географічно ближчий до десяти європейських столиць, ніж до Києва. Наприклад, до Будапешта — лише 300 км, до Відня — близько 600 км, тоді як до Києва — понад 800 км. Це ще один привід задуматися наскільки великою є Україна, найбільша країна Європи.
А вже з вересня 2025 року стартує нова епоха: євроколія з’єднала Ужгород із Братиславою, Будапештом та Віднем без пересадок, ще раз підкресливши роль Закарпаття як “містка” України в Європу.
3. Місто-сад. “Ужгород — місто, як сад”, — співає ВІА “Кольори Закарпаття”. Для багатьох Ужгород асоціюється з рожевим цвітом сакур навесні та прогулянками набережною з найдовшою липовою алеєю в Європі. Її довжина 2,2 кілометра. Понад 300 дерев були висаджені на сучасній набережній Незалежності у 1928 році чеськими ботаніками.
Не сакурами єдиним — в Ужгороді квітнуть магнолії, павловнії, церциси. Стара частина міста потопає в зелені й квітах майже всю теплу пору року. Щоб відчути цю атмосферу, варто прогулятися Бордоським парком, дендропарком Лаудона чи ботанічним садом.
І хоч сьогодні хочеться говорити лише хороше, за зелені зони ужгородці змушені боротися постійно — аби місто і надалі залишалося “містом-садом”.
4. Мініскульптурки. Ужгород відомий своїми мініскульптурками — крихітними, лише кілька сантиметрів заввишки, зате з великою історією. Нині їх у місті вже кілька десятків, розкиданих по різних локаціях. Наприклад, “Статуя Свободи”, яка визнана найменшим маяком в Україні завдяки своїй формі та вбудованому світлодіоду, який блимає. Статую встановили на парапеті пішохідного мосту у 2011 році на честь “Ужгородської регати”.
5. Історичний спадок. За час свого існування Ужгород був у складі кількох держав, і всі вони залишили свій історичний спадок. Туристична візитівка та місце для вікенду містян — Ужгородський замок. Це один з небагатьох замків в Україні, який знаходиться у центрі міста. У замку знаходиться й обласний краєзнавчий музей імені Легоцького, де зберігається найбільша в області кількість музейних предметів.
У місті збереглася й Горянська ротонда — найдавніша мурована пам’ятка Ужгорода та один із найстаріших храмів України (другий після Софії Київської). Її зводили між X і XIV століттями, точна дата початку будівництва невідома. Усередині збереглися унікальні фрески XIV–XV століть, створені італійськими майстрами. “Італійський слід” в історії Ужгорода справді помітний: містом у середньовіччі володіла родина Другетів, що мала італійське походження.
Серед багатьох унікальних пам’яток варто згадати й Малий Ґалаґов — чеський урядово-житловий квартал, побудований в часи Першої Чехословацької республіки. Він постав усього за два десятиліття в міжвоєнні роки під орудою зірок тогочасної архітектури. Такої пам’ятки як Малий Ґалаґов в Україні більше немає в жодному місті — це зразок модерної архітектури, який претендує бути внесеним до Списку світової спадщини ЮНЕСКО.
6. Місто кави та вина. Ужгород неможливо уявити без кави. “Пой на кавіль” — універсальне запрошення: і для дружніх зустрічей, і для ділових розмов. Місцеві кав’ярні створюють особливу атмосферу неспішних бесід, яку важко відчути деінде.
Не менш тісно місто пов’язане й із виноробством. Недарма на гербі Ужгорода зображена виноградна лоза. Теплий і лагідний клімат дозволяв робити добре вино протягом століть! Й по сьогодні у багатьох дворах ужгородців росте власна лоза.
Але найбільша цінність Ужгорода — це його люди. Вони зберігають і продовжують творити історію міста, яке ось уже понад тисячу років залишається живим, багатокультурним і затишним. Ми підготували серію матеріалів про людей, які змінюю Закарпаття, і серед них багато ужгородців.
