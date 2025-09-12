Ужгород, Бахмут, Вінниця, Миколаїв та Дніпро: що спільного, а що — унікального. Спецпроєкт “Іменинники” до Дня міста 

Цими вихідними 13-14 вересня Ужгород відзначає 1132-гу річницю з часу першої писемної згадки про нього. Традиційно заснування міста пов’язують із 903 роком, коли воно згадується в угорській хроніці «Gesta Hungarorum». Попри те, що ця дата й досі викликає дискусії серед істориків, для нас вона — привід знову замислитися, за що ми любимо наше місто і що хочемо в ньому зберегти для нащадків.

В другий тиждень вересня свої річниці відзначають й інші українські міста: Вінниця відзначає своє 662-річчя, Бахмут — 454, Дніпро — 249, а наймолодшим іменником став Миколаїв, який відзначає 236-ту річницю заснування.

З цієї нагоди, медіа пʼяти міст-іменинників — Ужгорода (Varosh), Бахмута (Вільне Радіо), Вінниці (20 хвилин), Дніпра (Dnipro.media) та Миколаєва (МикВісті) — обʼєднались, щоб розповісти, чим вони схожі, чим відрізняються і який характер мають. І відсвяткувати разом з усіма іменинниками.

Що спільного в Ужгорода, Бахмута, Вінниці, Дніпра та Миколаєва

Якщо про людей можна сказати, що всі знайомі через шість рукостискань, то про сьогоднішніх іменинників: їх єднають річки та дороги.

Кожне з пʼяти міст стоїть на річках: місто Дніпро — річка Дніпро; для Бахмута — Бахмутка; у Вінниці — Південний Буг; Миколаїв — місце злиття Південного Бугу та Інгулу; Ужгород — Уж.

Тож не дивно, що в кожному місті можна почути від містян про традиційне місце зустрічі “на набережній”.

Не лише вода, а й дороги ведуть до іменинників. Бахмут, Вінниця, Дніпро, Ужгород та Миколаїв — важливі транспортні вузли: усі мають (або мали у випадку Бахмута) значущі залізничні/автомобільні магістралі.

Кожне з міст дало Україні не одне покоління інтелігенції: історично індустріальні й освітні осередки тут виховували спеціалістів з машинобудування, логістики, мовознавства тощо.

З жагою до знань, творчості та самопізнання кожен з іменинників може запросити до унікального музею (різних у тематиках, але єдиних у своїй унікальності в країні): в Миколаєві — Музей суднобудування, у Дніпрі — Музей Пам’яті єврейського народу і Голокосту в Україні , в Ужгороді — кафе-музей “Під замком”, у Вінниці — Музей трамваю, у Бахмуті — Музей Писанки. Останній наразі не працює через окупацію територій, втім його майстер продовжує свою діяльність на Донеччині.

Найважливіше, що об’єднує всі ці міста, — Україна. Адже кожне з них є невід’ємною частиною незалежної держави, яку творять її люди — такі різні, але єдині у своїх цінностях і прагненнях.

Що вирізняє Дніпро, Миколаїв, Вінницю, Ужгород та Бахмут

Чим впізнавана Вінниця

Археологічні знахідки свідчать, що на території сучасної Вінниці люди селилися ще за часів трипільської культури, скіфів, черняхівців та давньоруських поселень. Вінниця була тричі столицею Української Народної Республіки: у грудні 1918 року, лютому-березні 1919 року та травні 1920 року. Відкриття залізниці у XIX столітті сприяло розвитку пром исловості: у Вінниці запрацювали пивзавод, м’ясокомбінат, взуттєва та швейна фабрики. Нині тут працюють потужні машинобудівні та харчові підприємства, активно розвиваються індустріальні парки. Вінниця також є важливим центром для релокованих підприємств, де понад 20 компаній відновили свою діяльність, зокрема у сфері виробництва побутової хімії та косметичних засобів. Водонапірна вежа, зведена у 1911–1912 роках архітектором Григорієм Артиновим, є однією з архітектурних перлин Вінниці. Спочатку вона виконувала функції водонапірної станції та міського годинника. Після реконструкції у 1978–1985 роках вежу адаптували під музей «Місто у дзеркалі часу», де розмістили експозиції, присвячені історії Вінниці, її архітектурі та культурній спадщині, а також тимчасові виставки сучасного мистецтва. З оглядового майданчика на висоті 30 метрів відкривається захоплива панорама на набережну, центральні вулиці та історичні будівлі міста. Саме у Вінниці знаходиться найбільший у Європі річковий світломузичний фонтан «Рошен». Його довжина — 140 метрів, висота струменя до 60 метрів. Взимку фонтан занурюють під воду, щоб він зберігався до нового сезону. Крім нього, у місті налічується майже два десятки інших фонтанів — від класичних до світломузичних, завдяки чому Вінницю справедливо називають містом фонтанів. У Вінниці зберігають забальзамоване тіло видатного хірурга Миколи Пирогова. З 1861 року він жив у маєтку «Вишня», заснував тут лікарню та аптеку. Після смерті у 1881 році тіло Пирогова помістили у церкві-усипальниці, зведеній у 1885 році. Музейний комплекс сьогодні включає маєток, музей-аптеку, церкву-усипальницю та парк із деревами, посадженими самим Пироговим. Садиба є важливим культурним і науковим центром і одним із найпопулярніших туристичних об’єктів міста.

Неповторні повороти історії Дніпра

Дніпро – місто з “плавучим” іменем. Те, що зараз розташовується на території сучасного Дніпра, називалося й Стара Самарь, й Нові Кодаки, й Катеринослав (Перший та Другий), й Новоросійськ, й Краснодніпровськ, й Дніпропетровськ, й Дніпрослав, а потім знов Дніпропетровськ. Лише у 2016 році місто стали офіційно називати Дніпро. Дніпро – індустріальний гігант, центр чорної металургії та хімічної промисловості. Його порівнювали із Манчестером, Шеффілдом і бельгійським Сереном, що біля Льєжу. І все через масштаби промислових потужностей. Місто посеред війн та революцій. Лише з 1917 по 1919 роки влада тут змінилася 19 разів. І не лише тоді місто переходило від керівників до керівників. “Ракетна столиця”. Вже після Другої світової війни Дніпро дуже швидко стає “умовно закритим містом”, де виготовляли основну зброю ракетних військ. Дніпро – місто стійкого українства. У другій половині ХХ століття на території Дніпра діяла Організація українських націоналістів навіть попри те, що діяльність УПА сюди не діставала. А вже у 2014 році у Дніпрі не вдалося захоплення адміністративних будівель проросійськими сепаратистами. Від початку війни й уже під час повномасштабного вторгнення Дніпро було й залишається важливим містом близького тилу.

Унікальність Миколаєва у пʼяти фактах

Місто кораблів. Миколаїв із моменту заснування у 1789 році став центром суднобудування. Тут будували військові й цивільні кораблі, у тому числі судна світового класу. Найстаріший яхт-клуб на Чорному морі — теж тут. Миколаївський яхт-клуб, створений у 1887 році, є найстарішим в Україні та унікальним для всього Чорноморського узбережжя.

У Миколаєві розташована найдовша пішохідна вулиця в Україні — вулиця Соборна простягається майже на 1,53 кілометри. На цій вулиці поєднуються історична архітектура, сучасні кав’ярні та громадський простір для прогулянок.

Мікрорайон Намив з’явився завдяки штучному розширенню площі міста: у 1970-х роках частину акваторії річки Південний Буг та Інгул засипали піском, перетворивши воду на суходіл. Так Миколаїв отримав новий житловий масив на місці, де колись була ріка.

Миколаївська астрономічна обсерваторія — одна з найстаріших в Європі, заснована у 1821 році як морська. Вона й сьогодні продовжує роботу. Внесена до попереднього списку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Від солеварів до символу війни: чим особливий Бахмут



Місто-фортеця. Бахмут виник наприкінці XVII століття як слобода солеварів, а вже у 1703 році тут звели фортецю для захисту від набігів татар і ногайців. Саме тоді почалася історія міста як прикордонного військового центру. Шампанське з шахт. У Бахмуті розвинули унікальне виноробство: у підземних алебастрових шахтах виробляли ігристе за класичною технологією. “Артемівське” шампанське довго було візитівкою міста. Архітектурні перлини. До повномасштабної війни у місті зберігалося близько 30 історичних будівель — церкви XVIII–XIX ст., синагоги, особняки підприємців та будівля колишнього Азовсько-Донського банку. Багато з них зруйновані російськими обстрілами. Місто троянд. До війни вулиці Бахмута прикрашали тисячі троянд, які стали його символом. Сьогодні бахмутяни висаджують троянди по всій Україні як знак пам’яті про рідне місто. Символ незламності. У 2022–2023 роках за Бахмут точилися найдовші й найзапекліші бої повномасштабної війни. Попри руйнування, місто стало символом стійкості та мужності України. Маленький, але принциповий нюанс: правильно — Бахму́т (як “хомут”), це підтверджують письмові джерела ХІХ століття та місцева традиція.

За що ми любимо Ужгород: 6 унікальних рис міста

Для багатьох Ужгород — це найбезпечніше місто заходу України, де немає комендантської години. Це мультикультурне середовище з багатою архітектурою та неспішним ритмом життя. Ось унікальні риси найменшого обласного центру України.

1. Мультикультурність. У різні часи Ужгород був місцем зустрічі культур і мов. Тут звучали українська, угорська, словацька, німецька, їдиш, румунська — і люди завжди знаходили спільну мову. Місто стало домом для багатьох національностей і зберегло цей дух донині. Мультикультурність відчутна навіть у локальних закладах — згадаймо легендарні кафе-музей “Під замком” чи “Децу у нотаря”.

2. Близькість до кордонів. З високих частин міста видно сусідню Словаччину. Кілька хвилин на кордоні — і ви вже в ЄС. До ковіду й повномасштабної війни для ужгородців поїхати у вихідний день на каву до Кошице чи Михайлівців було звичною справою.

Ужгород географічно ближчий до десяти європейських столиць, ніж до Києва. Наприклад, до Будапешта — лише 300 км, до Відня — близько 600 км, тоді як до Києва — понад 800 км. Це ще один привід задуматися наскільки великою є Україна, найбільша країна Європи.

А вже з вересня 2025 року стартує нова епоха: євроколія з’єднала Ужгород із Братиславою, Будапештом та Віднем без пересадок, ще раз підкресливши роль Закарпаття як “містка” України в Європу.

3. Місто-сад. “Ужгород — місто, як сад”, — співає ВІА “Кольори Закарпаття”. Для багатьох Ужгород асоціюється з рожевим цвітом сакур навесні та прогулянками набережною з найдовшою липовою алеєю в Європі. Її довжина 2,2 кілометра. Понад 300 дерев були висаджені на сучасній набережній Незалежності у 1928 році чеськими ботаніками.

Не сакурами єдиним — в Ужгороді квітнуть магнолії, павловнії, церциси. Стара частина міста потопає в зелені й квітах майже всю теплу пору року. Щоб відчути цю атмосферу, варто прогулятися Бордоським парком, дендропарком Лаудона чи ботанічним садом.

І хоч сьогодні хочеться говорити лише хороше, за зелені зони ужгородці змушені боротися постійно — аби місто і надалі залишалося “містом-садом”.

4. Мініскульптурки. Ужгород відомий своїми мініскульптурками — крихітними, лише кілька сантиметрів заввишки, зате з великою історією. Нині їх у місті вже кілька десятків, розкиданих по різних локаціях. Наприклад, “Статуя Свободи”, яка визнана найменшим маяком в Україні завдяки своїй формі та вбудованому світлодіоду, який блимає. Статую встановили на парапеті пішохідного мосту у 2011 році на честь “Ужгородської регати”.

5. Історичний спадок. За час свого існування Ужгород був у складі кількох держав, і всі вони залишили свій історичний спадок. Туристична візитівка та місце для вікенду містян — Ужгородський замок. Це один з небагатьох замків в Україні, який знаходиться у центрі міста. У замку знаходиться й обласний краєзнавчий музей імені Легоцького, де зберігається найбільша в області кількість музейних предметів.

У місті збереглася й Горянська ротонда — найдавніша мурована пам’ятка Ужгорода та один із найстаріших храмів України (другий після Софії Київської). Її зводили між X і XIV століттями, точна дата початку будівництва невідома. Усередині збереглися унікальні фрески XIV–XV століть, створені італійськими майстрами. “Італійський слід” в історії Ужгорода справді помітний: містом у середньовіччі володіла родина Другетів, що мала італійське походження.

Серед багатьох унікальних пам’яток варто згадати й Малий Ґалаґов — чеський урядово-житловий квартал, побудований в часи Першої Чехословацької республіки. Він постав усього за два десятиліття в міжвоєнні роки під орудою зірок тогочасної архітектури. Такої пам’ятки як Малий Ґалаґов в Україні більше немає в жодному місті — це зразок модерної архітектури, який претендує бути внесеним до Списку світової спадщини ЮНЕСКО.

6. Місто кави та вина. Ужгород неможливо уявити без кави. “Пой на кавіль” — універсальне запрошення: і для дружніх зустрічей, і для ділових розмов. Місцеві кав’ярні створюють особливу атмосферу неспішних бесід, яку важко відчути деінде.

Не менш тісно місто пов’язане й із виноробством. Недарма на гербі Ужгорода зображена виноградна лоза. Теплий і лагідний клімат дозволяв робити добре вино протягом століть! Й по сьогодні у багатьох дворах ужгородців росте власна лоза.

Але найбільша цінність Ужгорода — це його люди. Вони зберігають і продовжують творити історію міста, яке ось уже понад тисячу років залишається живим, багатокультурним і затишним. Ми підготували серію матеріалів про людей, які змінюю Закарпаття, і серед них багато ужгородців.

З любов’ю, Varosh

