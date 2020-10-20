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Life

Унікум: приватний дитячий центр та ліцей в Ужгороді

20 Жовтня 2020 233

Коли батьки віддають свою дитину до приватних освітніх закладів, мають певні очікування, картинку того, на що розраховують. Вибір дитячого центру – це серйозне рішення для родини і важливо, аби його цінності співпадали з тими, що в сім’ї.  
– Запорука успіху дитячого центру – це давати більше, ніж очікують. Керуючись цим принципом, ми завжди покращуємо якість надання послуг. Завдяки цьому нам довірили виховання та освіту своїх дітей більше 140 родин. Наш колектив – це дбайлива і професійна команда, яка допоможе розвинути найкращі якості дитини, – кажуть в Унікумі. 

В Центрі переконують, що найважливіші пріоритети у роботі з дітьми – це сімейна турбота та всебічний гармонійний розвиток; м’якість та супровід у адаптації та соціалізації; піклування про фізичний та емоційний стан дитини; поетапний розвиток самостійності та дисципліни.

Головні напрямки роботи – гармонійний розумовий та фізичний розвиток дитини, її безпека та комфорт.

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Розумове навантаження представлено основною навчальною програмою, розробленою Інститутом обдарованої дитини НАПН та вивченням англійської та німецької мови за методичними матеріалами кращих видавництв рекомендованих МОН – FlyHigh та Hueber. Також діє гурток з Шахів та Ментаніуму.

Фізичне навантаження представлено загальною фізичною підготовкою – двічі на тиждень. Діють спортивні гуртки з айкідо, боксу та дитячого фітнесу.

Здоров’я: маленькі групи до 12 дітей. Гуртки до 6 дітей. Вихованці гуляють у будь-яку погоду двічі на день. Харчуються п’ять разів на день. Мають час для відпочинку в облаштованих ігрових кімнатах та вуличному подвір’ї. 


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Педіатр двічі на тиждень оглядає дітей та слідкує за їх здоров’ям. Психолог забезпечує комфортний емоційний стан. 

Щоденно, тричі на день, кварцують та провітрюють приміщення, в яких перебувають діти. Весь персонал працює з дотриманням карантинних вимог. Всі засоби особистої гігієни – одноразові, антисептики постійному доступі. 

Безпека: Цілодобова охорона та відеоспостереження. Пряма трансляція на пристроях батьків. Доступ сторонніх осіб до території заборонений.

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Комфорт: Нові, зручні, спеціально облаштовані приватні будинки з великою прибудинковою територією, є навіть власне футбольне поле, ігрові майданчики Interatletika та зони відпочинку.  

Все забезпечення відповідає віковим вимогам вихованців та є сучасним. Всі підручники, зошити, канцелярія – індивідуальні та входять у вартість абонементу.

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– Вам не потрібно ні про що хвилюватись, возити дитину з одного заняття на інше, або забирати зі школи та вчити уроки. Навіть це ми зробимо за вас – наш трансфер привозить діток зі школи на групу продовженого дня. Ми передбачили все, і щасливі від того, що надаємо повний спектр послуг у цій сфері, і від того, що нам є для кого розвиватись – все це для вас, тих родин, що довірили нам найцінніше – навчання та виховання власних дітей, – розповідають в Унікумі.

Зазначимо, що у центрі також наразі є набір в ясельну та підготовчу групи.

Контакти:


Адреса: пров. Гірський 1  (діти віком 5-8 років) та пров. Запісочного 25 (діти віком 2-6 років).

Тел. для довідок: +38 (095) 450 46 46; +38 (096) 645 36 32; +38 (050) 645 36 32.

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