Унікум: приватний дитячий центр та ліцей в Ужгороді

Коли батьки віддають свою дитину до приватних освітніх закладів, мають певні очікування, картинку того, на що розраховують. Вибір дитячого центру – це серйозне рішення для родини і важливо, аби його цінності співпадали з тими, що в сім’ї.

– Запорука успіху дитячого центру – це давати більше, ніж очікують. Керуючись цим принципом, ми завжди покращуємо якість надання послуг. Завдяки цьому нам довірили виховання та освіту своїх дітей більше 140 родин. Наш колектив – це дбайлива і професійна команда, яка допоможе розвинути найкращі якості дитини, – кажуть в Унікумі.

В Центрі переконують, що найважливіші пріоритети у роботі з дітьми – це сімейна турбота та всебічний гармонійний розвиток; м’якість та супровід у адаптації та соціалізації; піклування про фізичний та емоційний стан дитини; поетапний розвиток самостійності та дисципліни.

Головні напрямки роботи – гармонійний розумовий та фізичний розвиток дитини, її безпека та комфорт.

Розумове навантаження представлено основною навчальною програмою, розробленою Інститутом обдарованої дитини НАПН та вивченням англійської та німецької мови за методичними матеріалами кращих видавництв рекомендованих МОН – FlyHigh та Hueber. Також діє гурток з Шахів та Ментаніуму.

Фізичне навантаження представлено загальною фізичною підготовкою – двічі на тиждень. Діють спортивні гуртки з айкідо, боксу та дитячого фітнесу.

Здоров’я: маленькі групи до 12 дітей. Гуртки до 6 дітей. Вихованці гуляють у будь-яку погоду двічі на день. Харчуються п’ять разів на день. Мають час для відпочинку в облаштованих ігрових кімнатах та вуличному подвір’ї.

Педіатр двічі на тиждень оглядає дітей та слідкує за їх здоров’ям. Психолог забезпечує комфортний емоційний стан.

Щоденно, тричі на день, кварцують та провітрюють приміщення, в яких перебувають діти. Весь персонал працює з дотриманням карантинних вимог. Всі засоби особистої гігієни – одноразові, антисептики постійному доступі.

Безпека: Цілодобова охорона та відеоспостереження. Пряма трансляція на пристроях батьків. Доступ сторонніх осіб до території заборонений.

Комфорт: Нові, зручні, спеціально облаштовані приватні будинки з великою прибудинковою територією, є навіть власне футбольне поле, ігрові майданчики Interatletika та зони відпочинку.

Все забезпечення відповідає віковим вимогам вихованців та є сучасним. Всі підручники, зошити, канцелярія – індивідуальні та входять у вартість абонементу.

– Вам не потрібно ні про що хвилюватись, возити дитину з одного заняття на інше, або забирати зі школи та вчити уроки. Навіть це ми зробимо за вас – наш трансфер привозить діток зі школи на групу продовженого дня. Ми передбачили все, і щасливі від того, що надаємо повний спектр послуг у цій сфері, і від того, що нам є для кого розвиватись – все це для вас, тих родин, що довірили нам найцінніше – навчання та виховання власних дітей, – розповідають в Унікумі.

Зазначимо, що у центрі також наразі є набір в ясельну та підготовчу групи.

Контакти:

Адреса: пров. Гірський 1 (діти віком 5-8 років) та пров. Запісочного 25 (діти віком 2-6 років).

Тел. для довідок: +38 (095) 450 46 46; +38 (096) 645 36 32; +38 (050) 645 36 32.

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