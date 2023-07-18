У «Деренівській Купелі» організовують подію на підтримку Збройних Сил України

Цієї суботи, 22 липня, о 19:00 у санаторному комплексі «Деренівська Купіль» українські виконавці об’єднають зусилля, аби не лише потішити відвідувачів своєю творчістю, а й зібрати кошти на підтримку ЗСУ.

Родзинкою вечора стане сучасний український гурт «Kolaba», який завоював популярність хітами «Пацики на моциках», «Ой мамо люблю Гриця», «А калина не верба». А доповнять його виступ талановита ужгородська виконавиця Беата Банго та піаніст Сергій Фанта. 4

Частину коштів, виручених від продажу квитків, спрямують на підтримку захисників і захисниць України. А організаційні витрати «Деренівська Купіль» повністю бере на себе.

«Для нас важливо, аби українці мали можливість не лише якісно, а й з користю провести час і памʼятали про ціну такої можливості», – кажуть у комплексі.

Бонус до заходів, які відбуваються у «Деренівській Купелі» – масштабна, доглянута територія з різноманіттям квітів, кущів і дерев з усього світу, що неабияк доповнює психологічне розвантаження.

До слова, у серпні минулого року «Деренівська Купіль» вже організовувала благодійний концерт з відомими українськими виконавцями за результатом синергії яких було зібрано понад 500 000 гривень на підтримку Збройних сил України.

Вартість квитка на благодійний концерт, що відбудеться у «Деренівській Купелі» цієї суботи о 19:00 у пасажі АРТ-ДК – 350 гривень. Придбати їх можна за цим покликанням.

Для учасників бойових дій (при пред’явленні посвідчення) вхід безкоштовний (для двох осіб).

Відвідавши цю подію, кожен може зробити свій внесок у наближення Перемоги України.

Дізнатися більше про захід можна за телефоном: +38 050 800 32 08

**На правах реклами

Марія Расчупкіна, Varosh