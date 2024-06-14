У червні в Закарпатті запрацювали більшість дитячих літніх таборів відпочинку — дітей та підлітків чекатимуть в оздоровчих, навчальних, розважальних та навіть театральному таборах. Здебільшого зміни тривають тиждень і передбачають перекуси та повноцінний обід. Упродовж літа змін є більше, ніж три — вони різноманітні і їх основним завданням є доглянути, розважити дітей та при потребі — надати психологічну допомогу.

З 10 червня почали працювати також і табори в ряді ужгородських шкіл — на базі ліцеїв № 3 (90 дітей), № 7 (60 дітей), № 8 (120 дітей), № 12 (90 дітей), ліцею імені В.С. Ґренджі-Донського (90 дітей) та ліцею «Лідер» (120 дітей).

Varosh, розуміючи, що не можна охопити неохопне, бо ж впевнені, дозвілля дітям забезпечуватимуть більше організацій, ніж ті, про які ми тут згадали, все ж спробував зібрати основні пропозиції по літнім таборам в Ужгороді.

Театр ляльок та власна вистава

Цього літа вперше в Ужгороді почне діяти театральний табір для дітей та підлітків. Організовує його ужгородка, актриса у Театральній Студії “Provocator” Ольга Слава, яка вже має неабиякий досвід театрального наставництва, адже викладає акторську майстерність для підлітків, які цікавляться акторством.

Тож цього літа в театральному таборі дітям запропонують ближче познайомитися з таким різновидом театрального мистецтва як театр ляльок.

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— Ми підемо знайомитися з нашим театром ляльок, подивимося виставу і навіть побачимо, як виготовляються ляльки в цехах театру та спробуємо самі керувати ляльками-маріонетками, — розповіла Ольга Слава. — Також у програмі табору — створення власної вистави «театром ляльок». Разом зі мною діти створять сюжет, виготовлять власних персонажів з фетру та після репетицій — покажуть власну виставу на справжній сцені театру «Provocator».

Також в програмі табору багато інших розваг — «Мафія», театральний квест вулицями міста, майстерклас, похід в кіно, а також просто багато прогулянок на свіжому повітрі.

Вік дітей 7-11 років. Скоріш за все, впродовж літа буде 2-3 зміни, але дати наразі не заплановані. Ольга Слава розповіла: участь у таборі буде платна, в зміну набиратимуть десь 15 дітей, частина їх — учні театральної студії «Provocator», інші ті, хто захоче себе вперше спробувати в театральному мистецтві

Відпочинок на турбазі: табір для дітей не тільки пільгових категорій

Міжнародний благодійний фонд “СОС Дитячі містечка” уже понад 70 років рятує дітей від сирітства і працює в Україні понад 17 років. З початком повномасштабної війни фонд почав працювати й на Закарпатті. Почали шукати базу для проведення дитячих таборів відпочинку і зупинились на турбазі в селі Горбок Мукачівського району, раніше там також проводилися дитячі табори. Наталя Криворучко, менеджерка благодійного фонду СОС Дитячі Містечка, розповіла Varosh: протестували цей простір і тут зосередили свою діяльність із дітьми.

— Це цілісний комплекс із відповідними спорудами, поряд водойма — нам цілком підходить. — каже вона. — У нас цього року вже відбулося дві зміни — перша була на початку травня, зараз триває друга зміна, третя почнеться з 16 червня. Працюємо ми до грудня, думаю, цього року теж так буде — в нас багато змін, багато заїздів.

Майже кожна зміна — це 80 дітей різних категорій, не тільки пільгових. Наприклад, переселенці не є пільговою категорією, але у фонді приймають дітей, які приїхали на Закарпаття, рятуючись від війни. Тут відпочивають діти військовослужбовців, діти з прийомних родин, з дитячих будинків сімейного типу, діти з інвалідністю, які здатні до самообслуговування та ще багато інших категорій.

Цього року в таборі, який проводить “СОС Дитячі Містечка” будуть надавати перевагу дітям з деокупованих територій, з територій, близьких до лінії фронту та зон проведення бойових дій. Тобто дітей, які потребують особливої підтримки.

— Перебування в нашому таборі завжди безоплатне, — каже Наталя Криворучко. — З дітьми працюють фахові педагоги нашої організації, ми дуже ретельно відбираємо фахівців кожного року. Це психологи з досвідом роботи, які працюють з дітьми і надають усі види підтримки.

Графік у таборі звичайний для таборового життя: підйом, зарядка, сніданок, психологічні тренінги, вільний час, обід, тиха година, перекуси, квести тощо. Набір у зміни завжди відкритий на сторінках “СОС Дитячі містечка Ужгород” та “СОС Дитячі містечка Україна” та на сторінці “Дитячого кемпу психологічної підтримки ”Маячки””. Зареєструватися можна тут.

“Щасливі діти”: майстерки, поїздки та психосоціальний акцент

Понад 10 років з дозвіллям малечі допомагає громадська організація «Щасливі діти». Цього літа також будуть дитячі табори, тут традиційно планують не одну зміну. Одна зміна буде в кінці червня, три зміни в липні та дві — у серпні. Кожна зміна — це три групи по 15 діток, тобто за зміну зможуть охопити 45 діток, — розповіла менеджерка проєктів ГО «Щасливі діти» Людмила Сюзева:

— Програма буде насичена, один із компонентів — це заняття дітей з психологом. Наші табори кожного разу творчо-креативні, пізнавальні та з психосоціальним акцентом, маємо арттерапевтичні заняття, різні майстерки, поїздки, цікаві анімаційні програми. Зміна триває повних 5 днів — з 10 до 17 години, передбачені перекуси та повноцінний обід.

«Діти думають, що граються, а насправді навчаються», — Людмила Сюзева про проєкти «Щасливих дітей»

Табори ГО “Щасливі діти” проводять у співпраці з ужгородською школою №6, щоб проводити активності в приміщенні, яке облаштоване укриттям.

Крім того, в організації планують ще активності в Рахівському районі, в Ясіні — це теж будуть заняття з дітьми, дводенні вікенди з молоддю.

— З конкретною інформацією та формами для реєстрації ми оголосимо анонси, щойно матимемо якусь конкретику. Анонси зразу з’являться на сторінці ГО “Щасливі діти” у Фейсбуці та в телеграм-каналі “Пташка”, — каже Людмила Сюзева.

По Закарпаттю і не тільки

Щороку дитячі табори проводить також і благодійний фонд “Карітас” Мукачівської греко-католицької єпархії. Всі заходи проводять у своєму хабі на вулиці Грушевського, 68а. Вікторія Горінецька, соціальна працівниця фонду, розповіла Varosh: у червні матимуть три зміни денного літнього табору: 10-14 червня, 17-21 та 24-28 червня включно.

— Проходять табори виключно на безоплатній основі, — каже вона. — В кожну зміну плануємо набрати 23-25 дітей 7-13 років. Приймаємо дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, з внутрішньо переміщених родин та ужгородців. Програма буда активна та насичена, з 9 ранку, будуть різні творчі майстеркласи, арттерапевтичні заняття, буде повноцінний обід та перекуси.

Щодня в другій половині дня заплановані поїздки Закарпаттям: Перечинщина, Лавандова гора, Невицький замок, розваги у басейні, прогулянки на конях.

— Тобто напланували ми багато, було добре, якби встигли все зробити за день! Буде дуже насичено, різноманітно, кожного дня буде своя тематика, — каже Вікторія Горінецька.

У липні “Карітас Ужгород” планує провести дві зміни з виїздом в Австрію. Ці поїздки розраховані виключно для дітей, батьки яких загинули на війні. Їх проводять щороку, цього разу вони проходитимуть у перші тижні липня: спочатку для молодших дітей, до 10 років, а наступна зміна — 12-17 років, — розповіла Мирослава Мись, працівниця БФ “Карітас” Мукачівської греко-католицької єпархії.

— Крім того, вперше плануємо організувати на ціле літо — з 10 червня до 15 серпня — табір-навчання для дітей старшого віку 15+, щоб вони могли вивчити німецьку мову для майбутнього застосування.

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“Карітас” уже багато років працює з партнерами з Австрії в плані роботи з дітьми та свого роду супроводу родин. Тобто допомога йде не тільки на матеріальному рівні, а й у плані реальної допомоги в роботі з людьми.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото Ольги Слави та зі сторінок організацій у Фейсбуці

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