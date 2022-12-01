Три причини купити страховку ARX Зелена картка

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Без міжнародного аналога автоцивілки до Європи на автомобілі, мотоциклі чи автобусі не пустять. Щоб не розорити родину через випадкову ДТП на дорогах Франції, Німеччини чи Італії, передбачливі автовласники вважають за краще купити зелену картку від надійної страхової компанії. СК ARX, що входить до канадського холдингу Fairfax, доповнила стандартну програму розширеним набором опцій служби підтримки Автоконсьєрж.

Зелена картка захищає автовласника від банкрутства

За умовами міжнародної системи «Зелена картка» страхова компанія компенсує постраждалим в аварії (замість винуватця ДТП) два види збитків:

матеріальний – пошкоджені машини, огорожі, вітрини, вантаж;

здоров’ю та життю – компенсації діагностики, лікування, реабілітації, виплати сім’ями загиблих внаслідок аварії.

Вартість європейських запчастин, СТО, діагностичних центрів, медичних клінік, реабілітації здатні розорити середньостатистичну українську родину чи компанію. Страхова компанія ARX за умовами договору бере на себе зобов’язання компенсувати витрати постраждалих у Польщі, Угорщині, Норвегії, Великобританії, Швейцарії, інших країнах системи «Зелена картка». Відповідальність велика: якщо в Україні максимальний ліміт відповідальності щодо ОСЦПВ становить 320 тис. гривень, то в Німеччині це 7,5 млн євро, в Іспанії – 70 млн євро.

На сайті ARX купити онлайн поліс «Зелена картка. Автоконсьєрж» можна за 5 хвилин

Купівля поліса можлива на офіційному сайті компанії, без посередників та агрегаторів. Клієнт сам заповнює дані про транспортний засіб та водія, обирає регіон подорожі, час візиту. Відразу після оплати PDF-файл на електронній пошті клієнта. Документ потрібно роздрукувати. СК ARX сама вносить дані поліса до Єдиної бази.

Досвідчені водії вважають за краще оформляти поліс із тимчасовим запасом: черги на митниці чи надзвичайні пригоди за кордоном здатні змінити плани поїздки.

Зелена картка. Автоконсьєрж – спілкування за кордоном, як вдома

У разі поломки або ДТП страхувальник спілкується з Автоконсьєржем рідною мовою, служба підтримки працює цілодобово. Автоконсьєрж допоможе знайти компанію за кордоном, яка виконує поставлені клієнтом завдання:

евакуація авто, ремонт на дорозі та в СТО;

тимчасове зберігання пошкодженої машини;

пошук сервісу прокату автомобілів;

доставлення палива або заряджання акумулятора.

Послуги закордонних компаній оплачує клієнт. Консультації менеджерів ARX, пошук найближчих СТО, попередні переговори з місцевими службами безкоштовні для страхувальника.