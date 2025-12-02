Торти Закарпаття: солодкі сувеніри, які варто взяти з собою

Закарпаття вже давно відоме не лише вином і сиром, але й тортами. Ужгород, Мукачево, інші міста, містечка й навіть окремі села мають власні фірмові десерти. Звісно, найвідоміший серед них – торт “Ужгород” від кондитерського дому “V&V Shtefanyo”. А ми розповідаємо про десерти, які відкриють смаки майже всіх регіонів Закарпаття.

Торт з грибами та пивом, з морквою, торт без борошна – закарпатські кондитери дивують різноманіттям смаків.

Торт “Ужанська Долина”

Торт “Ужанська Долина” створила кондитерка Галина Репарюк, засновниця бренду “Ґаллія”. В основі – соковитий смузі з яфини. Яфина – головний акцент торта: локальна, гірська, інколи недооцінена ягода. У смаку вона звучить ніжною терпкістю, легкою кислинкою та природною солодкістю. Її делікатно підкреслює маслянистий грецький горіх, а молочний мус і повітряне безе гармонійно об’єднують горіх та ягоду.

“Ужанська Долина” – це традиційні закарпатські смаки у французькій інтерпретації. Новітні технології роблять торт невагомим, проте ситним. Для Галини яфина – символ літніх гірських прогулянок, а молочний мус нагадує місцеві традиції сироваріння та фестиваль “Молочні ріки”. Ужанська долина – справжнє природне диво в обіймах Карпат, і це закладено в ідею десерту.

Де придбати:

у кондитерській “Ґаллія” в Ужгороді та Великому Березному.

Торт “Іршава”

Торт “Іршава” від кондитерської “Starosta” виготовлений без пшеничного борошна. В основі – бісквіти на горіховій муці, хрустке праліне та крем на згущеному молоці. Усе це поєднано з кремом баваруа на білому шоколаді та обсипано горіховим праліне.

Де придбати:

у кондитерській “Starosta”, а також у мережах супермаркетів “Alma”, “Дастор”, “Близенько”.

Торт “Свалява”

Ідею торта втілили кондитерка Мирослава Голонич та її чоловік Володимир Костишин. Свалява отримала два власні торти – класичний та літній.

Класичний варіант: шоколадний бісквіт на білках, грецький горіх та горіхове борошно, ганаш із білими сушеними грибами та темним пивом, масляний крем “Шарлот” з бренді. Соковитості додає конфітюр із ожини та чорниці (або лохини) з ромом. Ожину родина вирощує сама.

Літній варіант: мусовий десерт – білковий бісквіт із горіхом і шоколадом, вершково-сметанний мус на білому шоколаді, яфиновий мус. Акцент – грибний мус із темним пивом та шоколадом.

Де придбати:

кондитерська “Mirella”.

Торт “Хуст”

Торт “Хуст” створила кондитерка Наталія Малета до 930-річчя міста. В основі – вершки, масло, темний та білий шоколад, згущене молоко. Родзинка – фундук із місцевих плантацій. Саме ядра горіха та борошно з нього створюють унікальний смак.

Торт – мусовий, білосніжний. Традиційні орнаменти та напис “Хуст” виконані рельєфом із використанням спеціальних 3D-форм.

Де придбати:

кондитерська “Maletta”, а також мережі “Alma”, “Дастор”, “Амбар”, “Вопак”.

Торт “Виноградів”

Авторка торта – Віолетта Поп, кондитерка “VV Cake Pops”. Спочатку планували два коржі – горіховий і маковий, пізніше додали морквяний із родзинками.

Створюючи торт, Віолетта досліджувала історію виноградівських “шитиминь” і рецепти Старого Севлюша та Угочі. Найпопулярніше тістечко – Добош – мало сметанний крем і грецький горіх, тож за основу взяли горіх, а сметанний крем замінили на крем-сир.

Символом міста є виноград, тому родзинки додають у морквяний бісквіт. Кислинку й локальний акцент забезпечує ожина. Шитимині включали леквар, тому його осучаснили – у вигляді ягідної кулі (концентрованого пюре на пектині або желатині).

Де придбати:

кондитерська “VV Cake Pops”.

Торт “Закарпаття”

Торт від компанії “ASA Sweets”. Ніжне безе з чорничним соком, запеченою чорницею та волоським горіхом поєднане з легким вершково-молочним мусом і прошарками малинового компоте. Десерт завершує ведмедик із малинового соку та білого шоколаду.

Де придбати:

мережі “Alma”, “Дастор”, “Близенько”.

Торт “Кваси”

У Квасах та Ясінях працюють концептуальні заклади: “Ципа”, “Гагарін та Бокораш”, “Гуцульська Піцца під Ґаздівське Пиво”, лекварня “Джелато Гуцулато”, кафе “Здоров’я”, “Кремзлик, бургер та й таке”.

У торті “Кваси” поєднані яфина, білкова паста, мед і сирна глазур. Усі інгредієнти локальні: яфина з довколишніх гір, яйця з ферми власників, мед із їхньої пасіки, сир – із власної сироварні.

Основа: медовий корж та білкове безе, між ними – шар яфини, зверху – сирна глазур на основі вурди, автентичної для Рахівщини.

Де придбати:

у закладах мережі “Ципа” та партнерських ресторанах.

Торт “Закарпатський торт з фундуком”

ТЦ “Дастор” в Ужгороді, який має власну пекарню, створив “Закарпатський торт з фундуком”. Технологи розробили рецепт так, щоб підкреслити смак ліщини – традиційної рослини місцевих лісів, яку тепер тут вирощують у промислових масштабах. У торті вагою 550 г третина припадає на фундук різного помелу.

Термін споживання – лише 36 годин, адже торт не містить консервантів чи емульгаторів.

Де придбати:

супермаркет “Дастор”.

