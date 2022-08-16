Сюрприз коханому чоловіку: 10 цікавих ідей

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Деякі рішення даються нам складно. Наприклад, обирати подарунок чоловікові не завжди легко. Хочеться порадувати й зробити їй щось особливо приємне. А ти постійно хвилюєшся за те, що чи то розмір не підійде, чи з кольором не вгадаєш, чи для застосування не знадобиться.

Але, щоб невдалий подарунок не став образою для коханого, готуватися до свята слід завчасно. Так ви точно будете мати більше часу на те, щоб вивчити бажання винуватця свята.

Топ-10 найкращих ідей подарунків

Особливі ювелірні вироби. На перший погляд, може здатися, що чоловіки не носять прикрас. Але це далеко не так. Тож придбайте йому браслет або підвіску з ланцюжком і написом, який буде завжди нагадувати про ваші почуття. Заняття на скеледромі. Отримані в процесі навички точно згодяться для мандрівника горами, оскільки підійматися до верху йому вже буде набагато простіше. Бездротова музична колонка — ідеальний сюрприз для меломана, який не уявляє своє життя без музики. Можна обрати велику звичайної форми, під яку організовують дискотеки, або ж мініатюрку, яку можна взяти з собою навіть в кишеню. Зручний розкладний мангал. Більшість чоловіків люблять проводити час на природі в лісі або біля озера, з шашликом, пивом та друзями. Тому, якщо ви придбаєте саме такий презент, то доведете, що вам не байдужі його інтереси. Політ на авіасимуляторі ТУ-134. Комплектація всередині — як в справжнього літака. От тільки особливість в тому, що можна обрати програму й умовно летіти туди, куди захочеться: море, гори, нічне місто. Головне, аби карта, яку ви хочете, була передбачена налаштуваннями. Швейцарський ніж — корисний прилад для походів в ліс та походи. Це згодиться будь-якому чоловіку! SPA догляд для тіла Man. А ви знали, що чоловіки також полюбляють розслабитися? І вони ніколи не відмовляться від перебування у фіто-бочці, скрабування тіла й масажу з ефірними оліями. Це принесе їм задоволення, приємний емоційний та фізичний стан. Домашній проєктор. Якщо в нього бракує часу часто ходити в кінотеатр, не засмучуйтеся — зробіть кінотеатр дома. Придбайте проєктор, оберіть найсвітлішу стіну, увімкніть хороший фільм — вуаля. Ви проведете чудовий вечір удвох. Романтична вечеря. Тут варіантів безліч: побачення на даху, в оранжереї, в пізній час в офісі, пікнік на природі чи навіть вдома при свічках. страви можна приготувати самостійно, або ж замовити з доставкою — це не має значення. Шейкер. З ним цікавіше буде збирати компанію друзів на посиденьки. Також він згодиться й для приготування протеїнових коктейлів спортсмену.

А ще ми хочемо поділитися з вами секретом успішних дарунків. 50% від загального настрою від сюрпризу приносить пакування. Тому воно обов’язково має бути, та ще й святковим. Також мужчини теж дуже люблять слухати приємні слова у свою адресу, тому не скупіться на компліменти в цей важливий для нього день.

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