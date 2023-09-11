Свято не для галочки. Як починали навчальний рік у Main Point Academy в Ужгороді

Якби вам доручили організувати свято знань у школі, як би ви це зробили?

Організували б традиційну лінійку чи придумали б щось цікавіше? Може, повели б дітей з батьками на пікнік чи влаштували б квест школою?

Дивлячись на першовересневі лінійки, які відбувалися минулої п’ятниці по всіх школах краю, я не могла позбутися думки, що це якась каральна історія для дітей і батьків. Особливо для першокласників, які зовсім не розуміють, що на них чекає, а ще й змушені довго й непорушно стояти з купою незнайомих людей і водночас в усіх на виду.

Дійсно, простий ресьорч показав, що лінійки, які ми маємо в школах, — це здебільшого рудимент радянщини. Бо в інших країнах таких святкувань немає, або вони мають геть інший формат. Цікаво, що і в Україні усім закладам загальної середньої освіти вже давно надано дозвіл проводити свято початку навчального сезону на свій розсуд.

У Main Point Academy в Ужгороді початок навчального року відзначали не 1, а 4 вересня. Щоб уже з понеділка почати продуктивний робочий тиждень. Цей день був схожий і водночас не схожий на те, що ми бачимо на традиційних шкільних лінійках. Зі спільного — хвилювання батьків та дітей, які починають новий навчальний рік. Особливо для тих, для кого це відбувається вперше. З відмінного — відсутність депутатів, довгих напутніх слів і вимушеного стояння по стійці смирно.

Навчальний рік для всіх починається у трендовій фотосесії з окулярами, що одразу створює невимушену атмосферу. При вході малючкам роздають передбачення на новий навчальний рік. Окрему лотерейку зробили й для дорослих. Старші класи, і це одразу помітно, відчувають себе більш вільно.

Перед урочистостями — квест: за 20 хвилин діти мають знайти свою команду, скласти пазл та зробити родинне фото у фотозоні: на тих, хто матиме таку світлину, чекатиме успіх увесь навчальний рік. Тож і діти, і батьки беруть безпосередню участь у цьому святі.

“Є така незрозуміла історія, коли школа – окремо, діти – окремо, і батьки — окремо. Як три різні планети, які десь перетинаються, але не діють спільно, — пояснює Тетяна Щербак, співзасновниця Maint Point Academy. — Такий підхід насправді шкодить освіті, процесу дорослішання і навчання дитини.

Ми ж стараємося знайти один одного, передусім ціннісно. Я завжди кажу, що це такий трикутничок, де два кути в основі – це батьки та школа, а зверху в центрі – дитина. І коли дві ці основи рухаються спільно – дитина буде рости. Коли ж вони тягнутимуть в різні боки — буде провал. У нас із батьками все ж спільна мета — аби дитина зростала. Тож і діяти ми маємо спільно”.

Із таких маленьких частин, наче пазлів, складається і вся подальша комунікація під час навчального процесу. Бо і батьки, і діти відчувають себе частиною цього процесу; суб’єктами, а не об’єктами, над якими просто виконують якісь дії.

Так само і вчителі, і співзасновниці Маріанна та Тетяна, — всі абсолютно однаково залучені в процес. Вони пам’ятають кожного учня на ім’я — це дуже помітно, коли стоїш збоку і просто стежиш, як кожен входить до школи. Допомагають дітям знайти клас, познайомитися з однокласниками, якщо це – новенькі. Зустрічають кожного і кожну, хто заходить у двері.

У кожному класі учнів небагато — наприклад, цьогоріч серед першачків 10 дітей. Це звісно позитивно впливає і на адаптацію, і на навчальний процес. Першачки можуть обрати собі місце в класі, за яким сидітимуть.

“В нас немає якихось тестувань, розмов з психологом під час вступу до школи. Ми передусім запрошуємо батьків — от з ними ми спілкуємося довго, до 2-х годин. Це дуже важливий етап для обидвох сторін: щоб вони зрозуміли, хто ми і про що ми, і щоб ми зрозуміли, чого хочуть вони і які у них прагнення та бачення освітнього процесу.

Дитина — це найважливіший проєкт у житті батьків. Те, у що вкладається душа, бачення, цінності. Так само це й для нас. Тому розмова з батьками завжди розставляє важливі акценти, пріоритети, на які ми можемо орієнтуватися надалі”, – каже Тетяна Щербак.

Після невеликого квесту та швидкої фотосесії всі збираються надворі, в парку. Там відбувається коротка офіційна частина та знову активне святкування з квестами та спільними заходами із максимальною інтеграцією усіх учасників дійства. Бо у Main Point кажуть, що батьки і діти тут – це не просто ті, хто прийшов вчитися чи віддав вчитися. Це ціле ком’юніті, згуртоване на засадах спільних цінностей. А такою спільнотою завжди можна досягти найкращих результатів.

“Хочу привітати нас всіх з тим, що ми є, — каже Маріанна Луців, співзасновниця Main Point Academy. — Що ми є в Україні, для України, ми є для наших дітей. У нас крутезна команда не лише викладачів, а й батьків. Я чітко переконалася, що в житті немає нічого неможливого. Головне мріяти, діяти і рухатися за покликом свого серця”.

**На правах реклами



Ірина Сов’як, Varosh

Фото Main Point