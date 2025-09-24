Софія і “Мрія”: історія українки, яка підтримує зв’язок з Україною зі Швейцарії

16-річна Софія живе за понад дві тисячі кілометрів від рідного Києва. Три роки тому через повномасштабну війну її родина виїхала з рідного міста. Вони подолали понад дві тисячі кілометрів, щоб знайти притулок у Швейцарії. “Збирай валізи!” — ці слова мами 24 лютого 2022 року стали початком нової, незнайомої сторінки в житті Софії.

У Києві для неї усе було своє: простора світла кімната, улюблений фіолетовий диван, стіл, за яким вона не тільки робила уроки, а й багато творила. Софія любила вуличку поруч із домом, де було багато кафе і торгівельний центр. А ще зовсім недалеко звідти жила її улюблена вчителька з англійської. Увесь цей звичний світ зруйнувала війна.

“Я ніколи не думала, що житиму у Швейцарії”, — згадує дівчина.

Виклики адаптації

У Швейцарії усе було інакше: люди, мова, правила. Тож, період адаптації був важким. Софія добре спілкувалася англійською, але геть не знала німецької.

“Важко звикнути, що ти живеш у чужій країні, коли не знаєш мови. Я не могла навіть сказати “Добрий день” чи “Дякую”, не могла порозумітися в магазині. Я відчувала себе сліпим кошеням“, — згадує той перший час у Швейцарії дівчина.

У містечку Адлісвіль Софія відкрила для себе нові улюблені місця: ліс неподалік від будинку та парк із дикими тваринами. Її нова кімната, хоч і не така простора й світла, як у Києві, уже стала для неї домом.

“Саме через війну все це, на жаль, зараз і є моїм домом. Хоч і тимчасовим”, — розповідає Софія.

Символ української мрії та стійкості

Софія не просто адаптувалася до нового життя — вона активно підтримує Україну. Для свого випускного проєкту Софія створила макет літака “Мрія”. Для неї він — символ української мрії та стійкості. На виготовлення макету пішло чотири місяці, один кілограм пап’є-маше, вісім котушок скотчу та понад вісімдесят газет. Їх вона збирала звідусіль: газети приносили однокласники й друзі, вчителі та тренери з дихальної практики, вона брала макулатуру у сусідів.

“На створення моєї “Мрії” пішло багато нервів та сил. Та я задоволена, — сміється Софія. — На презентації люди були шоковані, наскільки деталізовано вдалося відтворити нашу “Мрію”. Чесно кажучи, я й сама була шокована. В мене вийшов корпус 113 см завдовжки й крила — 110 см. І все це дуже крихке. На презентацію його везти довелося машиною“.

Цей проєкт став для Софії не лише творчим самовираженням, а й способом підтримати Україну. Свій макет літака “Мрія” Софія виставила на аукціон та оголосила збір за підтримки БФ “Голоси дітей”. Вона і сама отримала у цьому благодійному фонді психологічну допомогу й тепер хоче підтримати й інших дітей, які переживають наслідки війни.

Дізнавшись про благодійну ініціативу, до аукціону приєдналися компанії SkyUp та Kochut. Усі, хто підтримає збір, матимуть змогу взяти участь у розіграші подарунків від партнерів. Кожен внесок від 100 гривень на банку збору в Monobank автоматично бере участь у розіграші. Серед призів: витончений кулон від Kochut, покритий білим родієм; подорожній набір від SkyUp: фірмова валіза, яскрава хустка та стильне поло; спеціальний комплект мерчу від фонду “Голоси дітей”.

Взяти участь у благодійному аукціоні від Софії можна тут.

Мрії про майбутнє

Софія закінчує старшу школу і мріє стати психологом. “Я хочу допомагати людям, які пережили травми, подібні до моїх”, — ділиться вона. А ще — коли закінчиться війна, хоче обов’язково поїхати до Києва. Вона вже уявляє, як піде до рідної школи обійняти своїх вчителів, вип’є какао на улюбленій вуличці з кафе, засне на своєму фіолетовому дивані й навколо не буде ані тривог, ані вибухів, ані війни.

Катерина Бессарабова для Varosh

Фото: БФ “Голоси дітей”

