Що подарувати на свята? 9 ідей для подарунків з Закарпаття

Кілька років тому на Varosh ми готували перелік того, що можна привезти як сувенір з Закарпаття замість магнітика. Тоді у переліку було:

Торт Ужгород та інші смаколики від бренду «V&V Shtefanyo»

Кава від Riverside, обсмажена в Ужгороді

Закарпатська локальна хустка від Shpalta

Косметика від екобренду Ameli

Книги від закарпатських письменників

Сири від “Селиської сироварні”

Кераміка від Natura Ceramica та Korn Design

Їжа: м’ясні вироби від «Зеленого гаю», варення від Повної банки, пряники від «Закарпатського пряника»

Напої: соки «Коник», «Карпати», крафтове пиво, вино

З часу виходу цього матеріалу, ми раді спостерігати, як у геометричній прогресії зростає кількість якісних закарпатських брендів, про які хочеться розказати.

Пропонуємо ще кілька позицій, аби доповнити вітання для рідних та близьких цікавими презентами.

Сири від бренду “Мамин сир”

Свій перший камамбер Наталія Ковач з села Золотарьово зварила під час епідемії ковіду. А за 4 роки вона створила свій бренд сиру, побудувала ферму на 30 корів та перейняла кращі європейські практики у цій галузі. “Мамин сир” відомий насамперед тим, що не боїться експериментів, адаптує найцікавіші рецепти та додає нотку Закарпаття у кожен шматочок. Восени 2024 року йогуртовий сир “Лопта” від Наталії отримав “срібло” на найбільшому сирному конкурсі у світі.

Замовити сир можна на сторінці бренду на фейсбуці та в інстаграмі.

Крафтовий шоколад SoYKa

У 2019 році Юлія Савинська здійснила у Краматорську свою мрію — відкрила кафе-кондитерську. А у 2022 році вона разом з родиною вимушено переїхала на Закарпаття та почала пекти хліб в Хусті. Попри втрату дому Юлія не зрадила мрії й вирішила відновити свій шоколадний бізнес вже на новому місці.

SoYKa пропонує 10 видів молочного та темного крафтового шоколаду. Але якщо вас цікавлять неочікувані поєднання, то спробуйте гречаний шоколад, відомий дубайський шоколад у формі сердечок або ж бестселер SoYKa – шоколадні цукерки з сиром дорблю та пармезаном. До речі, до шоколадного набору можна відразу придбати й оригінальні листівки — все для найкращого подарунка.

Замовлення: у інтернет-магазині бренду.

Стильний дерев’яний декор від Jagger

5 років тому івент-організатор Микола Раденко вирішив спробувати зробити щось з дерева своїми руками, і ця затія стала не просто хобі, а перетворилася на якісний бренд декору для дому. У магазині Jagger можна замовити багато стильних дрібниць та якісних меблів. Дубові світильники та вишукана лінійка свічників стануть актуальним доповненням інтер’єру навіть під час блекаутів.

Замовлення: в інтернет-магазині бренду.

Предметний декор та посуд Lebet

Ужгородська підприємиця Марина Гутлебет почала створювати свої перші керамічні вироби вже після початку масштабного вторгнення. Хотіла створити щось нове, унікальне, сповнене традицій. У назві бренду закодувала частину свого прізвища, а разом з ним й любов до своїх рідних та близьких.

У бренду розроблені колекції до свят, тож ви можете обрати стильні речі до будь-якої нагоди. Чашки та тарілки з золотою оздобою та мінімалістичним принтом стануть особливою прикрасою святкового столу.

Замовлення: в інтернет-магазині бренду.

Ювелірні прикраси від Kochut

Бренд родом з Ужгорода, що вже став відомим у всьому світі.

Нещодавно брати Кочути презентували нову ювелірну колекцію у вдосконаленій техніці Мокуме ґане. Це особливий спосіб декоруванні металу, завдяки якому створюється візерунок, подібний до текстури дерева з віковими кільцями. До колекції “Цвітіння часу” входить браслет, сережки, каблучка, два види обручок та чоловічий перстень.

Замовлення: в інтернет-магазині бренду чи бутіку Kochut.

Футболки та світшоти з Закарпаття від “SOBI”

Дизайнери колекції SOBE Uzh розробили футболки, світшоти, шопери і листівки з фразами на закарпатському діалекті: «Ко зо мнов годен?», «Не миригуй ня», «Не фіглюй зо мнов», «Не гойкай на ня». Ціль – підкреслити автентичність закарпатського говору і показати, що він особливий і точно не грубий. Важливо, що цікавість до одягу з такими фразами виникла не лише у закарпатців, адже українці з інших регіонів часто намагаються вгадати, що означають ці фрази й хочуть такі речі й собі.

Замовлення: Ужгороді є 2 шоуруми: пр.Свободи, 22 та пл.Театральна, 15/3.

Якщо у вас обмаль часу, а сформувати файний пакунок з Закарпаття хочеться, то є вихід є. Ви можете купити все необхідне в одній точці.

Магазин “Закарпатський кошик Craft’s”

Це перша в Ужгороді мережа крафтових крамниць, що пропонує харчові продукти виключно від закарпатських виробників. Тут можна знайти товари від закарпатських брендів “Селиська сироварня”, “Чизай”, “Закарпатський пряник”, “Долина теплиць”, “Розенталь” тощо. У магазині можна придбати чай, зібраний з карпатського різнотрав’я, мед, сири, солодощі, а головне — справжню добронську паприку. В будь-якому випадку, з пустими руками ви звідси не вийдете. З цікавого — до дня народження постійних клієнтів — знижка 20% на весь чек.

В Ужгороді є 2 магазини мережі Craft`s: по вул. Духновича, 3 та пл.Петефі 30А.

Подарунковий набір від “Катрану”

Мета проєкту “Катран” – підтримка малих виробників та популяризація Закарпаття через його смаки. Автор проєкту Віктор Стинич сам їздить по регіону, щоразу шукаючи маленьких фермерів та екологічні продукти, які вони виготовляють. Часто це смаки та забуті рецепти, які є тільки на Закарпатті. Віктор щоразу формує нові пакунки й ви ніколи не дізнаєтеся що там, поки не відкриєте.

Сайт для замовлення: “Катран”

Подарунки в артпросторі “Ліс”

Засновниця простору Юлія Дуб, ужгородка, майстриня та волонтерка. Тут регулярно проводять цікаві події, майстер-класи та виставки, але також тут можна придбати й цікаві подарунки — вироби закарпатських (і не тільки майстрів). Це — керамічні прикраси, картини, горщики та живі квіти.

Артпростір “Ліс” працює за адресою: вул. Фединця, 37. За анонсами та життям простору можна слідкувати на сторінці “Лісу” в інстаграм.

Щасливих свят у колі найрідніших!

Галина Гичка, Varosh

Фото: з соцмереж брендів

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