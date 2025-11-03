Shelest: новий житловий комплекс в Ужгороді як частина міської тканини 

Іноді найкращі проєкти починаються не з креслень, а з місця, яке саме підказує, яким воно має бути. Так сталося і з Shelest від Traksler Development — новим житловим комплексом, що незабаром з’явиться на березі Ужа.

— Це була цікава ділянка. І я зрозумів, що не хочу робити її за старими шаблонами. Хотілося нового бачення — сучасного, легкого, свіжого, зі збереженням тих приходних особливостей, — розповідає девелопер Роберт Тракслер.

Для цього він запросив до співпраці архітекторку Євгенію Сичугову з архітектурного креативного бюро 2STORM, з якою вже мав спільний досвід роботи. Завдяки їх досвіду та спеціалізації у стратегічному плануванні територій, вони спроєктували не окремі житлові будинки, а цілісне середовище, що сформувало нову якість.

— Ключовим завданням проєктування стало гармонійне інтегрування території в міську тканину, — пояснює Євгенія. — Це передбачає продовження існуючих пішохідних і транспортних потоків, органічне поєднання комерційних просторів та ландшафтно-паркових зон.

Так народилася ідея створити середовище, де житлові, громадські та рекреаційні функції взаємодіють у синергії для підвищення якості життя мешканців. Shelest — це будинки й продумана інфраструктура: набережна, артплоща, суха ріка, сквери з фонтанами, інтерактивні дитячі майданчики, спортивні зони, внутрішні приватні озеленені двори та бульвари з комерційними просторами.

— Ми проаналізували потреби цілого району міста: тут бракує якісної інфраструктури, спортивних, торгових просторів, рекреації, — каже архітекторка. — Людям потрібно не просто мати де жити, а де проводити час, займатися спортом, гуляти з дітьми. І ми заклали це у стратегію розвитку всієї ділянки — близько 15 гектарів.

Перша черга комплексу — лише початок. Її архітектура стримана, елегантна, без надмірностей.

— Ми прагнули зробити все лаконічно й цілісно, щоб Shelest природно вписався у місто й довкілля, — додає Роберт.

Shelest — це спроба поєднати урбаністику з природою, зробити місто зручнішим, а життя — спокійнішим.

Середовище для життя

Сьогодні команда зосередилася на першій черзі будівництва. Вона втілює головні принципи Shelest — синергію природи, архітектури та людського комфорту.

— У нас вийшло зробити простір, де приватні двори, комерція на перших поверхах, благоустрій і зручна навігація формують живе, безпечне середовище, — розповідає Євгенія.

Архітектори інтегрували урбаністичну забудову у природний ландшафт — зокрема рельєф території, з його стрімкими перепадами висот, став основою для унікального просторового рішення, формування “сухої ріки”. Таке рішення — це синергії архітектури та природи, де ландшафт є рівноправним учасником міського простору з власною екосистемою. Це рішення стало символічним: Shelest не прагне домінувати над природою, а лише гармонійно співіснувати з нею.

Дім, у якому хочеться залишатися

На ділянці, де виростає Shelest, уже кипить робота — зараз тривають підготовчі етапи будівництва.

— Викопано котлован під підземний паркінг — масштабний, двоповерховий. Незабаром розпочнемо бетонні роботи, — каже девелопер Роберт Тракслер.

Загалом на реалізацію першої й другої черги команда закладає близько трьох років. Попри ранню стадію, квартири вже доступні до бронювання.

Shelest пропонує житловий фонд, продуманий під різні ритми життя.

— У нас є квартири від 39 до 86 квадратних метрів, а також кілька більших — до 120. Їх просили клієнти, які хочуть відчуття простору, але без клопоту приватного будинку, — розповідає Роберт.

Він усміхається, згадуючи знайомого, який переїхав із будинку до квартири:

— Каже, хочу прийти з роботи, кинути речі, взяти вудочку — і на рибалку. Повернутись — і нічого не треба ремонтувати, підфарбовувати чи стежити за котлом. Усе працює самостійно. Це про свободу, не лише про житло.

Для молодих мешканців Shelest — це інший формат комфорту.

— Ми розробили велику варіативність у квартирографії, де кожен має можливість підібрати собі житло під свої потреби, яке не потребує подальших перепланувань, — каже архітекторка Євгенія Сичугова.

У кожній квартирі — продумана кухня-вітальня, навіть в однокімнатних. Окремим бонусом є лоджії, які за глибиною радше нагадують мінітераси.

— Усі вони не менші ніж два метри — достатньо, щоб пити ранкову каву, облаштувати зелений куточок чи просто відпочити, — додає Роберт.

І, звісно, підземний паркінг — дворівневий, розрахований майже за принципом «одна квартира — одне місце». Це не лише комфорт, а й турбота про естетику: двори залишаються зеленими, без хаотичного паркування.

Людиноцентричність як архітектурна ідея

Shelest спроєктований як середовище, у якому людині просто добре бути.

Його архітектура про співмірність із людиною.

— Архітектурний образ комплексу представляє собою єдину об’ємно-просторову композицію, — розповідає архітекторка Євгенія Сичугова. — За рахунок пауз та пластичності контурів формується складний цікавий силует, що об’єднується цілісною фасадною структурою, яка нагадує метричну сітку. Це зменшує візуальний тиск і робить архітектуру гуманною і співмасштабною людині.

Таке рішення означало втрату квадратних метрів, але команда вважає це найкращою інвестицією — у комфорт мешканців і красу міста.

— Вісім поверхів — це максимум, який не пригнічує людину. Ми хотіли, щоб масштаб був природним. Це принцип співмасштабності — коли архітектура не домінує, а взаємодіє з людиною, — додає Роберт Тракслер.

Архітектура Shelest стримана, сучасна, але об’ємна. Архітектурне рішення фасадів складається з двох рівнів, завдяки якому вікна заглиблені не на стандартні ~15 см, а до ~60 см. Це дає: фасаду глибини та динаміки, і підкладки, що формує гру світла і тіней; мікрозатінення влітку — природний «козирок» від перегріву; естетику без розмальовування «плямами кольору».

Ландшафт, який перетворює обмеження на перевагу

Однією з особливостей ділянки стала санітарна зона, де за будівельними нормами не можна зводити споруди. Замість проблеми вона стала центром ідеї.

— Ми вирішили зробити з цього простору парк, — пояснює Роберт. — Це улоговина, яку ми перетворюємо на ландшафтний парк із рельєфом, камінням і рослинами. Ми називаємо її “Суха річка”. Вона має глибину близько восьми метрів і стане природною оазою між будинками.

Shelest вкладає ресурси навіть у території, що виходять за межі власної ділянки. Це поєднання сучасної архітектури та природи створює не лише комфортний функціональний простір, а новий рівень міського середовища з бережним підходом до ландшафту.

— Не кожен забудовник готовий витрачати кошти на простори, які йому не належать. Але ми хочемо, щоб ця зона стала спільною для всіх — частиною міського парку, — кажуть автори проєкту.

Соціальна інфраструктура і життя між будинками

Уздовж центральної дороги простягнеться комерційний бульвар — пішохідна зона із значною концентрацією необхідної інфраструктури для мешканців: кав’ярень, магазинів, майстерень тощо. Між житловими секціями запланований громадський простір-арт площа.

— Артплоща — це просвітницький культурний конектор, де мистецтво стає частиною повсякденного життя, а взаємодія між митцем і відвідувачем формує новий рівень міської культури, — каже архітекторка.

Для кого цей комплекс

Портрет мешканця — широкий, але із спільним знаменником: хочеться красивого, зручного середовища без зайвих клопотів. Місцеві ужгородці та закарпатці, яким бракує якісних планувань і середовища, і спільноти. Родини, що з приватних будинків хочуть переїхати у “легше” життя: прийшов — і все працює. Молодь та молоді сім’ї: не гігантські площі, але світло, тиша, інстаграмні лоджії-тераси (глибина 2+ м), продумані кухні-вітальні навіть в “однушках”.

Для команди важливо, що вони залишаються управлінцями комплексу й після завершення будівництва.

— Ми не просто будуємо і продаємо квартири. Ми створюємо простори для життя — і супроводжуємо їх далі. Це наша відповідальність перед містом і людьми, — наголошує Роберт.

Про трафік та навантаження — чесно

Район уже відчуває транспортне навантаження. Відповідь команди — змішана функція: ідея в тому, щоб у межах комплексу люди могли тижнями майже не виїжджати — спорт, послуги, дитячі активності, комерція поруч. Школи й садочки передбачені містобудівною документацією на сусідніх ділянках.

Архітекторка Євгенія Сичугова додає:

— Ширші дороги не вирішують проблему — просто з’являється більше машин. Вихід — якісний громадський транспорт, велоінфраструктура, планування, що ставить в центр людину, а не авто.

Shelest мислить локально, але з розумінням глобального контексту. Його філософія — створювати самодостатнє середовище, у якому мешканцю не потрібно щоранку стояти в заторах.

— Якщо в межах району є школи, садочки, спорт, кав’ярні, клініка, салон, магазини — навіщо кудись їхати? Це і є рішення. Закрите, але відкрите для життя середовище, де все поруч і не потрібно щодня виїжджати, — пояснює Роберт.

Так народжується кругова економіка всередині району — коли мешканці витрачають, працюють і відпочивають у своєму середовищі, підтримуючи розвиток громади.

Росана Тужанська для Varosh

Фото: Олеся Даньо

Ескізи комплексу Shelest надано партнером