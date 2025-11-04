Сад, що росте під землею: історії дітей у документальних фільмах Юліана Улибіна

Музикант, звукорежисер, рекламний продюсер, а з початку повномасштабної війни режисер документальних фільмів. Ужгородець Юліан Улибін у документалістику прийшов вже після початку повномасштабної війни через родинну втрату – від раку померла дружина.

Серії документального фільму “Діти бомбосховищ” команда Юліана Улибіна готувала для кожного “Рамштайну” на початку війни. Так закордонним партнерам України Міноборони хотіло показати справжню ситуацію в містах на лінії фронту. У стрічках режисера Улибіна та його команди “I’m Ukrainian” російсько-українську війну проживають діти, літні люди, військові, цивільні і навіть рослини та тварини.

Одну з серій він присвятив, зокрема, історії про окупацію села Ягідне на Чернігівщині, коли росіяни 28 днів тримали понад 300 його жителів у підвалі місцевої школи. Більше півсотні з них були дітьми.

– Коли маю нагоду, я раджу колегам з західних країн поїхати на екскурсію до Аушвіцу, і послухати історії тих, хто вижив. Тому що те, що зараз відбувається в Україні, у містах, які були під російською окупацією – це той самий Аушвіц. І цей підвал у Ягідному, для мене був абсолютно ідентичний – там стіни увібрали людський біль, – каже Юліан.

Режисер також розповідає, що тримати увагу західної аудиторії на темі російсько-української війни стає все складніше, тому він з командою шукає щоразу нові методи, як це зробити ненав’язливо, але так, щоб люди захотіли допомогти й не залишалися байдужими.

У розмові з Юліаном про документальну фіксацію життя найменш захищених у цій війні – дітей, та пошук нових, глибоких сенсів там, де здавалося б, назавжди пустка.

Хто такий Юліан Улибін?

Дивлячись на життя Юліана Улибіна, розумієш – він людина багатогранна й творча від маківки до кінчиків пальці. Ще бувши юнаком, він бачив себе у мистецтві – спочатку музика стала невід’ємною частиною його життя. Навчався в Ужгородському музучилищі, згодом кар’єру будував у Києві, спочатку як композитор та звукорежисер. Був саксофоністом “Братів Карамазових”. Потім створив компанію “Постмодерн”, яка дублювала фільми українською. Отак усе й закрутилось: зйомки рекламних роликів, фільмів, і навіть – розробка іміджевої кампанії Євро-2012. Власне, тоді він увійшов в історію як людина, яка знесла пам’ятник Леніна в Харкові, щоправда, тільки у відео для рекламного ролика “Увімкни Україну”.

Його фільм про скульптора Миколу Голованя “I am Ukrainian. Sculptor Mukola Golovan” у 2021 році потрапила в короткий лист Каннського фестивалю короткометражних фільмів.

Він би й далі знімав фільми, займався продюсуванням, якби все на паузу не поставила особиста драма.

“Ти або зараз ідеш знімаєш, або лягаєш поруч з нею”

– За пів року до великої війни, у 2021 році у дружини Наталки діагностували рак, – розповідає Юліан Улибін. – Лікарі сказали, що в неї не більше двох тижнів… Але ми змогли купити рік… У нас двоє дітей: син уже старший, а донечці в кінці червня було 7. Вона маму бачила тільки 3 роки, бо решту часу Наталка лежала в лікарні. Це був найскладніший етап у моєму житті… Ми з нею 23 роки в шлюбі і весь час вона була тією людиною, яка вислуховувала всі мої думки, а потім казала: “Ну, цим, мабуть, не варто займатися, а от це – варто зробити”. І в один момент я втратив цю підтримку. Це жахливе відчуття, і ти розумієш, що це не можна змінити.

Звільнений з полону Максим Буткевич: “Я бачив, що таке “рускій мір” зсередини… Це справжній Мордор у плані цінностей і свободи”

Чоловік згадує: для нього повномасштабної війни, як такої, перші пів року не було – була війна за життя дружини. Через пів року дружина померла.

– Коли втрачаєш близьку людину, то разом з нею втрачаєш і половинку своєї душі, цю прірву не можна осягнути в ці перші місяці. Тоді колеги сказали: “Ти або зараз ідеш знімаєш, або лягаєш рядом з нею”. Після поховання я залишив доньку в мами в Ужгороді і відразу поїхав знімати Харків. Я зібрав команду таких самих, яким був тоді і я – відчайдухів, які геть не мали страху, ми не боялися нічого і пхалися в саме пекло.

Так з’явився проєкт “Діти бомбосховищ”.

“Діти бомбосховищ”

“Діти бомбосховищ” – 10-серійний фільм про реальні історії українських дітей та їхніх батьків, які проживають війну на Чернігівщині, в Ірпені, Харкові, Маріуполі, Миколаєві, Гуляйполі та Запоріжжі. Найчастіше героями фільму є члени однієї родини – діти та їхні рідні, що були поруч із ними після повномасштабного вторгнення. Це справжні розповіді про те, як незнайомі люди ставали близькими, про дитячі ігри, пісні у темряві, казки на ніч, життя під землею, та про прості дитячі мрії.

– Цей проєкт придумала дружина, – розповідає Юліан Улибін. – Тоді я не мав ніякого страху, в мені була страшна порожнеча після втрати Наталки, цими зйомками я намагався заповнити пустку після втрати. Ми не раз потрапляли під обстріли, не боялися лізти з камерою у найнебезпечніші місця. Чесно зізнатися, ми були дуже неправильними документалістами.

Нам справді пощастило з дуже хорошим консультантом, завдяки якому ми правильно працювали з дітьми в травмі, не травмували їх повторно, записуючи важкі для них історії. А це дуже важливо – допомогти, а не нашкодити. З усіма цими дітьми ми дотепер в тісному контакті, хоча скільки часу вже минуло. Я знаю про кожного все, що з ними відбувається, допомагаю, якщо знаю і можу.

Якби мені дали цю тему до смерті дружини, і я б не був у цьому піврічному душевному проваллі, де мої емоції були закриті щитом, я б не зміг це пройти… Тому що, коли ми знімали “Дітей бомбосховищ” і я заходив у Ягідному в цей підвал, де впродовж 28 днів сиділо 365 людей, у тому числі 73 дитини, які переживали ці жахіття – в задуху, втрату розуму, неймовірний фізичний та психологічний біль – то я не впевнений, що міг би це витримати… Коли маю нагоду, я раджу колегам з західних країн поїхати на екскурсію до Аушвіцу, і послухати історії тих, хто вижив. Тому що те, що зараз відбувається в Україні, у містах, які були під російською окупацією – це той самий Аушвіц. І цей підвал у Ягідному, для мене був абсолютно ідентичний – там стіни увібрали людський біль.

Ми робили цю серію фільмів дуже швидко і для того, щоб опублікувати в Твіттері Міноборони – кожну серію до кожного Рамштайну. Тому глибше розкрити той чи інший момент не дуже було можливості. Але в підвалах Ягідного був епізод, де у хлопчика мама зійшла з розуму прямо в підвалі поруч з ним… І син їй допомагав з цим справитися, але нічого не вийшло. Це для його життя уже непоправний момент. Я би не зміг це відзняти, якби в мене не було цього емоційного провалу.

Після виходу фільму я старався не бути на його презентаціях, бо хоч ми не знімали візуальний треш, але він там є. Він відчувається.

Юліан Улибін каже: такий прийом – коли захоплюєш увагу людини, чесно попереджаючи “аудиторія 12+, не буде ніякого шоку та “крові” – допомагає творцям стрічки донести до глядачів проблему, не створюючи при цьому з больових тем “сірого шуму”. Так людина не забуде побачену історію, – каже режисер.

Окрім оригінальної 10-серійної версії, серії “Дітей бомбосховищ” мають як скорочену повнометражну, так і скорочені 10-хвилинні епізоди. Все для того, щоб в будь-якій формі, але донести фільм до глядача.

Короткий формат зараз транслює офіційний твіттер-акаунт Міноборони, та національної прем’єри досі не відбулося.

Наступний свій фільм, Юліан також присвятив дітям та бомбосховищам, але тепер розповів про нове життя під землею.

Два роки, щоб виростити “Підземний сад”

Ідея “Саду під час війни” з’явилась і сформувалась у Юліана Улибіна від натхнення лекціями філософа, мислителя Олександра Філоненка “Війна і сад”. Ідея Саду як символу того, що ми захищаємо, і що надихає, Саду як місця, де формується громадянин, як синтезу культури та людяності, Саду як мистецького простору, де фокусується людська суб’єктність – усе це команда спробувала втілити у документальному фільмі “Підземний сад”.

“Мрію, що колись повернуся додому – в український Маріуполь”: перша повернута з окупації дівчинка Кіра Обединська в Ужгороді

– Я був у такому захваті (від ідеї, висвітленої у лекціях, – авт.), я зрозумів метавсесвіт цього задуму, коли ти усвідомлюєш, що таке насправді – “Сад”, як його можна порівняти з маленькою студією, з будь-якою групою людей, – розповідає Юліан Улибін. – У саду, якщо ти зрізаєш рослину, то вона потім може знову прорости, але якщо виріжеш із корінням, то втрачаєш ціле покоління. Так сталося, коли, наприклад, у 1930-х винищували нашу інтелігенцію, наш Будинок “Слово”. Це – наше втрачене відродження. Ми втратили не просто художників та митців, ми втратили ненароджені ідеї, ненароджені відкриття. Нам замінили наші пам’ятники в нашому саду іншими пам’ятниками з чужого саду. І вони корінням почали як бур’ян проростати і витісняти нас справжніх. Тобто методологія саду дуже глибока і росіяни розібралися в цьому дуже добре. Вони чітко зрозуміли, як український сад зробити своїм болотом.

У стрічці модель Саду показана на прикладі групи дітей художньої студії “Аза-Нізі-Маза”. В охопленому війною Харкові їхня творча майстерня стала бомбосховищем, а у фільмі – перетворюється на “підземний сад”. Aza Nizi Maza працює ще з 2012 року, вона спрямована на індивідуальний творчий розвиток юних художників і водночас функціонує як цілісний творчий колектив. Назва студії походить з фільму Федеріко Фелліні “Вісім з половиною”, де за допомогою чарівного дитячого заклинання Аза-Нізі-Маза герой фільму, режисер Ґвідо Ансельмі, легше переживає творчу кризу.

Нобелівський лауреат і сільська школа: як народилася “Табула Раса” на Берегівщині

У фільмі “Підземний сад” юні талановиті художники під керівництвом свого наставника, Миколи Коломійця, створюють шедеври для своєї першої міжнародної виставки.

– Фільм “Підземний сад” – це метафора, яку ми намагалися донести до глядача зрозумілою візуальною мовою. Я постарався у формі візуальних образів показати різні “сади”, їхні перетини, і зробив це на фоні основної лінії дитячої художньої студії. Там є роботи дітей, відомі вже у всьому світі. Це проста, дуже проста сюжетна лінія. Але якщо я зможу посіяти зерно роздуму у голови людей, які вийдуть із зали з питаннями, на які й далі будуть шукати відповіді – то це вже буде великий плюс. Тому що мені, щоб зробити перший крок у розумінні того, що таке сад у простій формі, знадобилося два роки.

Про що варто розказати світу?

Команда “I’m Ukrainian” спільно з продюсером Олексієм Макухіним організували дітям з Аза-Нізі-Мази виставки їхніх робіт в метро Берліну і Праги, відзняли це і показали у фільмі. У Празі ці роботи експонуватимуться до кінця 2025 року, до грудня, на станції метро Národní třída. Частина робіт виставлені до кінця року в Празькій міській галереї в Тройського замку.

– Ми побудували свого роду місток – на кожній картині є QR-код, перейшовши за яким можна побачити більше робіт тієї чи іншої дитини і придбати мерч – картину, футболку з тим чи іншим малюнком та шопери.

– Купують?

– Так! Чехи дуже сильно відчувають наш біль. Після того як USAID припинив підтримку українських проєктів, ми опинилися перед необхідністю шукати нові шляхи фінансування. Разом із нашими друзями зі студії Aza Nizi Maza ми створили колекцію мерчу – на основі справжніх дитячих робіт. Ми дуже сподіваємося, що цей крок стане новим джерелом підтримки наших проєктів, а також дасть можливість завершити фільм про цю студію, над яким ми працюємо вже понад два роки.

“Червона рута” лунає в Будапешті: як українці в Угорщині згуртовуються задля стійкості та перемоги

Чоловік каже: колекція мерчу, створена спільно з “I’m Ukrainian” допомагає юним художникам у закупівлі творчого інструментарію та у виготовленні наступних проєктів команди. “Я пробую заробити гроші на мистецтві, щоби прогодувати себе і тих людей, які мене оточують. Все, крапка. Я можу кинути це все і заробляти в мільйон разів більше, перевозячи сюди автомобілі на продаж. Але якщо я можу зараз заробити на творчості, я буду залишатися на цьому поприщі, тому що мені це подобається. Я тут отримую не тільки гроші, але і задоволення”, – каже Юліан Улибін. Чоловік впевнений: кожна творча людина має отримувати за свою роботу винагороду.

– У фільмі, над яким я зараз працюю, війна, звісно, присутня – але я свідомо уникаю прямого болю. Бо для багатьох західних глядачів війна в Україні вже стала фоновою реальністю. Вони звикли. Вони втомилися співпереживати. Світ для них іде далі, і в цьому світі Україна дедалі частіше сприймається як країна “звичного горя”. Ми вже давно перетворилися в стрічку новин у телеграмі, яку за бажанням можна швидко переглянути або взагалі не читати.

Допомагає те, що багато українців виїхали за кордон і стали частиною європейського світу. Саме вони є рупором для нашого кінематографа, саме вони заповнюють зали та організовують перегляди.

Мирослав Маринович: “Україна не просто частина Центральної Європи, а її лідер. Ось як звучить наше домашнє завдання”

Сказати, що західний глядач прямо бажає дивитися кіно, яке відображає українську реальність – скоріше ні, ніж так. Тому зараз надзвичайно важливо створювати проєкти, здатні обходити бар’єри упередженості й емоційного вигорання. Бо дедалі більше людей, коли чують слово «Україна», воліють мовчати. Не, тому що байдужі – просто більше не впускають у серце.

Хоча Захід справді починає змінюватися. Вони вже відчувають загрозу. Але це ще не страх. Для них це скоріше парі – чи вистоїть Україна, чи ні.

Поки готувалась стаття, Юліан Улибін разом з командою зняли ще кілька фільмів. Одна зі стрічок занурює глядача у глибини української археології. Цей фільм – спроба зрозуміти, ким ми були задовго до письма, кордонів і держав. Ще один унікальний кіноальманах – “Війна очима тварин” – складається з 9 новел, у яких події повномасштабної війни показано з точки зору тварин – беззахисних, мовчазних, але надзвичайно чутливих свідків руйнації, втрати й людської жорстокості. Ця стрічка була презентована на Tribeca Festival – щорічному фестивалі у Нью-Йорку, який демонструє новітні твори в кіно та телебаченні.

– Я дуже сподіваюся, що держава – замість фінансування марафонів, які давно вже ніхто не дивиться – почне підтримувати незалежні проєкти, які справді мають потенціал, – каже Юліан Улибін.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: Наталія Павлик та з особистого архіву Юліана Улибіна

Цей матеріал підготовлений в рамках нідерландсько-словацько-українського проєкту “Посилення верховенства права на місцевому/ регіональному рівні в Україні: приклад Закарпатської області”, який втілюється за підтримки уряду Королівства Нідерланди у рамках програми MATRA, ключової нідерландської програми підтримки соціальних трансформацій.

Проєкт втілюється Інститутом Центральноєвропейської Стратегії (ICES) спільно з нідерландською організацією Foundation of Justice, Integrity and Anti-Corruption (FJIAC) та словацькою Transparency International Slovensko (TI SK) у партнерстві з Закарпатською ОДА та обласною радою.

**Матеріал не відображає позицію чи думку імплементаторів або донорів грантового проєкту. Відповідальність за зміст публікацій несе редакція Varosh.