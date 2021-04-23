Розслідування: Чому проблема сміття, яке Тисою пливе з України в Угорщину, повинно об’єнувати, а не сварити країни-сусіди

«Ріка забере» – приказка, яку повторюють мешканці Закарпаття від поколоння до покоління, викидаючи сміття в річку.
За останні 10 років ця проблема перетворилася на справжній екологічний виклик та стала приводом для міжнародного скандалу між Україною та Угорщиною.
Однак, вирішення цієї проблеми не таке вже й просте: недостатньо просто перестати смітити чи викидати сміття в річку. Потрібно значно більші зусилля, при чому не тільки зі сторони України.
У цьому всьому спробували розібратися наша команда Varosh спільно з провідним угорським видання Telex у рамках спільного розслідування за підтримки IJ4EU (Investigative Journalism for Europe).
У рамках цього розслідування команда проєкту не тільки проїхала вздовж річки Тиса з її витоку до кордону з Угорщиною, а й поспілкувалася з різними зацікавленими сторонами проблеми – від тих, хто засмічує річки до тих, хто повинен збирати та утилізувати сміття, контролювати цей процес та створювати інфраструктуру для вирішення проблеми сміття.
А це – і культура поводження з відходами та навичка сортувати сміття, і організація збору та вивозу сміття перш за все у гірській місцевості України, і питання утилізації, а не тільки накопичення чи захоронення сміття, і виклик несанкціонованих сміттєзвалищ та облаштування полігонів, і питання забруднення річок та екосистеми Дунайського макрорегіону, що зачіпає 14 країн.
З ким поспілкувалися: мешканці гірських сіл та міст Закарпаття вздовж річки Тиса, голова Закарпатської обласної ради Олексій Петров, засновник міні-заводу з переробки сміття в селищі Ясіня Бейла Франц, голова Ясінянської ОТГ Андрій Делятинчук, перший заступник міського голови Рахова Петро Бочкор, активіст зі збору сміття Тарас Крупський, власник установки для переробки сміття «SzínesTartályok» («Кольорові баки») Віктор Бучинський, директор дочірньої компанії сміттєзбірної компанії AVE у Мукачеві Володимир Кабай.
Наші ключові знахідки:
Фільм презентовано на окремій європейській конференції #uncovered, а також в медіа 3-х країн – Угорщини, Австрії та України. Фільм доступний кількома мовами, зокрема українською. Запрошуємо переглянути.