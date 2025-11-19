Розпізнати вчасно, діяти – негайно: TimmiClub – корекційний центр для дітей з аутизмом запустив методику раннього діагностування РАС

Дитячий центр розвитку TimmiClub працює в Ужгороді вже понад рік. Нині тут проводять діагностику РАС у дітей від 12 місяців. Які поведінкові маркери можуть свідчити про потребу такого тестування — розповідають засновник центру Артем Сандига та директорка Єлизавета Мовнар.

РАС (розлад аутистичного спектру) – стан, пов’язаний з особливостями нейророзвитку. Навіть незначні прояви можуть впливати на спілкування, соціальну взаємодію та поведінку людини. Такі маркери бувають дуже різними, форми легкими чи ускладненими. Що швидше батьки помітять перші ознаки й почнуть корекційні заняття, то легше буде уникнути багатьох труднощів у майбутньому.

Фахівці TimmiClub застосовують особливий підхід до кожної дитини. Вони розробили індивідуальні програми, які ґрунтуються на провідних перевірених методиках та світовому досвіді. Уже понад 5 років центр надає індивідуальні корекційні послуги для дітей та батьків, на базі центру працює міні-садок у Харкові, а рік тому філію відкрили в Ужгороді. Корекція здійснюється в кількох напрямках і спрямована на досягнення стійкого результату. Автори проєкту Артем Сандига і Єлизавета Мовнар поділилися історією створення центру та тим, як розвивається його діяльність.

Особиста мотивація

Артем Сандига харків’янин, батько трьох дітей віком 24, 14 та 10 років. Коли народився наймолодший Тимофій, стало зрозуміло, що малюк особливий. Подружжя багато консультувалося з лікарями, сина водили до різних фахівців з корекції. Логістично це було непросто: Харків – велике місто, заняття зі спеціалістами були розкидані у віддалених локаціях і в різний час.

– Відвідуючи логопедів, спеціалістів із сенсорної інтеграції у Харкові, я спостерігав за діяльністю цих центрів і розмірковував, що можна покращити в їх роботі, – пригадує Артем. – Далі обставини склались таким чином, що я втратив роботу, став на облік у центрі зайнятості і постало питання: чим займатися далі? Було важливо, щоб я міг і надалі відвідувати з сином корекційні заняття. Це й стало поштовхом до того, щоб я наважився відкрити власну справу. Так розпочався мій перший досвід підприємницької діяльності.

Навколо ідеї зі створення корекційного центру для дітей з особливими освітніми потребами, чоловік об’єднав кращих харківських фахівців, консультувався і навчався, довго шукав відповідне приміщення. Вперше центр був відкритий у червні 2020 року. Заклад успішно запрацював, розвивався і наявні 70 кв.м простору швидко стали затісними. Пошуки вдалого приміщення зайняли майже рік, але врешті будівлю було знайдено, концепцію узгоджено, колектив готувався до переїзду, ремонт добігав кінцевого етапу. Відкриття на новій локації відбулося 23 лютого 2022 року…

– Ми відкрились, а наступного дня почалася повномасштабна війна. Про відміну занять питань ніхто не ставив – люди навіть з дому не виходили. До середини літа вулиці Харкова взагалі спорожніли. Більшість наших фахівців виїхали з міста у перші тижні. Ми з родиною теж “покаталися” по країні, потім молодших дітей з дружиною я відправив до Берліна, сам теж трохи там побув. А коли, у листопаді, до Харкова повернулася наша перша фахівчиня, я зрозумів – час повертатись до роботи. Приміщення збереглося за нами, а орендодавці не взяли оплати за місяці нашої відсутності. Ми відновили роботу і наздогнали темп, – розповідає керівник центру.

Нині дитячий центр розвитку TimmiClub у Харкові обслуговує до 100 дітей з аутизмом та іншими особливими освітніми потребами. Кожному клієнту формується окрема програма занять відповідно до особливостей та потреб. В роботі застосовують комплексний підхід, що дозволяє досягти стійкого результату.

Коли у травні 2024 року ситуація на фронті погіршилася, у Харкові почастішали прильоти російських ракет та дронів. Родина Артема Сандиги ухвалила рішення щодо переїзду. Оскільки футбольна команда, у якій працює старший син, дислокувалася тоді на Закарпатті, сім’я переїхала сюди. А вже за кілька місяців Артем відкрив філію центру TimmiClub в Ужгороді.

TimmiClub в Ужгороді

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, приблизно кожна 127-ма людина у світі (загалом близько 62 млн. осіб на Землі) має РАС, а за даними США – приблизно в 1 з 31 дитини. Щороку кількість випадків виявлення цього стану зростає. Втім, паралельно й покращується обізнаність людства про цю проблему. Фахівці наголошують, що аутизм не є вироком. В залежності від рівня підтримки та індивідуальних особливостей людина може доволі повноцінно жити, обслуговувати свої потреби, а в деяких випадках ще й бути наділеною надзвичайними талантами чи здібностями. Проте важливо вчасно виявити ранні сигнали у розвитку та допомогти дитині отримати необхідну підтримку. Послугу діагностики аутизму надають фахівці TimmiClub, і в залежності від результатів консультації та обстеження, спеціалісти розробляють індивідуальний план корекційних занять.

В залежності від потреби, працюють у таких напрямах:

Логопедія та дефектологія . Тут запускають мовлення, навчають спілкуванню з оточуючими, розумінню себе, озвучуванню потреб, думок та емоцій.

АВА-терапія – всесвітньо визнана методика інтенсивної корекції поведінки та формування базових навичок при аутизмі. Усуває істерики та маніпуляції, навчає жити у соціумі.

Нейро- та корекційна психологія : допомагають побороти страхи, налаштувати комунікацію, відкоригувати поведінку, гармонізувати психічний та інтелектуальний розвиток дитини, покращити пам’ять, увагу, здатність до навчання.

Сенсорна інтеграція дозволяє стабілізувати гіпер- або гіпочутливість до звуку чи дотиків, працює з порушенням вестибулярного апарату та відчуттям власного тіла, нормалізацією роботи органів сприйняття.

Адаптивна фізкультура спрямована на потреби фізичного розвитку.

– Успішність застосування кожного з цих напрямів підтверджена позитивною динамікою, – пояснює директорка центру TimmiClub в Ужгороді Єлизавета Мовнар. – Прояви аутизму різні, однак після 2-3 місяців регулярних занять часто стає очевидно, що дитина краще розуміє дорослих, орієнтується в побуті, змінюється її поведінка.

Артем Сандига додає: “Наша велика задача — допомогти дитині розвивати навички, які зроблять її життя комфортнішим і дозволять упевненіше взаємодіяти зі світом. Для нас важливий будь-який прогрес. Фахівці разом із батьками працюють над тим, щоб дитина могла бути більш самостійною в повсякденних ситуаціях: відвідувати садочок чи школу, навчатися у виші, працювати, комунікувати й обслуговувати себе. Ми прагнемо, щоб кожна дитина мала можливість займати своє місце в соціумі й почуватися в ньому прийнятою.“.

Засновник та керівниця центру пишаються здобутками маленьких клієнтів, які надихають і стимулюють до подальшої роботи. Єлизавета Мовнар пригадує дівчинку Сабіну, яку батьки привезли до Ужгорода на 10-денний інтенсив з-за кордону. Дитина не розмовляла: з нею працювали логопед-дефектолог і спеціаліст із сенсорної інтеграції. Ці 10 занять стали поштовхом, який запустив процес мовлення. За два тижні по завершенні інтенсиву у месенджері логопед отримав відео, на якому Сабіна промовляє своє перше слово – “мама”.

– Наші перемоги можуть бути не такими помітними опосередкованому спостерігачу, але це титанічні досягнення дітей з РАС, їхніх фахівців з корекції та батьків, – зазначає Артем Сандига. – Коли дитина не могла відвідувати садочок, а тепер її туди прийняли; не розмовляла, а тепер вголос пояснює свої емоції чи називає предмети; відмовлялась від певних продуктів, а тепер їх вживає, – це досягнення, які зрозуміють тільки ті, хто особисто мав справу з подібними проблемами. Часто аутизм супроводжується складною поведінкою, істериками, агресією, і якщо ці фактори зникають, це величезний успіх для нашої команди.

Відкриваючи корекційний центр в Ужгороді, засновник зіткнувся з дефіцитом кваліфікованих кадрів у цій сфері. Працівників довелося окремо навчати, знайомити з новітніми методиками, відправляти на проходження спеціалізованих програм. Це наштовхнуло на ідею започаткування окремого освітнього напряму TimmiAcademy. Фахівці з корекції, реабілітологи, які не мають практичних знань, але в подальшому мають намір працювати з особливими клієнтами, зможуть навчатися і відвідувати курси. Такі ж курси, за бажанням, можуть відвідувати і батьки дітей з ООП. Спеціалісти центру готові ділитися власним досвідом, знайомити усіх охочих зі світовими методиками, що довели результативність. Заняття проходитимуть очно та онлайн і для цього вже готуються спеціальні освітні продукти.

Діагностика РАС: маркери поведінки та вік для діагностики

У МОЗ України наголошують, що розлади аутистичного спектра — це не хвороба, а нейророзвитковий стан. Він пов’язаний з особливостями роботи мозку та проявляється в іншому, ніж у більшості людей, способі соціальної взаємодії, спілкування і перероблення інформації. Аутизм не лікується, але з часом людина може розвивати необхідні навички, адаптуватися до соціального середовища та підвищувати якість свого життя за умови своєчасної підтримки. Найчастіше прояви цього стану з’являються у перші 5 років життя. Батькам слід звернути увагу на певні особливості поведінки дитини, аби вчасно надати дитині необхідну підтримку. Варто проконсультуватися з фахівцем, якщо малюк уникає контакту з іншими, не реагує на звернення по імені, має певні труднощі в розумінні емоцій, демонструє повторювані рухи (наприклад, розгойдування), різко реагує на зміни у звичній рутині, проявляє агресію чи підвищену тривожність у соціальних ситуаціях.

В ужгородському TimmiClub проводять тестування ADOS-2, підтверджене Міністерством охорони здоров’я України та визнане у світі найточнішим інструментом діагностики аутизму. Це стандартизована методика для комплексного визначення РАС. Вона добирається за віком і мовленнєвим розвитком – від немовлят до дорослих, що дозволяє отримати точну картину для кожного випадку. Сесія триває приблизно годину у форматі гри або бесіди. Сертифікований фахівець спостерігає за реакціями, комунікацією, соціальною поведінкою в природних для дитини ситуаціях. Результат формується у детальний та зрозумілий звіт, також батькам надаються конкретні рекомендації щодо подальших кроків.

– Офіційний діагноз “аутизм” лікарі ставлять незначній частині дітей. Часто батьки його просто не сприймають, відмовляються визнавати. Але для того, щоб займатися з дитиною, нам діагноз і не потрібен. Ми маємо справу з певними особливостями розвитку і фокусуємося на роботі з ними. В залежності від індивідуальних потреб конкретної дитини з малюком починає працювати логопед, психолог, нейропсихолог, сенсорний терапевт чи спеціаліст із АВА-терапії. Цього достатньо, щоб рухатися до бажаного результату, – пояснює керівник закладу.

У TimmiClub закликають не панікувати, якщо у дитини помічені певні червоні прапорці, не замикатися в собі й не віддаляти сина чи доньку від соціального життя. Якщо виникла підозра на аутизм, першим кроком має стати звернення до фахівців. Часто батьки не розрізняють, де норма, а де ховається проблема. Тому важливо довіритися спеціалістам, а також створити атмосферу підтримки вдома, подбати про емоційний добробут сім’ї. Аутизм не лікується як хвороба, проте своєчасна терапія й підтримка значно допомагають дитині розвиватися та комфортніше взаємодіяти зі світом.

Записатися на консультацію або діагностику, отримати відповіді на додаткові питання можна за телефоном: +38(050)785 64 62.

Адреса центру розвитку TimmiClub: м. Ужгород, вул. Собранецька, 16.

Дізнайтесь більше на сайті та на інстаграм сторінці TimmiClub.

