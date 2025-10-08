Робота на Yazaki Ukraine: стабільність, кар’єрні можливості та реальні історії успіху

22 роки тому Yazaki відкрила виробництво на Закарпатті, обравши регіон завдяки близькості до ЄС, наявності кадрів та готовності влади до співпраці. Це дозволило створити один із найбільших і стабільних заводів у регіоні.

Підприємство забезпечує робочі місця, сплачує податки, підтримує громади та бере участь у соціальних ініціативах. Завод зберіг стабільну роботу під час пандемії, економічних коливань та війни, а працівники отримують конкурентну зарплату, соціальні гарантії та можливості розвитку.

Умови праці та підтримка

Yazaki інвестує у навчання, медогляди, організоване довезення працівників. Є їдальня, зони відпочинку, сучасні робочі місця. Дітям співробітників дарують шкільні набори й подарунки, проводять екскурсії. У складних життєвих ситуаціях працівники можуть розраховувати на матеріальну допомогу.

«Ядзакі Україна» стала для багатьох людей синонімом стабільності та можливістю працювати вдома, без виїзду за кордон», — каже Діана Білецька, фахівчиня зі зв’язків з громадськістю.

Кар’єра та розвиток: внутрішні переходи і живі історії

У компанії говорять про перспективи збільшення виробництва, залучення нових проєктів і створення додаткових робочих місць. Замовники довіряють Yazaki насамперед за стабільну якість роботи навіть у складних умовах.

Цей розвиток відбувається не лише через інвестиції чи технології, а й завдяки людям, які щодня працюють на виробництві та в офісі. Їх історії показують, як можна пройти шлях від оператора до керівної посади, змінювати напрямки діяльності й здобувати новий досвід, залишаючись у межах однієї компанії.

Наталія Крецул – майстерка

“У «Ядзакі Україна» я з 2004 року. Після декрету повернулася і вже п’ятий рік знову працюю. Починала оператором на тестері, тепер керую лінією, де у моєму підпорядкуванні 20–25 людей. Найбільше люблю спілкування з людьми — це й стало головною причиною мого повернення. Якщо хтось захворіє, інша лінія завжди підстрахує, це забезпечує відчуття підтримки.

Найяскравіші враження пов’язані з відрядженнями: поїздка до Болгарії та здійснена мрія відвідати Стамбул. Після відрядження, уся команда висловила бажання повернутися до роботи під моїм керівництвом — це дуже надихає!

На старті своєї кар’єри я була скромною працівницею, але керівниця побачила в мені лідерський потенціал і мотивувала розвиватися, так я стала майстеркою. Тепер знаю весь процес від початку й до кінця, а головний напрямок роботи це контроль якості. Якщо є помилка, допомагаю швидко її виправити. Ціную стабільну зарплату, довезення і харчування. Деякі люди досі недооцінюють роботу на заводі, але мій досвід в компанії показує, що вона пропонує реальне зростання та гордість за те, що ми робимо.

Під час відключень світла виробництво не зупинилося — генератори підключалися одразу. Маю багато друзів на роботі, різниця у віці нам не заважає. Бонуси транспорт, харчування, подарунки тощо, закривають чимало потреб”.

Тарас Гопко — керівник зміни (початкове та середнє виробництво)

“Я прийшов у компанію у 2015 році й починав оператором на лінії. Два з половиною роки пропрацював на цій посаді, після чого поставив собі за мету перейти на комакси (верстати з програмним керуванням) — і згодом досягнув цього. На комаксах провів близько шести років, а тепер уже певний час працюю старшим зміни. Спочатку мені пропонували іншу посаду, диспетчера, але я хотів більшого й погодився лише на ту роль, де бачив перспективу. Зараз у моєму підпорядкуванні близько шістдесяти людей, і це велика відповідальність. Довелося змінитися, бути уважним до своїх обов’язків, навчитися організовувати процес так, аби колеги довіряли й виконували роботу без сумнівів.

До «Ядзакі Україна» я працював на автосервісі та їздив на заробітки за кордон. Зрештою захотів залишитися вдома й мати стабільну роботу. Саме це найбільше ціную тут: зарплата завжди без затримок, на підприємстві тепло й чисто, є харчування та транспортування”.

Марина Соляник – керівниця служби охорони праці і охорони навколишнього середовища

“У «Ядзакі Україна» я вже 16 років. Прийшла студенткою, починала оператором, а згодом змінила напрямок на документообіг, створення процедур і організаційними питаннями в департаменті. Далі працювала на інженерній позиції з попередження помилок — треба було знати весь процес: від замовлення матеріалу до відправлення готової продукції. Після декрету займалася закупівлею запчастин на різне обладнання, пізніше знову повернулася до інженерної роботи, а тепер відповідаю за охорону праці та довкілля. Такий шлях дав мені цілісне розуміння роботи кожного відділу.

Особливо пишаюся поїздкою до Японії, яку виграла ще у 2005 році як школярка завдяки конкурсу від підприємства, де працювала моя мама. Той досвід сформував уявлення про можливості й залишив найяскравіші враження — від наукових центрів до Діснейленду. І тоді я зрозуміла, що хочу стати частиною компанії. Хочу, щоб і моя донька колись мала таку ж можливість, як я тоді — поїхати в Японію і побачити світ”.

Найбільше ціную колектив і лояльність керівників до працівників. А також додаткові можливості, які надають у компанії: безкоштовні обстеження, навчання, подарунки. Тут розуміють, що триває війна, що в кожного є сім’я й непрості обставини. Моя порада тим, хто розглядає працевлаштування на «Ядзакі Україна»: тут широкий вибір професій і напрямів, сильна команда, і варто спробувати незалежно від освіти чи досвіду.

Ангеліна Воробей – фахівчиня з якості

“У компанії я з 2020 року. За освітою я художниця-керамістка, працювала у майстернях, але стабільності не було. У «Ядзакі Україна» спершу планувала затриматися лише на літо, проте вирішила залишитися, адже тут була впевненість у завтрашньому дні, ще й у розпал пандемії. Починала на лінії, згодом мені запропонували посаду інспектора з якості, але не склалося. Потрапила на одну з найбільших виробничих ліній — фізично було дуже важко, але тримала стабільність. Коли з’явилася цікава вакансія, перейшла в інспектори якості. Тут мені допомогли знання креслень ще з художнього навчання: я швидко орієнтувалася у позначках і занурилась у світ якості.

На теперішній ролі фахівчині з якості я з лютого. Моя робота — це аналіз даних, проведення атрибутивних і деструктивних тестів. Посада вузькоспеціалізована, але дотична до всіх підрозділів. Пишаюся тим, що на третій рік роботи інспекторкою могла системно допомагати колегам. Джгут — це логічна система, і важливо вміти знаходити потрібне рішення за допомогою технічної документації. Подобається, що інструкції докладні: варто прочитати, подивитися на обладнання, за потреби порадитися з тренером чи колегою і все стає зрозуміло. Напризволяще тут нікого не залишають.

Тут я знайшла друзів і навіть кохану людину. Порадити роботу можу тим, хто готовий вчитися. Це не місце, де все знаєш із першого дня. На лінії важливі швидкість і увага до деталей. Якщо виникає проблема, діємо за регламентом: звертаємося до інспектора чи ганчо (японський термін, що означає “лідер групи”, “керівник”). Мені близьке те, що тут цінують якість, логіку процесів і готовність розвиватися”.

Ганна Безугла – завідувачка складу

“У компанії я вже 10 років. Працюю завідувачкою складського господарства, у підпорядкуванні здебільшого чоловіки, та одна жінка. Коли поверталася після декрету, було непросто: перерва у роботі, нова посада, новий керівник, новий колектив. Хвилювалася через стереотипи щодо жінки-керівниці на складі, але на практиці все склалося успішно. Колеги допомагали, щоб я швидше ввійшла в курс справ, адже попередниця йшла у декрет, а я могла працювати лише пів дня, поки дитина ще не відвідувала садочок. Колектив тут стабільний: багато хто працює від запуску заводу по п’ятнадцять-двадцять років стажу.

До цього ми з чоловіком працювали у Стрию. Наші резюме знайшли на сайтах пошуку роботи, спершу до співпраці запросили його, а потім і мене. Так ми переїхали сюди — для мене це була авантюра, але і пригода. Коли з’явилася дитина, стала обережніше ставитися до змін. Спершу я була заступницею керівника виробничої дільниці, потім перейшла на посаду керівника дільниці, згодом працювала на новому проєкті. Нині мій чоловік керує відділом по роботі з клієнтами, до цього працював в інженерії. Ми часто обговорюємо робочі питання вдома, інколи перетинаємося у робочих питаннях. Це створює відчуття сімейного духу компанії, особливо коли і дитина включена в атмосферу: наприклад, через дитячі екскурсії на підприємство.

Найбільше ціную стабільність, колектив і стиль керівництва. У компанії прості, прямі стосунки між колегами: звертання на “ви” трапляється рідко, бар’єри нижчі, і простіше будувати відносини. Це помітно і в інших підрозділах. Для мене — це цінність, яка додає відчуття довіри й команди”.

Юрій Капустей – керівник технічного департаменту

“У компанії я вже майже 22 роки. Прийшов сюди студентом, навчався заочно на економічному факультеті, потрібно було оплачувати навчання і заробляти. Тоді з роботою було складно, здебільшого пропонували лише роботу у торгівлі, а мені хотілося стабільності. На «Ядзакі Україна» потрапив оператором, як казав колега, «зиму пережити». Спершу було два тижні навчання у тренінг-центрі, далі мене спрямували у відділі складальних дошок.

Так почався шлях, який із часом привів мене на нинішню посаду менеджера технічного департаменту. За ці роки були різні етапи: три роки складальником дошок, потім керівником відділу складальних дошок, згодом — керівником індустріальної інженерії. Пізніше очолив відділ оптимізації виробничих процесів, а від 2024 року керую технічним департаментом. У моєму підпорядкуванні всі технічні напрямки: виробниче та невиробниче обладнання, інфраструктура, котельня, прилеглі території. Разом із підрядниками це близько шістдесяти людей.

Тим, хто щойно приходить, раджу проявляти ініціативу. Тут є безліч можливостей для кар’єрного зростання. У нашій компанії багато хто починав операторами, ставав майстрами чи керівниками, а далі переходив в офісні відділи. Так відбувалося і зі мною: брався за нові завдання, підміняв колег, вчився на різних машинах. Коли постало питання про процес-лідерство, я вже був готовий. У менеджменті сьогодні є люди, які стартували на виробництві, і це підтверджує: на «Ядзакі Україна» реально вирости з будь-якої посади”.

Сучасні можливості виробництва та розвитку

Про роботу на заводі часто існують упередження, які не відповідають дійсності, зазначає Діана Білецька, фахівчиня зі зв’язків з громадськістю «Ядзакі Україна». Стереотип про «несучасність» заводу спростовує факт: підприємство поєднує передові технології із сучасними стандартами безпеки, пропонуючи можливості для навчання та розвитку.



Робота на заводі престижна й цікава: працівники пишаються виробництвом компонентів, які використовуються мільйони автомобілістів світу. А для молоді створені спеціальні програми наставництва, що відкривають шлях до швидкого професійного розвитку.

Як зрозуміти, чи ця робота підходить вам

Діана Білецька наголошує, що найкраще позбутися сумнівів щодо роботи на заводі можна, відвідавши виробництво під час екскурсії чи пройшовши на співбесіду. Робота дає стабільність і соціальні гарантії, водночас вимагає дисципліни. Уже за рік багато працівників піднімаються кар’єрними сходами, а реальні відгуки колег завжди точніші за будь-які чутки.

У компанії поки не афішують деталі довгострокових планів, але говорять про перспективу зростання виробництва, появу нових проєктів і, відповідно, нових робочих місць.

Досвід Yazaki на Закарпатті — це історія про поєднання логістики, дисципліни й людської праці. Компанія вибудувала стабільні правила гри, створила умови для навчання і кар’єрного зростання та закріпила за собою репутацію роботодавця, на якого можна розраховувати. Перспектива на наступне десятиліття зосереджені на сталому зростанні, де люди залишаються в центрі успіху компанії. Саме вони щодня заходять у зміну, передають знання новачкам, збирають джгути й забезпечують якість, яка дозволяє відчувати впевненість у завтрашньому дні — вдома, на Закарпатті.

Дізнайтесь більше на сторінках у соцмережах facebook та instagram сторінці.

З питань відкритих вакансій компанії звертайтеся за телефоном: +38067 181 53 35 або +38050 404 20 08

На правах реклами

Марія Туряниця, Varosh

Фото надано компанією Yazaki Ukraine