Реабілітація після COVID-19: що це таке та кому вона потрібна?

Партнерська публікація

Новий напрямок роботи для лікарів та реабілітологів. Для когось COVID-19 став однією з незначних хвороб, а комусь перевернув життя чи забрав міцне здоров’я. Лікарі стверджують, що наслідки для людини може мати навіть безсимптомний перебіг хвороби, а також прогнозують, що кількість хронічних хвороб, які загостряться після COVID-19 значно зросте.

Хай там як, але санаторні та лікувальні заклади вже відчули ці явища через запити пацієнтів і розробляють програми реабілітації, які допомагають відновити організм після хвороби.

У санаторії «Квітка Полонини» створити спеціальну програму «Реабілітація після COVID-19», завдяки якій пацієнти мають можливість пройти відновлювальну терапію задля полегшення «постковідного синдрому» та остаточного одужання. Усі процедури надаються за призначенням лікаря в залежності від медичних показань.

До програми входять такі процедури:

Високотонова терапія HiToP – новітня розробка з ефектом до 90%, унікальна технологія, яка дозволяє впливати на організм на клітинному рівні, покращує імунітет, лікує цілий ряд захворювань, які провокує COVID-19.

Озонотерапія (внутрішньовенне насичення організму киснем – озон відновлює кисневий транспорт, вивільняє кисень, знімає інтоксикацію, розширює судини, покращує мікроциркуляцію, надає імуностимулюючу, антибактеріальну, антивірусну і протизапальну дії).

Кисневі пінки для внутрішнього застосування (активний кисень допомагає відновити життєві сили, нормалізує функції зовнішнього дихання, поліпшує тканинне дихання, знижує гіпоксію легень).

Фізіотерапія при захворюваннях легенів (електрофорез з препаратами, які покращують метаболізми легеневої системи, мають розсмоктуючий і дренажний ефект).

Натуральні вуглекисло-мінеральні ванни – стимулююче діють на дихальний центр, покращують загальний кровообіг.

Інгаляції з мінеральною водою (вологе тепло, сольовий та газовий склад водяної пари ефективно впливають на хворих недугами дихальних шляхів).

Галотерапія (оздоровча кліматотерапія – «соляна кімната» із притаманним їй мікрокліматом – лікування та профілактика захворювань верхніх дихальних шляхів, зміцнення нервової та імунної системи).

Біоптрон (світлолікування – сприяє стимуляції імунної системи та посилює процеси регенерації).

Внутрішнє застосування мінеральних вод лужанського типу: питне лікування, кишкові зрошення, мікроклізми. Вживання мінеральної води відновлює органи травлення, зокрема після токсичного медикаментозного лікування, призначеного під час COVID-19. Питне лікування гідрокарбонатними натрієвими мінеральними водами діє на організм як адаптоген, що підвищує опірність організму до різних несприятливих факторів, включно з бактеріальними, вірусними, грибковими інфекціями.

Кишкові зрошення позитивно впливають на моторну функцію кишківника, являючись своєрідною гімнастикою для їх м’язів, що сприяє нормалізації випорожнень, покращує приток крові до слизової оболонки кишківника, здійснюючи протизапальну та дезінтоксикаційну дію.

Дихальна гімнастика при захворюваннях легенів, для відновлення роботи легеневої системи після ураження COVID-19.

Аквааеробіка в сучасному басейні з підігрівом сприяє підвищенню сили дихальних м’язів і збільшення їх тонусу, підсилює вентиляцію легенів, сприяє збільшенню життєвого об’єму легенів.

Кліматотерапія, теренкурні маршрути (гірський клімат, насичене фітонцидами свіже повітря, завдяки великій кількість хвойних дерев на території санаторію, своєрідний мікроклімат завдяки гірській річці, що протікає територією оздоровниці – сприятливі кліматичні умови забезпечують організм киснем, покращують функцію зовнішнього дихання, покращують функціонування організму, поступово тренують його механізми адаптації).

14.Вхідний і вихідний контроль біохімічних показників крові. ПРЛ-діагностика коронавірусної інфекції, комплекс серологічних маркерів (метод ІФА), які свідчать про перенесену хворобу COVID-19 (наявність імунітету до COVID-19).

Контакти:

Санаторій «Квітка полонини» (ТОВ «Сузір’я»), с.Солочин, Свалявський район

Тел. (03133) 3-23-39;

Мобільні (050) 963-06-95; (097) 461-36-65

Email: reception@kvitkapolonyny.com

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