Рак – не вирок: історія лікування Альони Загоруйко

Засновницю бренду авторських хусток Shpalta Альону Загоруйко багато хто знає в Ужгороді та по всій Україні. Енергійна життєрадісна жінка, успішна підприємиця з купою ідей, проєктів, колаборацій. Вона завжди у вирі подій, активна, цілеспрямована. Паралельно з успішним розвитком власного бренду, Альона часто організовує сама чи бере участь у благодійних заходах, допомагаючи хворим або ж спрямовуючи кошти на потреби військовим. Якою ж несподіванкою для друзів, знайомих і колег Альони, виявився її допис в інстаграмі про те, що вже кілька місяців вона бореться з онкологією. Стали зрозумілими її тривалі періодичні зникнення із соціальних мереж, часті поїздки до Києва, раптова коротка стрижка і хустки на голові.

Альона Загоруйко каже, що свою особисту історію про рак оприлюднила для того, аби вберегти інших дівчат і жінок. Бо насправді реальність сумна. За словами київської онкохірургині і мамологині Оксани Гаращенко, кожні 43 хвилини в Україні одна жінка чує діагноз «рак молочної залози», кожні півтори години одна з них помирає від цього діагнозу. Однак якщо хворобу виявити вчасно, 90% випадків піддаються лікуванню.

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Після публікації Альони і її заклику до жінок негайно пройти обстеження, з десяток тих, хто це прочитав, звернулися до лікарів. У двох із них були виявлені й на даний час вже видалені пухлини. Це зберегло життя.

Також у Альони з’явилася нова ідея. На своєму досвіді вона зіткнулася з тим, що попри великий обсяг інформації, пов’язаної з лікуванням онкології, діагноз «рак» все одно застає людину зненацька. Тож підприємиця мріє написати книгу з алгоритмом дій для людей з подібними діагнозами.

Радимо після прочитання цього інтерв’ю також записатися на чек-ап, якщо давно цього не робили. Життя і здоров’я вартують того, аби за них боротися. Це точно знають ті, хто зіткнулися з раком і подолали важкий шлях лікування.

— На самому початку нашої розмови з’ясуймо, скільки часу минуло відтоді, як ти дізналася про свою хворобу і на якому етапі лікування ти перебуваєш зараз?

— Пухлину виявили під час планової УЗД 13 листопада 2024 року. З того часу пройшла курс хіміотерапії, пухлина зникла, але ДНК-аналіз показав, що може трапитися рецидив і лікарі мені порекомендували повністю видалити груди. Я зробила операцію у травні цього року, та наступні 5 років мушу приймати гормональні препарати, при цьому намагаюсь відновити організм, бо він добряче виснажився.

— Протягом цих непростих пів року, що нового ти дізналася про рак?

— Багато чого. Найперше, що попри розвиток сучасної медицини, новітні технології, превентивні заходи і доступ до ліків, діагноз «рак» досі звучить страшно. І він настільки помолодів, що вже давно не йдеться про вікові групи 70-80 років і вище. Онкоклініки переповнені дітьми і активними молодими людьми в розквіті сил. І я готова, якщо потрібно, всюди кричати: цього не потрібно соромитися, бо від хвороби неможливо застрахуватися. Уяви собі: кожна з 29 жінок в Україні щодня дізнається про діагноз, пов’язаний з раком. Вдумайся у цю цифру. Це означає, що кожна із 29 наших із тобою спільних знайомих може бути хвора і не підозрювати про це. І ми не знаємо, хто наступний.

А ще я тепер розумію, що фраза «все буде добре» не допомагає людині з раком. Бо, знаєш, коли у тебе гарячка і нудить, це не працює. Жінки повинні бути готові прожити важкий період, а їхні близькі налаштуватися мужньо пройти цей шлях разом з ними.

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— Скільки тебе знаю, ти завжди була дуже свідома, уважна і дисциплінована щодо свого здоров’я. Регулярно проходила чек-апи, збирала кошти на лікування хворих, ми з тобою на твоїх благодійних заходах розігрували сертифікати від медичних лабораторій для проходження обстеження. Чому це сталося з тобою?

— Для себе я формулюю це питання інакше: не «чому», а «для чого»? Це радикально змінює підхід і ти переходиш з позиції жертви у позицію людини, яка будь-яке випробування сприймає як ріст і розвиток. А будь-яка трансформація здійснюється через біль.

— Розкажи, де саме і як звістка про рак тебе застала?

— Якраз на плановому чек-апі, про який я весь час наголошую жінкам. Наприкінці року завжди намагаюся завершити всі свої справи, аби новий рік розпочати з чистого аркуша. Це одна з моїх традицій. Так от, 13 листопада, я їхала із сином на вечерю і зателефонувала подрузі, лікарці-гінекологині Вікторії Подольській, у якої вже довгі роки обстежуюся. Запитала, чи є у неї «віконце» і чи могла б вона прийняти мене на 20 хвилин, щоб я зробила звичну УЗД щитоподібної та молочних залоз, внутрішніх органів. Так завжди роблю. Уже після цього здаю загальний аналіз крові, гормони і все необхідне, щоб лікарка призначила корекцію.

Зазвичай тієї пори у мене низький вітамін D, який треба поприймати, і все. Так я була налаштована і цього разу, йшла на обстеження абсолютно спокійна. Тут я хочу наголосити для всіх: якось відчути, що з тобою щось негаразд, неможливо. Бо рак на ранній стадії не болить, не має симптомів і ніяк себе не проявляє. Тому важливо весь час мати одного лікаря, бо він бачить всю картину роками і відразу помітить зміни. Так от, Віка зробила УЗД і в лівій молочній залозі побачила пухлину розміром 2,7 см. На тогорічному знімку її не було. Лікарка відразу сказала: «Альоно, тут є пухлина нечітких форм, вона мені не подобається. Потрібно пройти додаткове обстеження». І направила мене до мамолога. Я зробила мамографію, біопсію, результати треба було чекати 10 днів. Весь цей час я взагалі не хвилювалася, мене нічого не турбувало, займалася своїми справами – кінець року, темп божевільний.

Отримавши результати біопсії, зазираю до них і нічого не тямлю: якісь літери, цифри, незрозумілі медичні терміни. Тож я до зустрічі з основним лікарем розіслала їх іще трьом знайомими медикам. Першою відписала Юліана Федько і запитала, чи може зателефонувати. Я відповіла, що так. Як зараз пам’ятаю: стою на балконі, оперлася на підвіконня і чекаю цього дзвінка. І Юля каже: «Альоно, ну, це рак…» Я досі не можу нічого усвідомити: «Який рак? Що таке рак? А звідки рак? Як рак?» А вона: «Це треба лікувати негайно, не затягуйте, тому що дуже великий показник, що пухлина швидко росте».

Я питаю: «Ну, це ж просто вирізати пухлинку і все?»

А вона: «Ні, це трошки не так робиться».

Тут почали телефонувати подруги, забили на сполох, бо вони своїм знайомим спеціалістам також скинули ці результати біопсії. Усі підтвердили, що це рак II ступеня.

І в мене почався тур по лікарях.

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— Ти дуже тоді злякалася?

— Мене так накрило, що я тобі не можу передати. Скасовую, переношу усі заплановані зустрічі. Сконтактувала з найкращими лікарями в Ужгороді, але друзі наполягли, щоб я ще й до їхніх знайомих онкологів поїхала до Києва. Купую квиток, сиджу у потязі і отримую повідомлення, до кого і куди я повинна завтра підійти, бо подруги уже домовилися. Цей стан дуже страшний. Ніхто з моїх знайомих такого не проходив і алгоритму дій не було ніякого. Я просто їхала до Києва і дорогою мені надсилали контакти лікарів.

У столиці є кілька інститутів раку, клінік, але я прийняла рішення потрапити до земляка, Івана Смоланки. (Іван Смоланка – лікар-онколог, завідувач відділенням пухлин грудної залози та її реконструктивної хірургії Національного інституту раку, – прим. авт.) На щастя, він зміг відразу прийняти, мене відправили на дообстеження і діагноз підтвердили: рак другої стадії, підтип B.

Хіміотерапевтка Олена Мартинюк розписала план лікування.

— Чи всі препарати були в наявності? Скільки це коштує? Часто люди хвилюються, що заради лікування потрібно продавати житло, авто і витратити усі життєві заощадження.

— Все потрібно було робити негайно, тому що моя пухлина стрімко росла. Препарат був у наявності в Ужгороді на державному забезпеченні, тож лікуватися можна було безплатно. Про це завжди треба питати, бо хворі перебувають у шоковому стані й відразу йдуть купувати ліки. Існує багато державних програм, які покривають витрати на лікування. Деякі я купувала сама, оскільки були сумніви щодо країни-виробника.

А от уже після хіміотерапії про своє відновлення людина дбає самостійно. Бо під час лікування вбиваються не тільки ракові клітини, а й усе хороше в організмі. Кожні 28 днів я роблю ін’єкції в живіт і це триватиме ще 2 роки. Цей один шприц коштує 6 тисяч гривень. Тому на відновлення печінки, зняття інтоксикації я вже потратила більше коштів, ніж на саме лікування хімією, а попереду ще довгий шлях реабілітації.

— Як відбувається хіміотерапія? Який це процес?

— Розповім виключно про себе, тому що у всіх лікування індивідуальне. Також тут хочу наголосити, щоб ви нікого не слухали, окрім свого лікаря. З ним ви повинні бути на зв’язку 24/7 і строго дотримуватися рекомендацій. Отже, я пройшла 6 хіміотерапій. Мало бути 8. Дві з них скасували через алергічну реакцію на новий препарат. Раз на 2 тижні я приходила в ужгородську лікарню і приймала крапельницю, яка тривала 4 години. Тут дуже виручає порт, який вшивають під шкіру. Бо вени зникають і потім їх важко відновити. Такий катетер дозволяє багаторазово вводити хімічні розчини відразу в аорту.

— Як ти почувалася під час лікування? Тепер очевидно, що ти ще й встигала працювати.

— Так, у мене у всьому є своя система. Я поспостерігала, як реагує організм на хімію і зрозуміла, що дуже зле мені стає на третій-п’ятий день після крапельниць. Таким чином попросила хімію призначати мені п’ятницями. У четвер закуповувала продукти дітям. (Альона розлучена і самостійно виховує двох неповнолітніх синів, – прим. авт.). Готувала їжу на кілька днів.

Ще я приймала препарати від нудоти і це дуже допомагало. Перші 2 дні після крапельниці треба пити багато рідини, по 4-5 літрів, щоб максимально вивести все це з організму. Дотримувалась спеціального харчування, повністю відмовилась від червоного м’яса. Погано мені ставало на третій день. Тут я вже давала волю емоціям, зникала з публічного життя, бо було не до того. Решту днів тижня жила своє прекрасне життя і навіть іноді примудрялася подорожувати.

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— Що показували результати обстежень після перших крапельниць? Як відреагувала на них пухлина?

— Уже після першої хімії пухлина зменшилася на цілий сантиметр і процес тривав. Це дуже підбадьорювало. Після всього курсу новоутворення повністю зникло.

— Променева терапія не знадобилась?

— Ні, і все тому, що я вчасно діагностувала пухлину. Друга стадія, лімфовузли не уражені, все чисто, метастаз немає, тому хімієтерапії було достатньо.

— Якщо пухлина після крапельниць повністю зникла, то навіщо було видаляти молочні залози?

— Після проходження хімієтерапії я зробила аналіз NGS HRR на генетичну мутацію. Він не є обов’язковим, але я хотіла переконатися, що рак не повернеться.

— Це той аналіз, після якого з профілактичною метою Анджеліна Джолі видалила яєчники і маткові труби?

— Саме так, і я його раджу зробити навіть усім здоровим людям. Він недешевий – на даний час коштує трохи більше ніж 16 тисяч гривень, – але багато від чого може вберегти. Його роблять в Ужгороді у CSD-лабораторії. Здаєш кров і результати аналізу приходять за 14 днів. Я досліджувала 16 генів і виявилося, що імовірність захворювання яєчників у мене становить 3%, а от грудей – 53%. Це високий показник. Я порадилася з лікарями і прийняла рішення видалити молочні залози.

Операція відбулася 6 травня. Хірургічне втручання складне. Робила я його у Києві в Інституті раку. Спочатку працювала команда на чолі з хірургом-онкологом, вичистили все аж до шкіри, щоб не було місця для повторного захворювання, а потім до роботи приступив пластичний хірург і відразу встановив імпланти. Тож тепер все виглядає естетично і майже нічого не помітно.

— Чи зверталася ти до психолога під час лікування?

— А я з нею і не припиняла контактувати. Я давно користуюся послугами психологині, ще до лікування. Щотижня вівторками маю онлайн-сесії. Вона мені дуже допомогла.

— Що у той час виявилося найефективнішим? Що або хто тебе найбільше підбадьорював?

— Напевно, це мої подруги. Мені з ними дуже пощастило. Щойно я повідомила про свою проблему, як вони створили спільний чат у месенджері, який назвали «Дубайщина». Там 16 учасниць і вони – моє все. Питання вирішувалися зі швидкістю світла. Контакти лікарів, питана вода у кімнату, зустріти на вокзалі, дістати ліки – це все вони. Жодного разу сама я не була на хімії, одна з подруг завжди супроводжувала і була поруч. Це також і відповідь на питання, чому я не поїхала лікуватися закордоном – бо там я би була самотня, а тут поруч мої люди. Ще серед «допомагаторів» я б назвала рідних, психотерапевта, йогу, медитації і свою роботу.

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Важливо, що на період лікування я видалила всі канали з новинами, щоб уберегти себе від додаткових стресів, пов’язаних з війною. Бо спочатку потрібно врятувати себе. Мене це також болить, я дуже емпатична людина, війна всередині кожного українця, але у цій ситуації треба витягти себе, щоб мати змогу продовжувати допомагати країні. Ця психологічна бульбашка тимчасова і вона буде оберігати від додаткових зовнішніх стресів.

У період лікування бажано забезпечити себе рутиною, тими ритуалами, до яких ти звикла. Наприклад, я їхала на хімію у своєму авто, вмикала підігрів сидінь, улюблену музику, мастила кремом руки – все, що роблю завжди. Подруги мені дарували червоні помади, бо треба залишатися красивою. А ще я продовжувала працювати і вести інстаграм.

— Ти багато чого встигла за ці пів року.

— Працювала, подорожувала, злітала в Лісабон. Відвідала дві країни – Португалію і Мальту – і зараз лечу в третю. Випустила за цей час 4 колекції, ще 10 запланувала, здійснила 5 колаборацій з різними брендами. Словом, на давно спланованому графіку випуску колекцій моя хвороба не позначилася.

— Пригадалися віршовані рядки Людмили Муріної: «А ти сій квіти… Навіть якщо завтра – кінець світу.» А який період все ж таки був найважчим?

— Вони всі різні. Один із найскладніших – хімічна менопауза. Уяви, тобі враз вимикають яєчники і різко настає менопауза. Кидає то в жар, то в холод, настрій стрибає, ти плачеш, падаєш духом, буває, що взагалі нічого не хочеться. Але період хімії чи операції – не найстрашніше. Бо тоді ти якось живеш на адреналіні, вся зібрана. Я під час стресу вмію акумулювати сили, зібрати себе докупи.

Але потім настає післяопераційний період і довге відновлення. Пружина в організмі розслабляється, починається депресія. І тут вже стають в нагоді всі можливі доступні засоби. Я направду дуже вдячна подругам, які били на сполох, коли я зникала навіть на два дні – відразу телефонували, витягували, гуляли зі мною на вулиці, надсилали квіти, продукти. Це неймовірна підтримка.

— Дай пораду, як реагувати знайомим, коли вони дізнаються, що людина захворіла на рак? Краще її взагалі не чіпати, чи навпаки – йти і пропонувати допомогу?

— Тут усе дуже індивідуально. Але якщо вже людина починає відверто про це говорити, то треба писати, питати, чим допомогти. Бо це у мене була потужна підтримка подруг, а в кого її немає? Це ж людина навіть не може купити і принести собі пляшки води. Часто буває, що і фінансової допомоги потребують хворі на рак, а самі про це не наважуються попросити.

— Ось цей етап, коли жінка вперше бачить себе без волосся… Напевно, це дуже важко сприйняти?..

— Так. Як би ти себе до цього не готував, це дуже сильно б’є морально. Волосся починає випадати приблизно на 14-16-й день після першої хімії. Пам’ятаю, я відкрапала другу хімію, після обіду п’ю каву і мимоволі почухала голову. В руках залишилося волосся… Тебе це просто вбиває. Ще два дні після цього я боялася помити голову, щоб не побачити на рушнику жмутки волосся. Почала застеляти подушку рушником, щоб у разі чого швидко стріпати. Це страшно. Волосся на голові меншає, рідне, випадають брови, вії.

Я готувалася до цього періоду. Завчасно розповіла дітям, що якийсь час буду лиса. Пішла до знайомої перукарки, зробила коротку стрижку, а зі свого довгого волосся мені виготовили перуку з імітацією шкіри голови. Тож коли прийшов час, у мене була готова перука з мого волосся. Стали в нагоді й мої хустинки, якими я обмотувала голову. Це навіть виглядає стильно. А щоб не шокувати оголеною головою незнайомих людей на спортивних заняттях, я створила окрему групу зі своїх подруг і тренерка Юля Карпенко проводила для нас індивідуальну йогу.

Ще з’ясувалося, що мій череп гарної форми. Мені навіть робили компліменти.

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— Ти надала нам дозвіл опублікувати свої фото з оголеною головою. Дякую, вони чудові. Не кожна могла б на таке наважитися.

— Ці фото я спочатку робила для себе. Фіксувала всі етапи лікування, така собі самохронологія. І це не для того, щоб я колись подивилася і жахнулася, через що я пройшла, а для того, щоб коли засумніваюся в собі, усвідомила, яка я сильна. Не було мети їх публікувати. Але тепер більше хворих дівчат почало мені писати. Це страшно, але їх щоразу більшає. Минулого тижня, коли я ходила на укол, лікар повідомив про 63 госпіталізації протягом останніх 10 днів. Це величезна статистика як для маленької приватної клініки. В онкодиспансері ще жахливіша ситуація, в Інституті раку – ще. Люди замикаються в собі, а потрібно себе мотивувати і жити далі. Попри все.

— Після всього, що з тобою сталося, мені здалося, що новину про приліт у твій київський фабричний цех під час одного з масових обстрілів ти сприйняла аж якось занадто спокійно. Як це тобі вдається?

— Знову ж таки, це така собі перевірка зверху, а як я на все реагуватиму. Я вже навчена: є виклик – приймаємо його. У «Шпальти» є фонд розвитку і я звикла акумулювати кошти на непередбачувані обставини. Звичайно, що не настільки непередбачувані. Це ж могло би бути і щось хороше. Наприклад, прийде замовник, який захоче закупити 100 тисяч хусток. То у тебе повинні бути гроші, щоб принаймні закупити тканину на такий об’єм. Тому зараз я використала ті акумульовані гроші на відновлення виробництва. І всюди шукаю позитив. От мені приємно, що 11 корпоративних клієнтів, які очікували на своє замовлення, погодилися ще почекати, не скасували його і не вимагали повернути кошти.

Я вже настільки загартована, з такою легкістю приймаю всі ситуації в житті, що воно легше і дається. Менш ніж за тиждень після руйнування і пожежі ми відновили виробництво.

— Які б головні поради ти дала жінкам, які опинилися віч-на-віч з раком?

— Не соромитися своїх почуттів і емоцій, давати їм волю. Я позитивна людина, але коли мене питають, як справи, я відповідаю чесно: «Погано». Бо це правда. Але я не заганяю себе. Коли потрібно, плачу, а потім іду займатися своїми справами. Так, зараз через гормони моє тіло змінилося. Ок, посумувала, прийняла це і пішла питати дієтолога, що робити. Лікарка розписала харчування. З дозволу хіміотерапевта я виконую фізичні навантаження, масаж, відвідую заняття зі стретчингу, йоги, ходжу на реформери, косметичні процедури.

Мені періодично пишуть незнайомі жінки, які також хворіють, але не афішують це. Є такі, що навіть батькам не кажуть, щоб не тривожити їх. Я з ними на постійному зв’язку, підбадьорюю. Вмовляю не зачинятися в замкненому просторі і в собі. Одній дівчинці відправила свою хусточку, щоб вона покривала голову.

Тому порада: не боятися просити про допомогу, підтримку. Це може бути подруга, родич, сусід чи взагалі незнайома людина. Не замикатися. Іти в терапію до психолога, зараз є багато безкоштовних ресурсів для людей з онкологією.

Ну, і допомагати іншим. Тому що у світі все має циклічність і закономірність. Добро повертається.

Не жаліти себе і не шукати винних. Спробувати розібратися, що корисного для себе можна взяти з цієї ситуації. От я для себе вирішила, що це випробування на міцність. Я тобі чесно скажу: я вже боюся тієї майбутньої Альони, яка з усього цього вийде і яку я формую вже тепер. Тому живемо далі, а там побачимо.

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Лариса Липкань, Varosh

Фото: Юрій Яцкулич

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