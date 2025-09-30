Чим запам’ятався перший місяць осені? Підсумки вересня на Закарпатті у найцікавіших новинах та подіях – все, що ви могли пропустити, але варто знати.

Відкриття євроколії, День міста та перша на Закарпатті беатифікація

5 вересня поблизу Ужгорода Президент Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо обговорювали енергетичну співпрацю країн. Того ж дня Володимир Зеленський презентував будівництво нової євроколії з Ужгорода до європейських столиць. Новою колією потяги вирушили до Європи вже 12 вересня.

У другі вихідні вересня Ужгород традиційно без гучних святкувань, відзначив День міста – цього року йому 1132 роки. До дня міста відбувся театральний фестиваль “Монологи над Ужем”. Тим часом Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль вже оголосив програму на 11-12 жовтня.

27 вересня відбулася історична подія для Закарпаття – беатифікація отця Петра Павла Ороса. Отець Петро став другим закарпатцем (після єпископа Теодора Ромжі), якого беатифікував Ватикан. Це було перше в історії Закарпаття проголошення блаженним саме на території нашого краю.

В Іршаві реставрували столітній міст, а на Одеському міжнародному кінофестивалі відбулася прем’єра фільму “Вічник” за мотивами однойменного роману Мирослава Дочинця. Закарпатська обласна рада та адміністрація отримали антикорупційні рекомендації від українських та словацьких партнерів у рамках проєкту Matra, який реалізує ICES.

Сьогодні в області зареєстровано 12 індустріальних парків. Що вони несуть для Закарпаття – шанс на розвиток регіону чи незворотні негативні зміни? Чи витримає таку кількість Закарпаття, які переваги і недоліки помітні вже, – читайте в статті-дослідженні на Varosh.

Що цікавого у закарпатських підприємців?

У вересні на Varosh вийшла серія важливих розмов з власниками бізнесу на Закарпатті: Ольга Лапчук, засновниця і керівниця мовної школи Polyglot поділилася, як перетворити мрію в освітній бізнес, а генеральний директор БеркутБуд Андрій Сугай відверто розповів, чому компанія мінімізувала свою активність.

Ви знали, що в Ужгороді з’явився новий вид спорту – падел? Його на Закарпаття принесли троє друзів. Розповіли, як вони створили свій Padel Club.

Разом із Varosh “Рибна лавка” запустила проєкт у форматі кулінарного шоу. У розмові з власницею магазину Яною Дуганчик говорили про улюблені морські смаки, гастрономічних вподобань клієнтів та про те, як найскладніші часи спонукають до розвитку.

Під час тест-драйву електричної BMW Ювелір Юрій Кочут вирушив до Горянської ротонди – однієї з пам’яток архітектури національного значення в Ужгороді. Юрій поділився спогадами про перші “Жигулі”, сімейні подорожі й відповідальність на дорозі.

Varosh Talks Interview повертаються

З вересня редакція Varosh розпочала серію інтерв’ю з цікавими та важливими людьми – Varosh Talks Interview. Ужгородці вже мали можливість поспілкуватися з журналістом та військовослужбовцем Павлом Казаріним, а також громадським діячем, правозахисником і політв’язнем часів СРСР Мирославом Мариновичем. До кінця року заплановано ще 6 таких сенсових, глибоких зустрічей з непересічними особистостями. Наступним гостем буде Антон Дробович, який приїде в Ужгород 9 жовтня.

Незабаром кожна зустріч вийде у форматі подкасту, тож очікуйте на анонси.

Запрошуємо до спільноти Varosh

Спільнота Varosh запустила свій Книжковий клуб! Куратором першого сезону став письменник Андрій Любка. Два теплі вересневі вечори учасники клубу обговорювали роман Шандора Мараї “Свічки догоріли” — один з ключових психологічних творів угорської літератури XX століття. У жовтні ми зустрінемося для обговорення наступної книжки. Спойлер: це будуть твори одного з найвидатніших польських есеїстів, який деяких час жив в Ужгороді. Щоб приєднатися до клубу у жовтні — ставайте частиною спільноти Varosh.

До речі, на сайті Varosh щопонеділка буде виходити афіша тижня, а кожного четверга – афіша на вихідні.

На сьогодні це все — читайте Varosh й одягайтеся тепло) До зустрічі в жовтні!

