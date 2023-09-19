Переваги та недоліки сонячних панелей

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Сонячні батареї – це фотоелектричні модулі, які використовуються як у побутових, так і промислових масштабах і є альтернативним джерелом електроенергії. З кожним роком вони набирають популярності у всьому світі, включаючи Україну, оскільки дозволяють власникам ставати енергетично незалежними від держави. Купити сонячні панелі високої якості за розумною ціною ви зможете в інтернет-магазині ONE-CLICK https://one-click.com.ua/uk/alternativnie-istochniki-energii/solnechnye-paneli/, ми ж розповімо про їхні переваги та недоліки, які виявляються у процесі експлуатації модулів.
Система фотоелектричних модулів складається з декількох панелей, від кількості яких залежатиме потужність, що виробляється. Вони можуть встановлюватись паралельно або в послідовному порядку. Серед особливостей експлуатації виробів слід зазначити:
Щодо переваг таких модулів, то основні з них такі:
Також варто відзначити ремонтопридатність модулів, в яких ви можете лагодити або замінювати окремі елементи, та можливість переробки панелей після закінчення їх експлуатації.
До недоліків таких виробів відносять їхній склад, у якому знаходиться свинець, кадмій, мідь, галій, алюміній та інші компоненти. Такий склад накладає певні зобов’язання на утилізацію модулів. Однак за умови грамотної утилізації ви аж ніяк не нашкодите навколишньому середовищу. Якщо ж ви здасте панелі на переробку, зможете уникнути необхідності витрати коштів на їх утилізацію.