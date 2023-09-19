Переваги та недоліки сонячних панелей

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Сонячні батареї – це фотоелектричні модулі, які використовуються як у побутових, так і промислових масштабах і є альтернативним джерелом електроенергії. З кожним роком вони набирають популярності у всьому світі, включаючи Україну, оскільки дозволяють власникам ставати енергетично незалежними від держави. Купити сонячні панелі високої якості за розумною ціною ви зможете в інтернет-магазині ONE-CLICK https://one-click.com.ua/uk/alternativnie-istochniki-energii/solnechnye-paneli/, ми ж розповімо про їхні переваги та недоліки, які виявляються у процесі експлуатації модулів.

Плюси сонячних панелей

Система фотоелектричних модулів складається з декількох панелей, від кількості яких залежатиме потужність, що виробляється. Вони можуть встановлюватись паралельно або в послідовному порядку. Серед особливостей експлуатації виробів слід зазначити:

термін окупності модульної системи становить 4-6 років;

їхня продуктивність варіюється на рівні 5-25%;

при їх установці знадобиться врахувати рівень нахилу, азимут та інші моменти;

їхня продуктивність залежить не тільки від часу доби та погоди, а й від температурного режиму.

Щодо переваг таких модулів, то основні з них такі:

вони забезпечують незалежність від центрального постачальника електроенергії;

номінальний термін служби батареї становить мінімум 35 років, проте насправді він набагато більший;

ресурс сонячної енергії невичерпний як мінімум протягом 5 млрд років;

у процесі експлуатації фотоелектричних модулів не виділяється токсичних речовин;

вони працюють безшумно;

монокристалічні панелі відрізняються високою міцністю, що забезпечує стійкість до механічних тисків та ударів.

Також варто відзначити ремонтопридатність модулів, в яких ви можете лагодити або замінювати окремі елементи, та можливість переробки панелей після закінчення їх експлуатації.

Мінуси сонячних панелей

До недоліків таких виробів відносять їхній склад, у якому знаходиться свинець, кадмій, мідь, галій, алюміній та інші компоненти. Такий склад накладає певні зобов’язання на утилізацію модулів. Однак за умови грамотної утилізації ви аж ніяк не нашкодите навколишньому середовищу. Якщо ж ви здасте панелі на переробку, зможете уникнути необхідності витрати коштів на їх утилізацію.