Park Land: багатофункціональний та сучасний житловий простір, який змінює життя

Новий масштабний проєкт від будівельної компанії Gazda, що заснована більше 10 років тому та має у своєму портфелі 14 житлових та комерційних комплексів, 9 з яких здані в експлуатацію.

Коли ми обираємо житло у новобудові чи на вторинному ринку, то дбаємо про те, аби це були не лише стіни, а й певний формат та стиль життя – той, який найбільше нам імпонує. На щастя, в Ужгороді з’являється все більше житлових комплексів, які промірковують усі деталі заздалегідь, адже вибір помешкання – це важливий крок, який робиться на багато років вперед або навіть на все життя. Тому окрім базового задоволення потреб, важливо і те, що буде за вікном, а не лише всередині житла: чи ростимуть у дворі дерева, чи буде паркінг, чи далеко доведеться йти, аби погуляти, наскільки близько магазини, спортзали. За рік карантину кожна з цих деталей набула особливого значення.

Саме про це нові масштабні проекти Будівельної компанії Gazda. Їхня головна особливість – це комплексне планування території та прорахунок усіх важливих сценаріїв на багато років вперед.

Новий комплекс Park Land

Park Land розташований по вул. Легоцького, у спальному районі, який має розвинену інфраструктуру і продовжує активно розростатися. Комплекс створений для тих, хто хоче комфорту і спокою. До центру міста – лише 3 км. Для власників приватного транспорту на території комплексу передбачений наземний багаторівневий паркінг.

– В комплексі запроектовано великий внутрішній двір. Його площа становить близько 2 га. Більшість забудовників на такій ділянці побудували б ще понад 300 квартир, але Будівельна компанія Gazda ставить собі за мету продавати не квадратні метри, а комфортне середовище і завоювати серця клієнтів не кількістю, а якістю, – розповідає менеджерка компанії Маріанна Бігунець.

Тому у внутрішньому дворі облаштовують локації для ігор та відпочинку для різних вікових категорій мешканців.

– Давно хотіли в спортзал, але не вистачає часу? Не проблема – у вас буде свій спортивний майданчик з тренажерами. Адже що може бути краще, ніж спорт на свіжому повітрі? Ми хочемо, щоб відпочити могли не тільки дітки, а і батьки, тому продумали і зони відпочинку для дорослих. Ви зможете провести час із рідними, близькими, і насолодитися атмосферою міні-пікніків не шукаючи вільного простору десь за містом, – розповідає Маріанна.

Переваги ЖК Park Land

У компанії Gazda кажуть, що основною перевагою Park Land є якість будівництва: тут не економлять на матеріалах для утеплення та міжквартирної шумоізоляції. Використовують мінеральну вату фірми Rockwool, яка є лідером у світі, товщина утеплення 150 мм; замовляють сучасні та безпечні ліфти, які навіть при відключенні від електромережі, довозять пасажирів до найближчого поверху; роблять розведення теплої підлоги в кожній кімнаті по всій площі підлоги, ставлять гребінку для регулювання, котел для обігріву. Панорамні вікна в Park Land покликані не тільки дарувати естетичну насолоду, а і захищати власників від холоду та спеки та зберігати тишу в їхніх домівках. У цьому ЖК, як і у всіх інших – будуть дизайнерські під’їзди, а також приміщення для зберігання велосипедів та окремо для дитячих візочків, які будуть у вільному доступі для мешканців.

Генплан та особливості ЖК Park Land

Комплекс складатиметься із 12 секцій та наземного критого паркінгу. Секції зводяться таким чином, що всередині буде закритий внутрішній парк тільки для власників квартир у цьому комплексі. Введення в експлуатацію буде відбуватися почергово. Влітку цього року здадуть перші 4 корпуси, наступного року – ще 2 і повністю завершать будівництво на початку 2024 року. Перед комплексом буде розташований паркінг та зелені зони.

Актуальні пропозиції квартир та ціни

– Можемо запропонувати 1-кімнатні квартири площею від 38 до 48 квадратів; 2-кімнатні квартири від 60 до 73 метрів квадратних; 3 кімнатні квартири площею 92,5 м2. Також у нас є пропозиції пентхаусів на останніх поверхах зі своїми власними терасами і скляними балконами, – розповідає Маріанна Бігунець.

Ціна станом на березень 2021 стартує від 21 000 грн за метр квадратний, але через світові тренди зростання цін на ресурси, відбувається збільшення вартості на закупівлю будівельних матеріалів, тому ціни на нерухомість будуть оновлюватися щомісячно в сторону збільшення.

Наповнення квартир

В квартирі буде розведено опалення від теплої підлоги по всіх кімнатах, встановлений електричний котел фірми Bosch та бойлер на обігрів води. Також чистова стяжка підлоги, покращена штукатурка, розведення електрики та підвід до сантехнічних приладів, вхідні дизайнерські двері, панорамні вікна (6 камерний профіль, 2 камерний склопакет). Склопакет Clima Guard Solar має мультифункціональне скло. Ця розробка спрямована на поєднання двох найбільш затребуваних властивостей нинішніх склопакетів: енергозбереження та захист від сонця. Технологія працює цілий рік. Вікна виконують також дзеркальну функцію (коли хтось з вулиці дивиться у вікно, то бачить тільки своє відображення). Для безпеки в нижній частині вікон встановлено додатково скло триплекс, воно здатне при ударі утримувати скалки.

Між квартирами та між квартирою і коридором під’їзду – покращена шумо та теплоізоляція: цегла, мінеральна вата та керамоблок Porotherm.

В комплектацію квартири входять і встановлення всіх повірених лічильників на електроенергію та воду.

У квартирах особливо додаватимуть простору триметрові стелі. Також мешканці оцінять систему IP-домофонів з керування через смартфон.

Додаткові опції

Комплекс матиме власний закритий двір-парк площею до 20 тис кв м, де розташовуватимуться дитячі та ігрові майданчики, зони для прогулянок, заняття спортом та барбекю. Також встановлюють камери в кожному з під’їздів, ліфтах, паркінгу та у дворі. Цілодобовий відеонагляд та закритий доступ до комплексу – все для безпеки мешканців.

У Park Land комерційна інфраструктура буде розміщена на перших поверхах. Вхід до них буде незалежним від входу до під’їздів ЖК.

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