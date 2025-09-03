Padel Club в Ужгороді: як троє друзів принесли новий вид спорту на Закарпаття

Успіх, як і спорт, – це гра в довгу. Підприємці Євгеній Бібіков, Олексій Года та Іван Кузьма зробили ставку на нову для Закарпаття гру і не помилилися. Їхня історія про те, як пристрасть до спорту, віра у свою мрію та підтримка близьких можуть перетворити амбітну ідею на успішний бізнес. Padel Club в Ужгороді став не лише кортами для гри, а осередком нового спортивного життя в регіоні.

Падел – це гра, яка поєднує в собі елементи великого тенісу, сквошу та пінг-понгу. Зазвичай у неї грають парами на спеціальному корті, огородженому склом і металевою сіткою. Ключовою особливістю паделу є те, що стіни є частиною гри, і м’яч може відбиватися від них.

Корт для паделу менший, ніж для великого тенісу, а ракетки — суцільні, без струн. Завдяки цим особливостям, падел легко освоїти, і він стає ідеальним варіантом для тих, хто шукає активне дозвілля.

Разом ганяли м’яча

“Познайомив нас спорт. Це був футбол. З дитинства займалися разом, — згадує Євген. Всі в одному колі крутилися. Це було не тільки хобі, а і стиль життя. — Грали на обласному рівні за ФК “Ужгород”, “Говерла”, “Закарпаття”. Олексій був арбітром на футбольних матчах, коли нам було по 17 – 19 років”.

Євген після школи здобув освіту за спеціальностями “фізичне виховання” та “менеджмент”, а потім став футбольним тренером для дітей. Іван грав професійно до 20 років, після чого продовжив виступати на обласному та районному рівнях. Після завершення футбольної кар’єри кожен із них шукав нові захоплення, пробували займатися й ракетними видами спорту: теніс, пінг-понг, сквош.

Паралельно зі спортивною кар’єрою хлопці не боялися експериментувати й у бізнесі:

“Ми відкривали різні напрямки в бізнесі. Десь виходило, десь не виходило. З магазинами одягу працювали, і в реабілітації, і пробували свої кабінети створювати”, — ділиться Євген.

Свого часу вони відкрили спортивний простір для індивідуальних тренувань Soccer Org, також проводили спортивні турніри та благодійні акції.

Олексій виїхав до Нідерландів ще у 2012 році, зараз має громадянство та працює в IT-сфері. Попри відстань чоловікам вдалося зберегти дружбу. Тож, коли Євгеній з Іваном вирішили відкрити в Ужгороді клуб для гри в падел (про який тоді ще мало хто на Закарпатті знав), Олексій їх підтримав.

А почалося все з поїздки до Мадрида…

Як з’явилася ідея падел-клубу

Коли Євген працював у ФК “Минай”, їх запросила до себе ФК “Атлетико Мадрид”. Тоді команда Ю-19 поїхала до Іспанії: “Там нас зустрічав один відомий футболіст. Хлопці запитали, чим він зараз займається. Як тепер пам’ятаю, він відповів: “Футбол, зал і падел”. Усі хотіли дізнатися, що таке цей падел. Коли ми прийшли на майданчик і він показав нам гру, мене одразу зацікавив сам корт. Я відчув, що це щось нове і цікаве. Мабуть, тієї ж миті, коли ми звідти вийшли, я одразу набрав Ваню. У мене навіть збереглося відео, як я зателефонував йому по відеозв’язку і сказав: “Ось це наш вид спорту”. З того часу минуло чотири роки, як ми відкрили падел для Ужгорода”.

Ідея відкрити падел-клуб виявилася справжнім викликом, особливо коли зайшла мова про вибір приміщення. Основним критерієм була висота стелі – мінімум шість метрів. Хлопці оглянули безліч локацій в Ужгороді, але жодна не підходила.

“Вже в якийсь момент подумали, що нічого відкривати ми не будемо”, – згадує Євген.

Однак, пізніше приміщення таки знайшли, і виявилося, що воно належить сім’ї їхнього товариша – сина міського голови. Це було складське приміщення. Обговоривши ідею за кавою, приїхали на місце й одразу зрозуміли – це те, що треба. “Ми прийшли з ідеєю до сім’ї Андріївих та розказали, що хочемо перетворити склад на корти, – згадує Євген. Після детальних пояснень і демонстрації гри, господарі зацікавилися й відтоді всіляко допомагали втілювати нашу мрію та підтримували нас.

“Після того, як знайшли приміщення, зрозуміли, що ми можемо там зробити. І почали. Почали ми без досвіду, зокрема в будівництві, – зізнаються засновники. – Але проробили таку роботу, що зараз можемо, напевно, бути вже й прорабами”.

“Ми жили тут”

“Старші товариші і друзі не до кінця розуміли, що ми робимо і для чого. Але ми дуже вірили в цю ідею”, – згадує Іван. Євгеній додає: “У нас не було навіть сумнівів, що воно не піде. Ми не мали шансу не вірити в свій проєкт. Ми знали, що якщо йдемо, то йдемо до кінця”.

Ми вклали сюди останні фінанси. Не те що навіть “останні” – “мінус останні”. Навіть продали машини та ходили пішки, щоб реалізувати цей проєкт.

На підготовку приміщення знадобилося багато сил і часу. Іван і Євген часто ночували в клубі на розкладачці, а потім прокидалися й продовжували працювати.

“У нас є родини, які нас підтримали. Дружини та діти, які розуміли, чому ми практично не буваємо дома. Звичайно, було дуже тяжко, особливо, коли доходило до фінансів”, – зізнаються засновники. Але близькі вірили в них і допомагали крок за кроком втілювати мрію.

Хлопці самі заливали підлогу, прокладали всі необхідні комунікації, зокрема електроенергію, воду та опалення. Крім того, вони самостійно монтували корти та встановлювали освітлення. Після відкриття клубу тривалий час Євген та Іван також робили все самі: “Ми і насос міняли у скважині власноруч, і прибирали корти, і тренували, і адміністрували”.

Паралельно Олексій працював над розробкою сайту, рекламою та налаштуванням таргету.

До речі про рекламу: саме завдяки їй вдалося оперативно та економно перекрити складські стіни. Але рішення було нестандартне: хлопці запропонували товаришам, які мають бізнес, виготовити брендовані банери, які закриють весь периметр приміщення. Звісно, ця інвестиція окупилася, коли клуб став популярним.

А от на чому вирішили не заощаджувати, так це на кортах – саме на таких проходять чемпіонати Європи та світу. Засновники обрали найкращі у світі іспанські корти, щоб одразу забезпечити найвищий стандарт.

Успіх без маркетингу

“Ми планували спочатку взагалі два корти поставити. Думали, що цього буде задосить, — згадує Євгеній. — Але коли побачили приміщення і зрозуміли, що ми будемо платити за ті квадрати, зрозуміли що необхідно використовувати ту площу вигідно. Ми ризикнули та поставили чотири корти, хоча й сумнівалися… Віри у постійну зайнятість було відсотків на 10… Але за пів року ми отримали результат, на який не очікували, відтак додали ще два корти”.

Padel Club відкрився в Ужгороді наприкінці 2023 року. Першими відвідувачами клубу були спортсмени — Олексій, Іван і Євгеній запрошували спробувати нову активність усіх, кого знали. Засновники не витрачали гроші на класичний маркетинг, оскільки дуже швидко спрацювало сарафанне радіо. Padel Club здобув популярність завдяки органічній концепції – на відміну від багатьох видів спорту, падел не вимагає місяців підготовки. Його легко опанувати, і він ідеально підходить для людей будь-якого віку, перетворюючись зі “спорту” на просто “гру” та активне дозвілля.

“Спочатку ми були знайомі з усіма клієнтами, з кожним могли поговорити. То зараз, мабуть, 80% відвідувачів ми не знаємо, виходить їх привела сюди зацікавленість у грі. Якщо говорити про футбол, теніс або легку атлетику, то не кожен може стати спортсменом, – пояснює Євгеній. — Не у кожного є хист до того. А падел — це саме гра для всіх. Ти можеш прийти і грати, і отримувати від цього задоволення з першої ж гри”.

Це стало ключовим фактором успіху: 90% новачків повертаються грати знову.

Наприклад, наймолодшому гравцеві Padel Club було 3 роки, а найстаршому – за 70. Люди 60+ відвідують клуб на постійній основі, також тут навчається вже 120 дітей.

Padel Club став місцем, де родина може грати разом. Це сприяє зміцненню стосунків і робить спорт частиною повсякденного життя. Загалом відвідувачі приходять сюди з різними цілями: на побачення, ділові зустрічі, дні народження чи в пошуках компанії. Час від часу постійні гравці клубу разом подорожують, відпочивають і беруть участь у змаганнях.

Тож не варто боятися прийти самому: тренер-інструктор допоможе вам опанувати основи, а після 2 – 3 тренувань підбере гравців вашого рівня. Це дозволяє поєднувати індивідуальні заняття з груповими. І лише вам вирішувати, чим буде падел – спортом, грою чи способом краще пізнати одне одного.

Від клубу до національного руху

Засновники Padel Club не зупинилися на досягнутому. Їхня віра в падел та успішний досвід в Ужгороді надихнули на подальший розвиток. Клуб став магнітом для партнерів, які надають подарунки на змагання, а також для B2B-клієнтів, які проводять корпоративи та ділові зустрічі на кортах. “Ми постійно покращуємо умови. Могли поставити ще два корти на ті кошти, за які поставили зараз кондиціонування, – ділиться Євген. – Доробляємо вхідну групу, закінчуємо ремонт у додатковій роздягальні, приводимо до ладу територію”, — ділиться Євгеній.

Бізнес зростає так, як вони й уявити не могли. Паралельно з клубом друзі займаються ритейлом та стали офіційними національними дистриб’юторами найкращих кортів “Galis”. Щоб отримати це представництво, вони полетіли на Всесвітній падел-саміт у Барселоні, а потім відвідали виробництво компанії у Валенсії.

Спільно з партнерами Олексій, Іван і Євгеній відкрили корти у Вишково на Закарпатті та в Івано-Франківську, а також готуються до запуску клубів у Львові та Луцьку. Також у планах – відкриття другої локації в Ужгороді: “Шукаємо активних партнерів, інвесторів, зацікавлених працівників, команду, яка готова працювати разом з нами”.

Коли хлопці починали, падел ще не був офіційно визнаним видом спорту.

У 2023 році його лише включили до Європейських ігор. Міжнародна федерація (FIP) хоче мати 75 національних федерацій для того, щоб падел став олімпійським видом спорту на літніх Олімпійських іграх 2032 року.

Засновники Padel Club створили Асоціацію паделу в Закарпатській області, яка є відокремленим підрозділом української федерації: “Наші спортсменки, Тетяна Дичка та Наталія Бобаль, показали себе та взяли перше місце на змаганнях. Вони стали першою та другою ракетками України”. Ці спортсменки вже мають контракти в Австрії та Іспанії, а також стали учасницями жіночої збірної України.

Іван, Євгеній і Олексій навмисно підтримують доступність тренувань для дітей, адже вірять – за ними майбутнє:

“Маємо дуже велику надію, що все ж таки вийде запустити дитячо-юнацьку спортивну школу на базі нашого клубу. Розраховуємо на державне сприяння у цьому напрямку, — ділиться Євген. — Думаю, що в нашій області є багато перспективних гравців, які будуть прогресувати та виборювати перемоги не лише на рівні України, а й на міжнародній арені”.

Катерина Майборода для Varosh

Фото: Наталія Павлик

