Осінні рецепти: як смачно приготувати сезонні овочі та фрукти

Початок осені — це найкращий час для кулінарних експериментів з локальними овочами та фруктами. Соковиті томати, солодкі перці, ароматні груші — все це можна знайти на ринках або зібрати на власному городі. Пропонуємо три смачні рецепти закарпатської кухні, які легко приготувати вдома.
Лечо зі сметаною і яйцями
Лечо — це класика, яка завжди залишається актуальною. Для цього рецепта вам знадобляться лише кілька основних інгредієнтів, але смак виходить насиченим і яскравим.
Інгредієнти:
- 4 болгарські перці
- 3 томати
- 2 цибулини
- 3 яйця
- 200 мл сметани
- Олія, сіль, перець, зелень
Приготування:
- Наріжте перець смужками, томати кубиками, цибулю півкільцями.
- Обсмажте цибулю на олії до золотистого кольору, додайте перець і тушкуйте 10 хвилин.
- Додайте томати, сіль і перець, тушкуйте ще 5-7 хвилин.
- Влийте сметану, перемішайте і тушкуйте 3-5 хвилин.
- Збийте яйця, додайте до овочів, перемішайте і готуйте до згущення яєць.
- Подавайте гарячим, посипавши зеленню.
Кабачкова ікра по-закарпатськи
Кабачки зараз на піку сезону, і їх можна використовувати у безлічі страв. Кабачкова ікра — це проста і смачна страва, яка на Закарпатті має особливе місце на столі.
Інгредієнти:
- 2 середніх кабачки
- 2 великі моркви
- 2 цибулини
- 2-3 зубчики часнику
- 2 столові ложки томатної пасти або свіжих помідорів
- 100 мл олії
- Сіль, перець, зелень (кріп, петрушка) до свого смаку.
Приготування:
- Кабачки та моркву натріть на тертці, цибулю наріжте дрібними кубиками.
- Обсмажте цибулю і моркву в олії до золотистого кольору.
- Додайте кабачки, тушкуйте 10-15 хвилин, потім додайте томатну пасту або подрібнені помідори, сіль, перець і тушкуйте ще 15-20 хвилин до м’якості овочів.
- Після готовності, можна додати подрібнений часник і зелень, перемішати і подавати до столу з хлібом або як гарнір.
Грушевий пиріг із горіхами
Груша — це один з основних осінніх фруктів. Грушевий пиріг з горіхами — це ароматний десерт, який чудово підходить для чаювання в атмосферні прохолодні вечори.
Інгредієнти:
- 4 великі груші
- 200 г борошна
- 150 г цукру
- 150 г вершкового масла
- 3 яйця
- 100 г волоських горіхів
- 1 чайна ложка розпушувача
- Щіпка солі
Приготування:
- Яйця збийте з цукром до утворення пухкої маси.
- Додайте розтоплене масло, просіяне борошно, розпушувач і сіль. Замісіть однорідне тісто.
- Груші очистіть і наріжте тонкими скибочками. Волоські горіхи подрібніть і додайте до тіста разом із грушами (або ж викладіть зверху на тісто).
- Вилийте тісто у форму для випічки і випікайте при 180°C приблизно 40-45 хвилин, поки пиріг не стане золотистим.
- Подавайте теплим, посипавши цукровою пудрою або горіхами.
Ці три рецепти дозволяють насолодитися усім багатством смаків сезону. Спробуйте їх приготувати і переконайтеся, що з простих сезонних продуктів можна створити справжні кулінарні шедеври!
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Вероніка Товтин, студенка відділення журналістики УжНУ, спеціально для Varosh
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