Осінні рецепти: як смачно приготувати сезонні овочі та фрукти

Початок осені — це найкращий час для кулінарних експериментів з локальними овочами та фруктами. Соковиті томати, солодкі перці, ароматні груші — все це можна знайти на ринках або зібрати на власному городі. Пропонуємо три смачні рецепти закарпатської кухні, які легко приготувати вдома.

Лечо зі сметаною і яйцями

Лечо — це класика, яка завжди залишається актуальною. Для цього рецепта вам знадобляться лише кілька основних інгредієнтів, але смак виходить насиченим і яскравим.

Інгредієнти:

4 болгарські перці

3 томати

2 цибулини

3 яйця

200 мл сметани

Олія, сіль, перець, зелень

Приготування:

Наріжте перець смужками, томати кубиками, цибулю півкільцями. Обсмажте цибулю на олії до золотистого кольору, додайте перець і тушкуйте 10 хвилин. Додайте томати, сіль і перець, тушкуйте ще 5-7 хвилин. Влийте сметану, перемішайте і тушкуйте 3-5 хвилин. Збийте яйця, додайте до овочів, перемішайте і готуйте до згущення яєць. Подавайте гарячим, посипавши зеленню.

Кабачкова ікра по-закарпатськи

Кабачки зараз на піку сезону, і їх можна використовувати у безлічі страв. Кабачкова ікра — це проста і смачна страва, яка на Закарпатті має особливе місце на столі.

Інгредієнти:

2 середніх кабачки

2 великі моркви

2 цибулини

2-3 зубчики часнику

2 столові ложки томатної пасти або свіжих помідорів

100 мл олії

Сіль, перець, зелень (кріп, петрушка) до свого смаку.

Приготування:

Кабачки та моркву натріть на тертці, цибулю наріжте дрібними кубиками. Обсмажте цибулю і моркву в олії до золотистого кольору. Додайте кабачки, тушкуйте 10-15 хвилин, потім додайте томатну пасту або подрібнені помідори, сіль, перець і тушкуйте ще 15-20 хвилин до м’якості овочів. Після готовності, можна додати подрібнений часник і зелень, перемішати і подавати до столу з хлібом або як гарнір.

Грушевий пиріг із горіхами

Груша — це один з основних осінніх фруктів. Грушевий пиріг з горіхами — це ароматний десерт, який чудово підходить для чаювання в атмосферні прохолодні вечори.

Інгредієнти:

4 великі груші

200 г борошна

150 г цукру

150 г вершкового масла

3 яйця

100 г волоських горіхів

1 чайна ложка розпушувача

Щіпка солі

Приготування:

Яйця збийте з цукром до утворення пухкої маси. Додайте розтоплене масло, просіяне борошно, розпушувач і сіль. Замісіть однорідне тісто. Груші очистіть і наріжте тонкими скибочками. Волоські горіхи подрібніть і додайте до тіста разом із грушами (або ж викладіть зверху на тісто). Вилийте тісто у форму для випічки і випікайте при 180°C приблизно 40-45 хвилин, поки пиріг не стане золотистим. Подавайте теплим, посипавши цукровою пудрою або горіхами.

Ці три рецепти дозволяють насолодитися усім багатством смаків сезону. Спробуйте їх приготувати і переконайтеся, що з простих сезонних продуктів можна створити справжні кулінарні шедеври!

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Вероніка Товтин, студенка відділення журналістики УжНУ, спеціально для Varosh

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