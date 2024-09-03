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Життя

Осінні рецепти: як смачно приготувати сезонні овочі та фрукти

3 Вересня 2024 26

Початок осені — це найкращий час для кулінарних експериментів з локальними овочами та фруктами. Соковиті томати, солодкі перці, ароматні груші — все це можна знайти на ринках або зібрати на власному городі. Пропонуємо три смачні рецепти закарпатської кухні, які легко приготувати вдома.

Лечо зі сметаною і яйцями

лечо

Лечо — це класика, яка завжди залишається актуальною. Для цього рецепта вам знадобляться лише кілька основних інгредієнтів, але смак виходить насиченим і яскравим.

Інгредієнти:

Приготування:

  1. Наріжте перець смужками, томати кубиками, цибулю півкільцями.
  2. Обсмажте цибулю на олії до золотистого кольору, додайте перець і тушкуйте 10 хвилин.
  3. Додайте томати, сіль і перець, тушкуйте ще 5-7 хвилин.
  4. Влийте сметану, перемішайте і тушкуйте 3-5 хвилин.
  5. Збийте яйця, додайте до овочів, перемішайте і готуйте до згущення яєць.
  6. Подавайте гарячим, посипавши зеленню.

Кабачкова ікра по-закарпатськи

кабачкова ікра

Кабачки зараз на піку сезону, і їх можна використовувати у безлічі страв. Кабачкова ікра — це проста і смачна страва, яка на Закарпатті має особливе місце на столі.

Інгредієнти:

Приготування:

  1. Кабачки та моркву натріть на тертці, цибулю наріжте дрібними кубиками.
  2. Обсмажте цибулю і моркву в олії до золотистого кольору.
  3. Додайте кабачки, тушкуйте 10-15 хвилин, потім додайте томатну пасту або подрібнені помідори, сіль, перець і тушкуйте ще 15-20 хвилин до м’якості овочів.
  4. Після готовності, можна додати подрібнений часник і зелень, перемішати і подавати до столу з хлібом або як гарнір.

Грушевий пиріг із горіхами

грушевий пиріг

Груша — це один з основних осінніх фруктів. Грушевий пиріг з горіхами — це ароматний десерт, який чудово підходить для чаювання в атмосферні прохолодні вечори.

Інгредієнти:

Приготування:

  1. Яйця збийте з цукром до утворення пухкої маси.
  2. Додайте розтоплене масло, просіяне борошно, розпушувач і сіль. Замісіть однорідне тісто.
  3. Груші очистіть і наріжте тонкими скибочками. Волоські горіхи подрібніть і додайте до тіста разом із грушами (або ж викладіть зверху на тісто).
  4. Вилийте тісто у форму для випічки і випікайте при 180°C приблизно 40-45 хвилин, поки пиріг не стане золотистим.
  5. Подавайте теплим, посипавши цукровою пудрою або горіхами.

Ці три рецепти дозволяють насолодитися усім багатством смаків сезону. Спробуйте їх приготувати і переконайтеся, що з простих сезонних продуктів можна створити справжні кулінарні шедеври!

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Вероніка Товтин, студенка відділення журналістики УжНУ, спеціально для Varosh

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